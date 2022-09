Il missile De Mitri demolisce la base degli Orange: il Settimo è capolista

Al Primo Levi di Settimo arriva per i viola la seconda vittoria consecutiva in campionato, per lo più ottenuta in rimonta, che va a certificare la forza del gruppo viola che mette alle strette un Oleggio disorganizzato e privo di forze offensive tali da far male alla difesa guidata da Gueye &co. I viola riescono dopo neanche un minuto a ritrovare il pareggio dopo il lampo di capitan Caporale, unica luce al fondo del tunnel buio in questa giornataccia per l'Oleggio, e poi i gol di De Mitri e Niang vanno a lanciare il Settimo in testa alla classifica. 7...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?