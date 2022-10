Un testacoda come tanti altri? Assolutamente no. Quella tra AS Torino Calcio/Acccademia San Mauro e Cuneo Olmo è stata una sfida dall'altissima qualità, visto il 3-4 finale che ha premiato la capolista del girone B di Eccellenza. 7 reti e tanto spettacolo a Grugliasco, con i granata freschi di cambio allenatore (Chessa in panchina) e la squadra di Magliano pronta a mantenere la striscia di successi consecutivi in campionato.Sette marcatori differenti, con il centrocampista Simone Angeli ad aprire la festa a favore degli ospiti biancorossi, ci pensa poi Torre a pareggiare prima che Rastrelli e Andrea...