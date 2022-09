Keita fa come Quagliarella: la sua magia regala la prima vittoria stagionale all'Alicese Orizzonti

Grandi emozioni nella sfida tra Pro Eureka e Alicese Orizzonti. La squadra di Mellano conquista la prima vittoria stagionale con un vittoria di misura (0-1) al termine di una partita combattuta dalle mille emozioni. Decide tutto una spettacolare magia di Keita al 33' della ripresa: il centrocampista prova la conclusione dalla distanza, in perfetto stile Fabio Quagliarella, sul quale Petruzzella non può nulla. Proprio il portiere dei blucerchiati è stato tra i migliori in campi grazie ad alcuni strepitosi interventi tra il primo e il secondo tempo. Discorso estremamente simile per il suo collega avversario Mastrolillo: l'estremo difensore classe 2002...

