Prova di forza importante, anche se siamo solamente alla seconda giornata. Dopo due turni di campionato il Settimo di Mario Gatta guarda tutti dall'alto, visto che le Violette e l'RG Ticino sono le uniche due formazioni a punteggio pieno del girone A. Non una gara semplice contro l'Oleggio, visto che i settimesi sono andati sotto al 6' grazie al gol di capitan Kevin Caporale.Ci hanno pensato poi i vari Geraci, De Mitri (migliore in campo) e Niang a ribaltare la situazione, grazie a una prova sicuramente convincente che fa ben sperare per il futuro. Il Settimo...