Il “morote tsuki” sembra essere per Susanna Belletti la mossa più affine da rifilare a questo incantevole approccio al campionato: si tratta, nel karate, di un doppio pugno caricato contemporaneamente contro l’avversario, per lei evidentemente non tanto difficile da mandare a terra.Non è un caso quindi che la classe ‘96 batte proprio due volte il colpo nella seconda personale doppietta di campionato che alimenta il 3-0 del Minerva Milano contro un Crema non poco agitato. Inizio interessante, dunque, per il neo-gioiellino del Minerva che vanta già di 5 gol in 4 partite in stagione, un dato...