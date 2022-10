Un mercoledì di coppa amaro: out le due super favorite

Un vero e proprio mercoledì di coppa per l'Eccellenza. Tantissimi anticipi rispetto al solito ruolino di marcia per la Coppa Eccellenza, con 7 gare in campo mercoledì 5 ottobre e una sola (Cavour-Vanchiglia) rimasta a giovedì 6 ottobre. Le notizie grosse sono due: l'eliminazione delle super favorite dei due gironi, ovvero RG Ticino e Cuneo Olmo, con i primi clamorosamente KO dopo la vittoria nella gara di andata contro la Biellese e i secondi che non sono riusciti nella rimonta contro i solidi e quadrati ragazzi di Melardi e del Saluzzo. Qui il quadro completo delle 8 partite.

GIRONE A

Il primo grande colpo di scena del mercoledì sera arriva da Biella. Il RG Ticino, complice il 2-0 dell'andata, fa turnover mandando in panchina Berberi e Sansone ma è costretto a schierarli nella ripresa: i bianconeri rimontano il doppio svantaggio con i gol di Muzzolon ed Oberto nel primo tempo costrigendo i verdegranata ai tempi supplementari. Qui arriva la rete di Vittorio Tomasino che qualifica la Biellese ai quarti di finale ed elimina il RG Ticino, una delle due favorite del torneo insieme al Cuneo Olmo. Anche il Briga ribalta il risultato dell'andata (2-1 sul campo del Verbania): la squadra di Edvin Licaj vince 6-3 ai calci di rigori, decisivi gli errori dal dischetto di Matteo Cerutti e Patrick Di Vico. I biancocerchiati sono rimasti in nove uomini nel corso del secondo tempo supplementare: doppia ammonizione per Demetrio Lipari e Luis D'Imperio. Da segnalare inoltre gli infortuni di Alessandro Baccin (costretto a lasciare il posto al suo secondo, Diego Margarita, a fine primo tempo) ed Agustin Laborda ad inizio ripresa. Briga e Biellese si incroceranno ai quarti di finali.

Anche la sfida tra Volpiano Pianese ed Aygreville si è prolungata oltre il novantesimo. I valdostani, usciti sconfitti 1-0 nel match d'andata, trovano il rete del vantaggio con Andrea Carpentieri al 40' della seconda frazione di gioco ma i ragazzi di Licio Russo, rimasti in dieci uomini per l'espulsione rimediata da Ferraris, riescono a qualificarsi pareggiando i conti sul finale del primo tempo supplementare con Manuel Brunod. Nessuna sorpresa invece tra Pro Eureka e Alpignano: la squadra di Sandro Siciliano, reduce da una splendida vittoria per 4-0 nell'andata, pareggia solamente 1-1 nei secondi novanta minuti (di Trombin e Palestro i gol), quanto basta per ottenere la qualificazione. I blucerchiati affronteranno la Volpiano Pianese ai quarti di finali dove cercheranno di riprendersi la rivincita dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato con il gran gol realizzato da Artiglia su calcio di punizione.

GIRONE B

Dopo la complicata gara d'andata il Cuneo Olmo, alla fine, non è riuscito nella rimonta sul temibile Saluzzo. A passare ai quarti di finale è infatti la squadra di Melardi, uscita con un buon 2-2 dal match contro la capolista del girone strappando il pass grazie al solito, super Maikol Negro, autore di una doppietta. Sembrava potesse essere una buona serata per i biancorossi di Magliano, visto il vantaggio a metà ripresa con Marco Magnaldi. Uno-due rapido subito dopo il pari di Negro, durato pochi secondi prima della rete del parziale 2-1 targata Paolo Armando, che ha chiuso la prima frazione con il vantaggio biancorosso. Servivano due gol al Cuneo, ma non sono arrivati: Negro pareggia al 62' e il Saluzzo evita pure la sconfitta dal Paschiero. I campioni in carica dell'Alba Calcio pareggiano anche loro e fanno valere il 3-1 del Coppino di due settimane fa: Telesca pareggia in casa della Cheraschese 2-2, rischiando visto il vantaggio immediato dei nerostellati firmato da Nastasi dopo 2'. Pareggia Erbini su rigore, mentre Shtjefni a inizio ripresa mette in ghiaccio la qualificazione; il gol di Cartarrasa del definitivo 2-2 è solo per l'orgoglio.

Gara tirata in quel di Asti per il San Domenico Savio, che strappa il pass grazie ai due gol segnati alla Luese Cristo ad Alessandria: due formazioni che non si sono risparmiate, grazie soprattutto ai tanti giovani in campo (9 fuoriquota titolari per i gialloverdi e 8 per i biancorossi) vogliosi di mettersi in mostra. Alla fine della fiera è 0-0, con Cascino che se la vedrà con il suo passato (l'Alba Calcio/Corneliano Roero) nei quarti di finale. Chiude il cerchio il Cavour, che blocca il Vanchiglia sul 2-2 e si prende i quarti di finale: Bosio e Balzano lanciano i giallorossi verso la sfida contro il Saluzzo.

COPPA ECCELLENZA, RITORNO OTTAVI DI FINALE

BIELLESE - Rg Ticino 3-0 d.t.s. (andata: 0-2)

RETI: 31' Oberto, 40' Tuzzolon, 11' sts Tomasino.

BRIGA - Verbania 6-3 d.c.r. (andata: 1-2)

RETI (1-0; 1-1; 2-1): 6' Cantadore (B), 34' Bottazzi Trentani (V), 7' st Negretti (B).

PRO EUREKA - Alpignano 1-1 (andata: 4-1)

RETI (0-1; 1-1): 29' Trombin (A), 12' st Palestro (P).

VOLPIANO PIANESE - Aygreville 1-1 d.t.s. (andata: 1-0)

RETI (0-1; 1-1): 40' st Carpentieri (A), 12' pts Brunod (V).

CAVOUR - Vanchiglia 2-2 (andata: 2-0)

RETI: Balzano, Bosio (C), Palumbo, Torre (V).

Cheraschese - ALBA CALCIO 2-2 (andata: 1-3)

RETI (1-0; 1-2; 2-2): 2' Nastasi (C), 26' rig. Erbini (A), 5' st Shtjefni (A), 34' st Cartarrasa (C).

Cuneo Olmo - SALUZZO 2-2 (andata: 0-2)

RETI (1-0; 1-1; 2-1; 2-2): 22' M.Magnaldi (C), 38' Negro (S), 39' P.Armando (C), 17' st Negro (S).

SD SAVIO ASTI - Luese Cristo 0-0 (andata: 2-2)

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

ANDATA: GIOVEDÌ 20/10/2022 (salvo variazioni) in casa della prima citata

RITORNO: GIOVEDÌ 3/11/2022 (salvo variazioni)

BRIGA - BIELLESE

VOLPIANO PIANESE - PRO EUREKA

CAVOUR - SALUZZO

ALBA CALCIO - SD SAVIO ASTI