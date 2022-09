Il Derby della Granda è tutto del Cuneo Olmo. Anche l'Alba Calcio deve crollare davanti al terzo 1-0 consecutivo degli uomini di Michele Magliano: 0 reti subite e 3 gol fatti portano i cuneesi al top della classifica a punteggio pieno e in solitaria (complice il contemporaneo ko del Saluzzo ad Acqui Terme). Il Cuneo domina in toto la prima frazione di gioco, durante la quale si porta in vantaggio grazie al calcio di rigore (guadagnato e) trasformato da Paolo Armando; nella ripresa la sfida si fa ben più equilibrata, ma fra la scarsa precisione negli ultimi 16 metri dei...

