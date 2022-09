Un gol in rovesciata fa sorridere il Muggiò, primo passettino per il Luciano Manara

È una stagione fin qui da dimenticare per la Vis Nova, che dopo la retrocessione della scorsa stagione dalla Serie D non ha cominciato di certo con il piede giusto il suo campionato. Difatti, anche quest’annata sta mostrando sin qui enormi difficoltà per i ragazzi di Mastrolonardo, che perdono 3-0 in casa contro la neopromossa Solbiatese incappando così nella terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Pavia e Club Milano. Sorrisi a bocca larga invece in casa Solbiatese, che dopo aver perso le prime due partite della sua nuova avventura in Eccellenza ottiene i primi tre punti in casa di una...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?