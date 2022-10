Il Venaria è ghiotto di Piotto: il dieci regala il quarto posto al duo Pasquale-Falieres

Il quarto posto si tinge di arancioverde. Il Venaria espugna il campo dell'Alpignano con una vittoria di corto muso: basta infatti la rete di Mattia Piotto, ad inizio partita, per conquistare tre preziosi punti che porta in alto gli arancioverdi in classifica. Gli ospiti vengono così premiati dall'ottimo lavoro svolto in settimana da Giovanni Pasquale e Maximiliano Falieres, rispettivamente tecnico e vice tecnico, dimostrando un'ottima compattezza sul terreno di gioco ottenendo così una vittoria di squadra. L'Alpignano ha mostrato una buona reazione di fronte allo svantaggio rimediato ad inizio partita provando più volte a rendersi pericoloso nel tentativo di trovare il pareggio: l'occasione più grande arriva ad inizio ripresa con il palo colpito da Chiappino. Il Venaria, che ha gestito molto bene il vantaggio in fase difensiva, non è comunque riuscito a chiudere la partita nonostante si sia reso pericoloso in particolar modo con Mezzela e Parente tra il primo e il secondo tempo. Gli arancioverdi guadagnano così il terzo successo stagionale insieme alla quarta piazza.

PRONTI, PARTENZA E GOL DI PIOTTO

Il Venaria si impossessa del pallino del gioco fin da subito e, al 8’, si rende pericoloso per la prima volta nella partita: Di Bari offre una bella palla a Vigna sul quale Dinaro si fa trovare pronto chiudendo sul proprio palo. L’azione continua e, pochi secondi dopo, gli arancioverdi sbloccano il risultato portandosi in vantaggio: Di Bari trova il varco giusto per Piotto, il numero dieci insacca la rete con un tiro potente e preciso su cui il portiere avversario non può nulla. L’Alpignano prova una timida reazione, soprattutto grazie ai passaggi filtranti di Di Fiore per Chiappino all’interno dell’area di rigore, ma la difesa ospite non si lascia sorprendere. Al 20’ Di Bari parte molto bene in profondità e, giunto a tu per tu a Dinaro, tenta la conclusione sulla quale l’estremo difensore risponde con una parata con i piedi. Dopo appena tre minuti Mezzela svetta di testa sul calcio d’angolo a favore e Dinaro si fa trovare ancora una volta pronto, questa volta in due tempi. I padroni di casa si rendono poi pericolosi al 26’ quando Rulli imbuca in area di rigore Chiappino che non inquadra lo specchio della porta per poco. Trascorsi cinque minuti, Taraschi subisce fallo da Di Fiore: Porrone si incarica della battuta dalla distanza senza però trovare inquadrare la porta. Successivamente Vanin guadagna lui punizione, a pochi metri dal limite dell’area di rigore: dal calcio piazzato non scaturisce però alcun pericolo, complice il fuorigioco segnalato dal guardalinee. Al 40’ Caponnetto effettua un bel cross sul quale Benassi ci arriva calciando in porta ma Paratore blocca la sfera in presa sicura. Nei minuti finali del primo tempo non capita alcuna emozione e si va così all’intervallo con il Venaria in vantaggio.

CHIAPPINO, PALO PIENO SU PUNIZIONE

La ripresa incomincia con un ritmo molto incessante e, al 5’, Bianco guadagna una punizione centrale: Chiappino sfiora il vantaggio colpendo in pieno il palo destro della porta. Il match risulta comunque essere molto combattuta in quanto entrambe le compagini si alternano nella fase offensiva. Al 12’ Rulli si rende protagonista di una bella progressione centrale, conclusa con un tiro finito alto sopra la traversa. Dopo centottanta secondi Parente svetta di testa su un cross arrivata dalla corsia mancina e la palla termina di poco fuori dalla porta. Non si stanno registrando comunque particolari pericoli da ambo le squadre ma la sfida rimane comunque gradevole proprio per il ritmo intenso. Il Venaria continua tuttavia a comandare il gioco mentre l’Alpignano cerca di sfruttare le proprie ripartenze per trovare la via del pareggio. I padroni di casa si fanno notare in avanti al 28’ quando capitan Vanin compie una bella progressione sulla destra per poi crossare ma Paratore effettua una bella uscita neutralizzando il potenziale pericolo avversario. Dopo la mezz’ora della ripresa l’Alpignano comincia a spingere maggiormente in avanti, il pacchetto arretrato arancioverde chiude però molto bene gli spazi. Al 39’ Bianco effettua un bel cross dalla fascia destra ma Mezzela non si lascia sorprendere e spazza immediatamente. Durante il primo minuto di recupero Parente tenta di chiudere definitivamente la partita con un bel tiro dalla distanza ma questo termina a lato della porta della porta. Nei restanti minuti gli arancioverdi resistono all’assalto dei padroni di casa e ottengono così tre preziosi punti vincendo con il risultato finale di 0-1.

IL TABELLINO

ALPIGNANO-VENARIA 0-1

RETI: 8' Piotto (V).

ALPIGNANO (4-3-3): Dinaro 6.5, Vanin 7, Caponnetto 6 (32' st Pacchiardo 6), Di Fiore 6.5, Piovesani 6, Bianco 6.5, Benassi A. 6 (18' st Masante 6), Rulli 6.5, Chiappino 7, Di Fiore 6.5, Panetta 6 (37' st Zucco sv). A disp. Giardini, Irimia, Ciliberti, Spina, Rizzo, Ferrante. All. Pesce 6.5. Dir. Spagnolo - Rizzato.

VENARIA (4-2-3-1): Paratore 6.5, Gravina 7 (27' st Filoni 6.5), Vasario 6.5, Porrone 6 (35' st Limone sv), Lamantia 6.5, Mezzela 7, Vigna 6 (39' st Guglielmone sv), Parente 7, Di Bari 7 (18' st Rossi 7), Piotto 7.5, Taraschi 6.5 (42' st Huayamares Quintanilla sv). A disp. Orso, Monagheddu, Pasquale. All. Falieres 7. Dir. Facchini - Lavagno.

ARBITRO: Talamo di Cuneo 5.5.

COLLABORATORI: Mulassano e Popescu.

AMMONITI: 28' Rulli (A), 31' Di Fiore (A), 38' Caponnetto[02] (A), 44' Piotto (V), 18' st Paratore[03] (V), 21' st Vasario (V), 23' st Parente (V), 32' st Di Fiore (A), 50' st Guglielmone[03] (V).