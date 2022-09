Una doppietta scoppiettante e una punizione da trentacinque metri chiudono i conti

Termina con un 3-0 senza storia il big match tra Club Milano e Accademia Pavese, i ragazzi di Scavo annientano sotto tutti i punti di vista l’Accademia Pavese di Gaudio che fatica a tirare in porta e non è mai realmente pericolosa, dopo la grande punizione di Petar Rankovic che illumina Pero e fa scattare Scavo in campo ad abbracciarlo, il Club Milano gestisce il vantaggio e chiude la partita nella ripresa con le ottime giocate di Cominetti autore di una doppietta e Locati autore di un bellissimo assist, l’ingresso nello staff tecnico dell’ex bandiera del Saronno Michele Scavo potrà...

