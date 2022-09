Fa meglio del francese Thuram ai Mondiali 1998: il difensore 2004 segna 2 gol in 11 minuti e la squadra vola

Il popolare difensore francese Lilian Thuram nella semifinale dei Mondiali del 1998 contro la Croazia ci mise poco più di 20 minuti per siglare una doppietta che valse la finale, Jacopo Tirapelle invece ce ne ha messi appena 11 e le reti hanno portato 3 punti. Grandi meriti dunque al classe 2004 dell'Accademia Borgomanero, che domenica scorsa nel 3-0 contro il Settimo si è riscoperto goleador. Non è certamente frequente che un elemento della retroguardia centri il doppio bersaglio in così poco tempo, ma se si scomodano paragoni importanti, oltre a quello di Thuram, nella stagione 1991-1992 il difensore Carlo Cornacchia ci mise circa 15' per segnare una tripletta (tutta di testa) contro il Foggia portando il risultato dall'1-4 al 4-4. Le reti di Tirapelle domenica 25 sono servite invece per avviare la partita del Comunale di Borgomanero sul 2-0.

Entrambi gol del difensore mancino scuola Inter e Pro Patria sono arrivate sugli sviluppi di calci d'angolo battuti dal compagno di squadra Facundo Di Cesare. Nel primo caso al 27' la rete è stata «pulita» con palla direttamente finita in fondo al sacco, nel secondo al 38' una deviazione ha messo fuori causa il portiere del Settimo dopo lo stacco aereo del giocatore. Nella ripresa l'Accademia Borgomanero ha segnato anche le terza rete (sempre sugli sviluppi di un corner) ma questa volta il gol è stato segnato dall'attaccante Fabio Orlando. Ovvia la contentezza del club, del calciatore stesso, al suo primo anno in prima squadra dopo aver giocato nella passata stagione nella Primavera della Pro Patria, e ovviamente del suo tecnico Giuseppe Molinaro.

«La nostra prerogativa è anche quella di segnare con i difensori, ci hanno garantito 10 gol nella scorsa felice stagione e vogliamo che il conto continui - sottolinea Molinaro - Tirapelle poi si è inserito bene sullo schema che facciamo, ha sempre preso la rincorsa giusta nelle due occasioni da gol e ha azzeccato anche i tempi. Un’ottima domenica la sua, anche perchè scherzandoci su ha detto che non gli capita dagli Esordienti di segnare una doppietta». Nel complesso ottimo l'inizio di stagione dei rossoblù con 7 punti in 3 partite. L'Accademia Borgomanero è al 1° posto a pari punti con il Borgaro e si gode il momento attendendo l'ostica trasferta di Verbania contro una squadra che nello scorso campionato seppe infliggere a Molinaro e i suoi ben 2 sconfitte su 2.