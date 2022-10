Rossi, pali e traverse, rigori parati: tutti quanti infelici e contenti

Un pari che può stare anche stretto quello che l’Alicese Orizzonti raccoglie dalla sfida con il Settimo. La formazione di Marco Mellano gioca in superiorià numerica per poco meno di un’ora ma non riesce a segnare la rete dei 3 punti cogliendo due legni con Fiorenza prima e con Pasinato poi. Ma è bravo anche il portiere Malune a neutralizzare un rigore del pericoloso Niang proprio verso la fine del primo tempo. Di buono c’è che finalmente Moussaif e compagni si sbloccano tra le mura amiche dopo un periodo iniziale nero, con sole sconfitte, in aggiunta al fatto che con il Settimo si è andati meglio rispetto alla scorsa stagione quando si perse seccamente con un 3-0. I viola di Mario Gatta dal canto loro si sono risistemati bene dopo il rosso a Gueye, poco dopo hanno avuto anche l'occasione del vantaggio, ma sono stati bravi a soffrire con giudizio nella ripresa evitando di capitolare. Un buon punto che dà continuità alla vittoria dello scorso turno contro la Biellese.



Rosso vibrante Battute iniziali grintose ma senza grosse occasioni da rete. Al 14' da Niang a Menabò che di sinistro spara fuori dal campo. Lo stesso numero 7 ospite conclude con medesimo esito in scivolata al 16'. Il Settimo insiste ed è ben più pericoloso al 23': imperiosa azione di Ghia sulla sinistra, con 3 giocatori saltati, il numero 10 converge al centro e cede a Menabò il cui mancino questa volta sibila non lontano dal secondo palo. L'Alicese Orizzonti invece si vede solo al 34' con un rasoterra di Keita su punizione, facilmente controllato e lasciato sfilare da Fasan sul fondo. Nel finale di tempo ecco ciò che può cambiare volto all'incontro: al 37' Gueye stende Diadoro sulla tre quarti, secondo giallo (contestato dai viola) ed espulsione. Settimo in 10. Va a battere la punizione Fiorenza e dopo una deviazione la palla termina non lontano dai pali della porta di Fasan. La squadra di Mellano si fa più pericolosa e al 40' gran botta di Fiorenza dal limite dell'area sulla sinistra e traversa piena con palla che resta in campo e non viene sfruttata a dovere dai compagni. Attenzione però a quel che capita al 44': su un corner da destra l'arbitro vede un tocco di mano di Pasinato e concede il rigore al Settimo nonostante le molte proteste di casa. Sul dischetto va Niang che calcia sulla sinistra e Malune in tuffo respinge, sempre Niang sulla ribattuta ma la sfera è fuori.

Altro legno Nella ripresa ci si aspetta un'Alicese Orizzonti arrembante ma nel primo quarto d'ora il team di Mellano si vede solo da calcio piazzato. Al 4' corner da destra e stacco del liberissimo Pasinato che, forse anche sorpreso, stacca bene ma incorna a lato. Un pericolo la porta di Malune lo corre invece al 14' quando un corner teso di Ghia taglia tutta l'area ma nessuno interviene. Settimo che si fa di nuovo vivo al 22' con una sassata di Botto da sinistra che termina sul fondo. Poi l'Alicese Orizzonti inizia a premere e a cercare con più insistenza il vantaggio. Al 26' cross da sinistra di Moussaif e colpo di testa di Diadoro bloccato da Fasan. Al 33' invece punizione a giro di Schettino, perentorio stacco di Pasinato e deviazione di Fasan sul palo. Seguono un paio di corner e sugli sviluppi del secondo cross di Schettino e tocco in area di Pelle respinto dal portiere. Mellano le prova tutte con i 5 cambi ma alla fine lo 0-0 non cambia. E per l'Alicese Orizzonti il successo in casa in questa stagione è ancora chimera. Generosa invece la prova della squadra di Gatta, che si è difesa con ordine fino al recupero trovando un punto che può andare bene.

IL TABELLINO

ALICESE ORIZZONTI-SETTIMO 0-0

ALICESE ORIZZONTI (3-5-2): Malune 7.5, Pelle 6.5, Schettino 7, Moussaif 6.5, Pasinato 7, Caamano 6, Keita 6 (26' st Petrassi 5.5), Angeli 6 (16' st Petrocelli 6), Diadoro 6 (41' st De Paola sv), Verna 6.5 (27' st Gai 6), Fiorenza 7 (41' st Giovinazzo sv). A disp. Faccio, Gila G., Edalili, Franchin. All. Mellano 6.5.

SETTIMO (4-2-3-1): Fasan 6.5, Dansu 7, De Mitri 6.5, Botta 6.5, Picone Chiodo 7, Gueye 6, Menabò 6.5 (42' Ali 7), Barale 6, Niang 5, Ghia Juan 7, Geraci 6.5 (38' st Oddone sv). A disp. Mattiello, Lacorte, Tabone, Pipino, Muto, Albertini. All. Gatta 7.

ARBITRO: Toscano di Nichelino 6.

COLLABORATORI: Bono e Banche.

ESPULSI: 37' Gueye (S).

AMMONITI: Barale (S), Gueye (S), Keita (A), Pasinato (A), Schettino (A).

LE PAGELLE (in lavorazione)

ALICESE ORIZZONTI

SETTIMO