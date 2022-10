Galbusera al cardiopalma: il coraggio bluceleste confeziona la vittoria

Il Lesmo per rinsaldare il gruppo ed attestarsi come forza d'alta classifica, la neopromossa Lecco per confermarsi l'attenzionata speciale del campionato: nella cornice del Centro Sportivo «Bione» di Lecco, la concitazione degli spalti è preludio d'un match tutt'altro che semplice per entrambe le formazioni in campo. Così, dopo praticamente 90 minuti di sofferenza, sono le blucelesti di casa ad avere la meglio: un mix di «spensieratezza e coraggio», come confermerà poi coach Iustoni, portano le undici titolari di casa – rimaste praticamente inalterate in campo fino a fine gara – a guadagnarsi l'episodio cruciale della partita, cioè il rigore trasformato...

