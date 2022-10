Uno, due, tre... Alba! È qui dentro la festa dei Lupi

Vittoria dal peso specifico notevole per la Cheraschese, che in casa super l'Albese per 3-1. Si decide tutto nella prima frazione di gioco, con la marcatura di Colaianni dopo meno di 300'' ad aprire le danze, istantaneamente seguita dal rigore trasformato da Amendola, che vale l'1-1 per gli albesi. Dopo un momento di stati, però, i Lupi dilagano e dilaniano la difesa bianco-azzurra, prima con Massucco (su assist di Colaianni), che dopo serve su un piatto d'argento il pallone del tris a Battaglino, bravissimo a insaccare sul palo più distante. Notte fonda per la squadra di Lombardi che, nonostante l'assetto...

