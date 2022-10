La legge Petar Rankovic sentenzia Bertoni

Termina con un 2-1 sporco il big match di giornata tra Club Milano e Castello Cantù. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa sul finire di primo tempo avvalendosi come spesso accade due anni a questa parte del loro gioiello: Petar Rankovic, bravo ad inserirsi tra le linee e battere Perniola sul primo palo con un destro potente. La partita è tutta a tinte biancorosse, a riaprirla in maniera sporca è Valle : molto bravo ad arrivare su un destro velenoso di Pappalardo. Proprio quando tutto sembrava sorridere al pareggio, Costa calcia dal limite, il numero 1 compie un miracolo ma nulla può sul tap in a botta sicura di Cominetti che regala tre punti d'oro al Club Milano e permette ai ragazzi di Scavo di restare in scia per il primo posto.



SEMPRE PETAR RANKOVIC

Primo tempo in cui Scavo dispone i suoi ragazzi in un 4-4-2 con Locati, Rankovic e Natali a fare il bello e il cattivo tempo in zona offensiva mentre il Castello Cantù di Bertoni risponde schierando il 4-5-1 con l’esperto Pappalardo impiegato come unica punta. A partire forte sono però gli ospiti con Scaccabarozzi che crossa e proprio Pappalardo che gira centrale. Confusionari i primi cinque minuti del match con Costa e Pelle che non si intendono, lo stesso Pelle al 7’ calcia di poco alto sulla traversa. All'8’ Natali recupera una gran palla e la serve al numero 7 che di prima trova Rankovic che insacca, l’arbitro annulla però per un più che dubbio fuorigioco, il classico episodio da VAR. Al 10’ il 10 scalda il piede con una punizione centrale, e pochi minuti dopo l’enorme mole offensiva creata dai ragazzi di Scavo porta ancora Pelle alla conclusione con Perniola che ci mette una pezza. Al 22’ insacca ancora Agostinelli e ancora l'arbitro annulla per dubbio fuorigioco, l'ausilio del VAR avrebbe aiutato anche stavolta. Al 25’ il Cantù risponde con un destro a lato di Walchira, ma al 27’ Perniola mette in corner un tiro all'incrocio di uno scatenato Rankovic. Alla mezz'ora finalmente arriva il vantaggio per il Club Milano: Pelle se ne va in contropiede e allarga sul solito Rankovic che stoppa e calcia secco sul palo di Perniola, il portiere non può nulla. Al 36’ timido tentativo di Pappalardo che trova Monzani attento, ma la prima frazione termina 1-0.

COMINETTI REGALA 3 PUNTI

Nel secondo tempo le squadre cambiano assetto tattico. Walchira al 4’ colpisce una traversa con un cross sbilenco che per poco non batte Monzani. Il primo quarto d’ora è molto combattuto, con nessuna delle squadre che spinge sull’acceleratore, anzi prediligono il possesso palla, solo al 14’ Costa mette dentro un gran pallone che nessuno devia in porta. Al 20esimo un uno due tra Locati e Natale non si chiude per questione di centimetri. Il 24' è il minuto del pareggio : Pappalardo calcia di prima un tiro sporco che attraversa tutta l’area di rigore, sul secondo palo arriva come un fulmine Valle che di sinistro sigla il gol del pareggio, 1-1 e palla al centro. Il Club Milano probabilmente dopo il vantaggio non ha più provato un contropiede, quasi come se si accontentasse e il pareggio dall'altra parte è una grande iniezione di fiducia per il Cantù: al 30’ ci prova Pelle che va via in slalom libero e riesce a guadagnarsi una punizione, ma il destro di Rankovic finisce sulla bariiera. Il Cantù mette fuori la testa al 34’ con Pappalardo che ci prova dalla distanza ma la sua conclusione sbilenca termina a lato. Al 35' il numero 10 dei padroni di casa inventa su corner calciando in porta stile Chino Recoba ma Perniola vola evitando un super gol. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che Costa calcia sul primo palo, il portiere respinge ancora ma arriva Cominetti a botta sicura e sigla il più facile dei gol che vale il 2-1, esplosione di gioia e vantaggio merirtato per i ragazzi di Scavo che conservano il vantaggio fino al fischio finale.

IL TABELLINO

CLUB MILANO-CASTELLO CANTÙ 2-1

Marcatori: 32’ Rankovic (CL), 24’ st Valle, 36’ st Cominetti (CL).

