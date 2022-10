Prove di fuga, fanalini a sorpresa e punti sofferti: tutto sul weekend "Eccellente"

GIRONE A “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. La celebre citazione dantesca calza a pennella per la Biellese, al primo successo stagionale dopo due pareggi ed una sconfitta. A farne le spese è l’Oleggio: Papa e Sekka rimontano il gol di Marco Oronsaye. Estremamente soddisfatto il tecnico bianconero, Davide Montanarelli: «Siamo passati dal flop della scorsa settimana (sconfitta per 3-1 sul campo dell’Aygreville, ndr) a questo bel successo. Abbiamo fatto una splendida rimonta contro una squadra forte, i ragazzi hanno saputo rialzarsi tirando fuori il carattere che c’è in loro. Questi tre punti ci danno morale per il proseguimento...

