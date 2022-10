Un colpo di testa regala la vittoria alla brigata di Maraschi

E' bastato un colpo di testa di Zanaboni per regalare una vittoria risicata alla Doverese, che a sorpresa vince 1-0 contro le padroni di casa del Minerva e torna con tre punti in più e consolida la seconda posizione in campionato, a caccia del Monterosso. Battuta d'arresto che darà da pensare sicuramente al tecnico Cantalupo. DOVERESE AGGRESSIVA Nemmeno il tempo di cominciare e la Doverese si presenta già nell'area del Minerva con un corner pericoloso. Pallone allontanato, ma il segnale è chiaro. La Doverese è a trazione offensiva e prova subito a condurre il ritmo della gara. L'atteggiamento dà i...

