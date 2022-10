Avvio negativo ma il direttore sportivo smentisce l'esonero: «Queste voci sono un'assurdità, il tecnico non si tocca»

Avvio di campionato da dimenticare per la Pro Eureka (un solo punto ottenuto dopo cinque giornate) ma la dirigenza ha deciso: Sandro Siciliano non si tocca e continuerà ad allenare i blucerchiati. È il direttore sportivo Vincenzo Gaudio Pucci a smentire le voci, sempre più insistenti negli ultimi giorni, del possibile esonero del tecnico: «Questa ipotesi è veramente assurda, non la stiamo neanche prendendo in considerazione. Anzi, ci tengo a rafforzare la posizione di Siciliano sulla nostra panchina: finché ci sarò io come direttore sportivo in questa società, l'allenatore continuerà ad essere sempre e solo lui. Nutro molta fiducia in Sandro: l'ho voluto io credendo fortemente nel suo ritorno in blucerchiato, l'ho avuto pure come allenatore trovandomi molto bene. Voglio quindi eliminare qualsiasi tipo di dubbio circa il suo possibile esonero. Di conseguenza rimando al mittente le voci secondo cui vorrebbero Rizzo come suo sostituto. Ripeto ancora una volta: Siciliano non rischia assolutamente finché ci sarò io. Se poi mi manderanno via, ci sarà inevitabilmente un altro discorso a riguardo. È un periodo difficile dove ci è successo tra infortuni e problematiche varie. Non può quindi essere colpa del mister. Bisogna continuare a lavorare e sono sicuro che usciremo da questo periodo».

Proprio il tecnico, al termine della sfida persa contro il Borgaro (1-2) nell'ultimo turno di campionato, aveva già la mente rivolta alle prossime partite di campionato e a come poter uscire da questo momento negativo: «A questo punto dobbiamo solamente rimboccarci le maniche e metterci a lavorare a testa bassa. L’obiettivo diventa necessariamente la salvezza: una volta raggiunta, vedremo dove si potrà andare. Sicuramente il recupero degli infortunati, come ad esempio quello di D'Antoni, sarà fondamentale per noi: stanno giocando tanti ragazzi proprio per questo motivo e purtroppo stiamo mancando in termini di esperienza. Le prestazioni non stanno comunque mancando: il secondo tempo contro il Borgaro è stato estremamente positivo, abbiamo fatto decisamente meglio noi di loro, motivo per cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto». Parole di una persona che non si sente minimamente a rischio di un possibile esonero.