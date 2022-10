Artiglia fa sognare la Volpiano Pianese con un capolavoro su punizione

Sprofondo rosso per la Pro Eureka. La Volpiano Pianese vince 1-0 e condanna la squadra di Sandro Siciliano all'ultimo posto in classifica con un solo punto, a pari merito solamente con il Briga. La sfida è decisa da una magia su calcio di punizione di Edoardo Artiglia, al rientro dall'infortunio, su cui Petruzzella non ha potuto nulla. Proprio il portiere dei blucerchiati si era protagonista di una fantastica parata sul finale del primo tempo con cui ha deviato la palla, calciata ottimamente da Del Buono, quanto basta per mandarla sul palo. Entrambe le squadre hanno poi concluso la sfida in...

