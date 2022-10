Un gol per tempo e porta inviolata: ecco la prima vittoria stagionale

Quando la classifica inizia ad essere rovente e ci si trova in una situazione non bellissima, bisogna essere forti e sfruttare la minima opportunità. Questo è ciò che ha fatto la CUS Bicocca in una partita molto tattica e molto combattuta sull'aspetto fisico. Lo scontro salvezza tra CUS Bicocca e Vighignolo finisce con il risultato di 2-0 e quindi primi 3 punti e festa grande per la squadra allenata da Piccarreda.

LA FISICITA' COME PROTAGONISTA

Il primo tempo di questo scontro diretto si gioca molto sulle seconde palle. Il centrocampo nerogiallo mette molto agonismo, soprattutto a centrocampo, dove tra Sguinzi e Dapollo è lotta vera. Tanti lanci e tanti bodycheck a centro del campo. Quasi passava in secondo piano la trama di gioco creata da entrambe le formazioni. Nei primi 15 minuti dell'incontro questo gioco sembra favorire il Vighignolo che può vantare di un centrocampo più fisico fino a che, su un passaggio quasi del tutto innocuo, succede l'impensabile. Falciani esce dalla propria area con l'intento di rilanciare il più lontano possibile il pallone, ma non ha fatto i conti con Carabelli che, con la punta del piede, manda, con quel tanto che basta fuori tempo il portiere del Vighignolo, facendo rotolare il pallone nella rete. 1-0 e palla al centro. Fino al duplice fischio ci sono ben pochi tentativi, e quei pochi erano timidi e poco potenti. Mecozzi ci prova un paio di volte sparando alto e Salvo con una punizione nella trequarti avversaria abbastanza lento e facile per il portiere.

SINISTRO MAGICO

Il secondo tempo viaggia sulla falsa riga del primo, dove Mecozzi fa sentire il suo fisico alla coppia difensiva allenata da Piccarreda. L'arbitro, sempre molto attento, quando può lascia correre e quando è necessario punisce. Verso il decimo minuto Forbicini si presenta nella trequarti avversaria tentando con un bel destro di infilare Falciani ma la conclusione esce di un niente sfiorando il palo. Tra le più pericolose del Vighignolo è Gatti che con dei bei cross e qualche conclusione da vicino tenta di pareggiare i conti ma purtroppo ciò non accade. Si è tornati ai ritmi lenti del primo tempo e la partita stenta a decollare risultando quasi noiosa, quando a 12 minuti dalla fine ci pensa Salvo a chiudere i conti e ad emozionare il pubblico. Una staffilata di sinistro che si insacca sotto la traversa. Falciani in questa occasione non può assolutamente nulla. Termina 2-0 lo scontro salvezza. E' festa grande per la CUS Bicocca che porta a casa i primi tre punti.

IL TABELLINO

CUS BICOCCA-VIGHIGNOLO 2-0

RETI: 15' Carabelli (C), 33' st Salvo (C).

CUS BICOCCA: Drago Valentina Maria 6.5, Carabelli 7, Corbetta 6.5, Dapollo 7, Forbicini 6.5 (25' st Cono 6), Maroni 6.5, Moscatiello 6.5, Nava 6.5, Salvo 7.5 (35' st Borello sv), Tremolada 6.5, Varesi 6.5. A disp. Taribelli, Iretti, Rossoni, Scirto, Sperti, Zampolli. All. Piccarreda 7.

VIGHIGNOLO: Falciani 6, Gatti 6.5, Guarino 6 (12' st Sciuto 6), Cassi 6 (8' st Franchi 6.5), Di Marco 6, Mazzaron 6.5, Sguinzi 6, Sguinzi 7 (35' st Maniglia sv), Bellitto 6 (17' st Di Marco 6.5), Branca Chiara 6.5, Mecozzi 6.5 (43' st Bolwijn sv). A disp. Farolfi, Riela Kyria, Morales. All. Fortunato 6.

ARBITRO: El Moutaoifik di Saronno 6.5

AMMONITI: Nava (C).

LE PAGELLE

CUS BICOCCA

Drago 6.5 Spettatore non pagante di questa partita. Chiamata in causa pochissime volte.

Carabelli 7 Si fa trovare pronta al momento del gol. Furbizia e scaltrezza.

Corbetta 6.5 Sempre in posizione e sempre attenta sulle trame offensive avversarie.

Dapollo 7 Un capitano che si fa rispettare e una qualità superiore alle altre.

Forbicini 6.5 Si rende pericolosa più volte. Da aggiustare la mira.

25' st Cono 6 Si fa trovare pronta nel momento del bisogno.

Maroni 6.5 Qualità e quantità al servizio della squadra.

Moscatiello 6.5 Sempre attenta su ogni pallone

Nava 6.5 Tanta legna e tanta corsa a disposizione della squadra

Salvo 7.5 Un tiro tanto potente quanto preciso. Qualita sopraffina.

Tremolada 6.5 si fa trovare pronta per portare a casa la vittoria importantissima.

All. Piccarreda 7 Ha trasmesso al meglio la sua idea di calcio.

VIGHIGNOLO

Falciani 6 Ha grosse responsabilità sul primo gol. Uscite da rivedere.

Gatti 6.5 Tra le più in palla del suo team. Qualità non sfruttata dalle sue compagne.

Guarino 6 Corsa e fisicità. Dietro si dimostra attenta.

12' st Sciuto 6 Come la sua collega di reparto. Compito svolto a modo.

Cassi 6 Le palle alte sono tutte sue. difficile da contrastare.

8'st Franchi 6.5 Entra con il compito di aumentare l'agonismo. Ci riesce ma non riesce a portare la sua squadra sul pareggio.

Di Marco 6 Freddezza e attenzione a disposizione della squadra.

Marrazzon 6.5 Limita bene le punte della CUS evitando che il passivo possa essere più ampio.

Squinzi 7 Una vera spina nel fianco per la difesa bianca. Tenta diverse volte la conclusione.

Bellitto 6 Tanta corsa, poca qualità. C'è da lavorare ancora molto.

17' st Di Marco 6.5 Cerca di raddrizzare la sfida con la sua energia.

Branca 6.5 Mette a disposizioni diversi palloni utili alle sue punte ma non vengono sfruttate.

Mecozzi 6.5 Tanta fisicità al servizio della squadra. Ogni contrasto fisico non lo vinceva, lo stravinceva

All. Fortunato 6 Bisogna lavorare ancora per poter raggiungere la così tanto agognata vittoria.

ARBITRO

El Moutaoifik di Saronno 6.5 Una gara amministrata al meglio. Un solo cartellino e gara sempre in mano. Sempre nella posizione giusta per giudicare al meglio la situazione di gioco.