CLUB MILANO (4-1-3-1-1): Monzani 7, Carnevale 6.5, Agostinelli 6.5 (35’ st Benatti sv), Costa 7 (41’ st Tota sv), Di Maggio 7, Diouck 7.5, Pelle 7(34’ st Cominetti 7), Principi 7, Locati 6.5(25’ st Sorrenti sv), Rankovic 8 (40’ st Cuoco sv), Natale 7.5. A disp. Bonicelli, Priori, Arioli, Minelli. All. Scavo 8

CASTELLO CANTÙ (4-3-2-1): Perniola 7, Cammarano 6, Barlusconi 5.5, Sangiorgio 5.5, Lozza 5.5, Scaccabarozzi 6, Ranzetti 5.5 (40’ st Ravasi sv), Bruschi 6 (12’ st Ajouli 6), Walchira 5 (6’ st Nessi 5.5), Valle 6.5(33’ st Galata sv), Pappalardo 5.5. A disp. Rossi, Pereira, Noseda, Barzaghi, Valsecchi. All. Bertoni 5.5

AMMONITI: Barlusconi (CA), Scaccabarozzi (CA), Pappalardo (CA), Ranzetti (CA), Lozza (CA).



LE PAGELLE



CLUB MILANO

Monzani 7 Gestisce bene i palloni che gli capitano fra le mani ed è incolpevole sui gol.

Carnevale 6.5 Si sovrappone bene ed è attento in fase di non possesso, con Agostinelli colpevole sul gol.

Agostinelli 6.5 Sul pareggio si perde Pappalardo che calcia e trova Valle solo pronto a battere a rete. (35’ st Benatti sv).

Costa 7 Metronomo e leader calcia a botta sicura sul 2-1 e solo un miracolo di Perniola gli evita la gioia del gol, che però provoca con la conseguente respinta.(41’ st Tota sv).

Di Maggio 7 Con Diouck forma una coppia difensiva importante, ingabbiando Pappalardo e concedendogli pochissimo.

Diouck 7.5 Sulle palle alte è una sentenza, anticipa sempre tutti concedendo pochissimi spazi agli avversari.

Pelle 7 In velocità e nel dribbling è fenomenale, conclude spesso a rete. (34’ st Cominetti 7 Entra ed è bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, che classe).

Principi 7 Un grande giocatore di qualità a disposizione di Scavo, abbina una buona fase di possesso a una di non possesso.

Locati 6.5 Serve più qualità e più voglia di buttare giù la porta, qualità indiscusse ma deve maturare. (25’ st Sorrenti sv).

Rankovic 8 Giocatore con qualità uniche in categoria, il suo cammino con Michele Scavo continua e i frutti si vedono sul campo, decisivo. (40’ st Cuoco sv).

Natale 7.5 Una grinta e una velocità uniche nel girone, sfiora il gol più volte e quando parte è imprendibile.

All. Scavo 8 Grinta, qualità e uno staff di assoluto livello a disposizione del Club Milano, la proprietà dovrà essere brava a blindarlo il più a lungo possibile.



CASTELLO CANTÙ

Perniola 7 Vola in più di una circostanza ad evitare il gol dello svantaggio, incolpevole per il risultato, tiene in partita i suoi finché può.

Cammarano 6 Abbina metodo e quantità in fase di non possesso.

Barlusconi 5.5 Cerca di disimpegnarsi al massimo ma sul secondo gol è tra i colpevoli.

Sangiorgio 5.5 Un metronomo del centrocampo, prova a smistare da una parte all’altra con scarsi risultati.

Lozza 5.5 Cerca di affiancarsi spesso con Scaccabarozzi, emerge con una diagonale difensiva importante.

Scaccabarozzi 7 Un muro a centrocampo, fa passare poco e nulla. Monumentale in fase di non possesso.

Ranzetti 5.5 Cerca di proporsi in fase di possesso ma perviene poco, in fase di non possesso è fondamentale. (40’ st Ravasi sv).

Bruschi 6 Abbina a una buona fase di possesso un'ottima fase di non possesso. (12’ st Ajouli 6 a entra e cerca di dare qualità e sostanza a una manovra inesistente).

Walchira 5 Sulla corsia lascia un buco a Pappalardo e in fase di possesso non è incisivo. (6’ st Nessi 5.5 Entra e rimedia un giallo, impreciso nei passaggi manda più volte Bertoni su tutte le furie).

Valle 6.5 Gran gol, senso della posizione e da attaccante vero, sbuca sul secondo palo e insacca da vero 9. (33’ st Galata sv).

Pappalardo 5.5 Prova a battere a rete più volte ma nonostante tutto fatica fisicamente a una certa.

All. Bertoni 5.5 Deve rivedere la fase di possesso, troppo poco e si affidano troopo al contropiede i suoi.