Il capitano fa due triplette in 5 giorni e regala un debutto da sogno al nuovo tecnico

La nuova avventura di Paolo Quartuccio sulla panchina dell'AC Leon non poteva iniziare meglio di così. Al debutto in campionato i brianzoli divorano 6-0 l'AlbinoGandino, trascinati da un ormai semplicemente indescrivibile Mattia Bonseri, autore della seconda tripletta nell'arco di 5 giorni dopo quella realizzata mercoledì negli ottavi di Coppa con la Vis Nova. Fautore della storica promozione in Eccellenza alla guida dell'Atletico Castagnato, il tecnico proprio in viola nell'ultima stagione è arrivato secondo in campionato e uscendo al secondo turno dei playoff per la Serie D. Una nuova sfida quella di Vimercate che ha un po' sorpreso Quartuccio, che racconta: «Sono stato contattato dalla loro dirigenza e ci siamo incontrati per un confronto. All'inizio ero stupito ma poi è subentrato l'orgoglio per essere stato chiamato da una squadra prestigiosa a livello nazionale. Ci siamo voluti a vicenda e sono felice di essere qua». Un premio dopo l'ottimo lavoro svolto a Castegnato: «L'anno scorso sono riuscito a guidare una squadra senza particolari pretese al secondo posto in campionato: una cavalcata che si è interrotta solo con la sconfitta nella finale dei playoff. Non so se sono stato ingaggiato come traghettatore oppure con l'obiettivo di dar vita ad un progetto a lungo termine: nel calcio, come nel lavoro, meglio fai, più avanti vai». E l'impatto con il mondo di Vimercate è stato subito positivo, con una vittoria per 3-2 agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Vis Nova. «Un trionfo importante, maturato dopo una preparazione di soli due giorni. - spiega Quartuccio - Per circa un'ora abbiamo giocato bene, nel finale c'è stato un calo fisico comprensibile, visto il poco tempo per programmare la sfida. Sono felice del passaggio del turno: la Coppa Italia di categoria è un obiettivo che vogliamo centrare a fine anno». Guardando invece a quanto fatto dalla squadra in questa prima parte di stagione il neotecnico afferma: «Le vittorie stanno alla base della fiducia di un collettivo, ho trovato il morale dei miei ragazzi un po'altalenante. Noi puntiamo a migliorarci, per questo cerchiamo di non guardare la classifica: ho fiducia nei miei calciatori e so che con il lavoro svolto in allenamento potremo cominciare a dar continuità ai risultati». Parlando infine di panchina, Quartuccio chiosa sull'eredità ricevuta da Motta e sul suo punto di riferimento in Serie A: «Non sento alcuna tensione, per me è anzi un onore poter proseguire il lavoro iniziato da Motta. Ho trovato una squadra forte ed in salute, questo è soprattutto merito suo. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma è un collega che stimo molto e da cui riceverei volentieri un consiglio per tirare fuori il meglio da un gruppo che conosce bene. Il mio gioco prevede una conquista rapida in fase di non possesso e continue verticalizzazioni. Un modello? Paolo Zanetti dell'Empoli. È un ragazzo giovane e preparato, in cui mi rivedo da un punto di vista tattico».

PRIMA GIOIA TREVIGLIESE, CONFERMA OLGINATESE

Infila il terzo risultato utile consecutivo il Club Milanese, che vince la sfida tra neopromosse con l'AltaBrianza e resta nella Top 5. Chi invece festeggia la sua prima vittoria in campionato è la Trevigliese, che ringrazia Migliore per la porta inviolata e il duo Lamera-Gullotta per la boccata d'aria. Tornando in testa, la Tritium riprende a vincere grazie al timbro di Bertaglio, mentre il Mapello è chirurgico con il Manara e la Brianza Olginatese resta in scia ai due colossi con i due affondi in rapida successione di Cancelliere e Ruggeri. Un successo importante quello dei lecchesi, pronti ad approfittare dei due prossimi big match: Mapello-Club Milanese e Tritium-Leon.

