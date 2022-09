Della fatal Oleggio godono Borgaro e Borgomanero, i Bianchi tornano a fare la voce grossa

GIRONE A Cambio della guardia in vetta alla classifica. RG Ticino e Settimo, entrambi reduci da due vittorie consecutive in campionato, escono sconfitti nelle rispettive sfide contro Oleggio (2-1) e Accademia Borgomanero (3-0). Per quest’ultimi il protagonista assoluto è stato il classe 2004 Jacopo Tirapelle, autore di una doppietta nel giro di soli nove minuti. Simone Fodrini e Kevin Disisto stendono invece il RG Ticino tra il primo e il secondo tempo. Non si abbatte il tecnico dei verdegranata, Antonio Alacqua: «Questa sconfitta rappresenta solo un incidente di percorso per noi, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Non...