UNA COPPA SENZA MESSE MISURE

Bastano queste tre parole per descrivere gli ottavi di finale di Coppa Italia disputati nella giornata di mercoledì e terminati senza alcun pareggio. Il successo di misura della Vergiatese nella tana della Solbiatese in pieno pomeriggio è il giusto antipasto per una serata che vede passare per un solo gol anche il Magenta, che ringrazia Doria e Mammetti per le reti siglate al Club Milano, e la Leon, che sotto gli occhi di Quartuccio ha la meglio sulla Vis Nova grazie alla tripletta del solito Bonseri. Più facile il lavoro per Tritium (0-4 in quel di Muggiò), Vogherese (3-0 all'Oltrepò) e Scanzo (0-3 in casa del Lemine), che vanno a completare il seguente quadro dei quarti di finale, in programma per mercoledì 16 novembre: Vergiatese-Magenta (da definire tramite sorteggio chi giocherà in casa), Scanzorosciate-Leon, Cast Brescia-Vighenzi e Tritium-Vogherese.

LA TOP 11 DEL GIRONE B

SARR ALL'ULTIMO: ECCO LA VIS NOVA

Un pomeriggio che sembrava destinato a finire come quelli avvenuti finora, con l'amaro in bocca e l'amarezza di non poter esultare nemmeno oggi. Ma il calcio ha la facoltà di deludere quando ti aspetti una soddisfazione e sorprendere esattamente quando si pregusta un fallimento, e le premesse a inizio partita non sono di certo le migliori. Infatti il Gavirate va in gol subito dopo il fischio d'inizio con Lercara e sembra già gettare un'ombra sul pomeriggio della Vis Nova, ma gli uomini di Mastrolonardo questa volta tirano fuori gli artigli e la fortuna li assiste: il tiro deviato di Molteni cambia completamente traiettoria e coglie impreparato Menegon. La partita va avanti fino a quando si arriva al momento catartico: al primo minuto di recupero Schiavo recupera la sfera a centrocampo e lascia andare un cross che viene respinto ma la palla gli ritorna, secondo tentativo ma stavolta trova Michael Sarr, che spizza di testa e la manda sul secondo palo completando la rimonta. Poche parole ma traboccanti di felicità del tecnico: «L'abbiamo tanto cercata e voluta e alla fine siamo riusciti a trovare la prima agognata vittoria. Adesso avanti così cercando di fare sempre meglio». Giornata movimentata sul fondo della classifica dove un Muggiò in grande difficoltà viene travolto da un'Accademia Pavese che torna a vincere grazie a una super prestazione di Jacopo Zenga; gol e assist per la punta che dà una boccata d'ossigeno ai biancorossi. I ragazzi di Natobuono partono bene ma sbagliano troppe occasioni da rete con Personè e Mair, con quest'ultimo che centra anche una traversa. L'Accademia viene fuori col passare dei minuti e mette in difficoltà gli avversari che non riescono più a reagire e crollano alle prime difficoltà. La Solbiatese riesce a pareggiare con Novello il gol di Zucchetti avvenuto nel primo tempo ma deve arrendersi alla doppietta del numero 7 che grazie ai suoi due sigilli toglie l'Ardor Lazzate dalla zona playout. Nelle zone più alte della classifica continua l'ottimo momento della Sestese che fa filotto e agguanta la quarta vittoria consecutiva e sorpassa un Verbano che non riesce a sfondare la difesa dei biancazzurri nonostante la buona prova. Decisive le reti di Ferraro e Dilernia. Costretto a fermare a 3 la sua striscia di vittorie il Magenta, che si trova di fronte una Vergiatese coriacea e reduce da una buona prova nel match precedente: 0-0 tra i gialloblù e i granata.

PERFEZIONE VOGHERESE, RIECCO IL PAVIA

Dopo essere andata in bianco in casa della Solbiatese, la Vogherese fa scorpacciata di gol e spazza via una troppo passiva Virtus Binasco con ben 6 reti, 3 per tempo. La formazione di Giacomotti si rilancia nelle prime posizioni assieme a uno spietato Pavia che archivia la pratica Calvairate in 45 minuti, dimenticando con 3 gol lo stop con il Castello Cantù e riprendendo immediatamente il suo cammino.