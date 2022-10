Esonerato il tecnico del doppio salto di categoria, il successore: «Farò leva sull'aspetto mentale»

Come un fulmine a ciel sereno. Così si può descrivere l'avvicendamento in panchina in casa Solbiatese, che ha visto la società esonerare il tecnico Pierluigi Gennari dopo la 4° sconfitta in 8 partite stagionali, con annessa l'eliminazione dalla Coppa Italia di settimana scorsa per mano della Vergiatese. «E' stata una decisione sofferta. - ha dichiarato il dg Carmine Gorrasi - Purtroppo nel calcio quando non arrivano i risultati una delle prime teste a saltare è quella dell'allenatore. È stata una scelta della società per dare una scossa all'ambiente. Non possiamo fare altro che ringraziare Pierluigi Gennari per il lavoro svolto in questi anni, che ci ha portato due vittorie importantissime in Prima Categoria e in Promozione».

La situazione in classifica della Solbiatese (clicca l'immagine per consultare anche il calendario e le statistiche del Girone A)

IL SUCCESSORE

La guida della squadra è stata affidata a Manuele Domenicali, esperto tecnico reduce dall'esperienza in Sicilia a Mazara. Anche qui nella scorsa stagione è dovuto subentrare alla guida dei "canarini" e il suo lavoro ha dato subito frutti immediati dato che i gialloblù sono passati dagli ultimi posti in graduatoria al 9° in Eccellenza siciliana, risultati che spera di ottenere anche la Solbiatese. Sicuramente non mancherà il bagaglio di esperienza in questa nuova avventura per Domenicali, che nella sua carriera da giocatore ha solcato i campi di tutte le categorie tranne la massima serie, arrivando a esordire in Serie B con la Reggiana, dove giocava anche in Primavera. Tra le sue più grandi soddisfazioni con gli scarpini ai piedi ci sono anche la vittoria del campionato C2 con la maglia del Trento e le esperienze con squadre importanti delle altre categorie come il Novara nella stagione 1985-86 e la Carrarese in C2. Le più grandi vittorie sono arrivate proprio una volta seduto in panchina, ma iniziando sempre dai campionati più bassi con la Rivanazzanese in provincia di Pavia e portando il Borgosesia dalla D alla C2. Poi altre numerose esperienze tra Isernia, Pisa, Catanzaro, Ternana, Pavia e Portogruaro, in quest'ultima occasione trionfando ancora. Il tecnico nella sua lunga carriera ha allenato anche all'estero, precisamente con il Visé nella Serie B belga, per poi ritornare in Italia e dopo 2 anni di fermo rimettersi in corsa alla guida del Varese, con cui vinse la Coppa Italia ma poi purtroppo fu costretto ad affrontare il dramma del fallimento della società. L'esperienza a Sant'Angelo fu condizionata dagli innumerevoli "stop and go" del campionato a causa della pandemia, per poi arrivare all'anno scorso dove oltre alla rimonta in campionato c'è anche una finale di Coppa Eccellenza persa di misura contro il Ragusa.

VOGLIA DI RIPARTIRE

Domenicali è conscio della situazione al momento, ma vede tanti aspetti positivi: «Ho trovato una squadra che ha accusato il colpo del cambio di panchina, ma è comprensibile dopo 3 anni di lavoro insieme. Le aspettative erano alte, però nel calcio si sa che queste cose succedono. Al primo allenamento li ho visti comunque molto motivati e si allenano con la serietà giusta. È ovvio che cominciare un'esperienza in panchina all'inizio della stagione è tutta un'altra cosa e qualsiasi allenatore lo preferirebbe: puoi lavorare sul campo, i concetti e le idee si assimilano in un tempo diverso e hai la possibilità di fare più esperimenti grazie alle amichevoli e anche alla Coppa Italia, conoscendo più approfonditamente la squadra. Mi è capitato di subentrare e in questi casi ci vuole fortuna e trovare giocatori seri come mi è successo a Mazara, e qui ho avuto le stesse sensazioni». Per quanto riguarda l'aspetto tattico e la scelta dei giocatori, Domenicali ha specificato: «Fare numerose esperienze cambia il tuo modo di pensare e porta sempre delle innovazioni. Sul modulo conto molto sul 4-2-3-1 che ho collaudato e mi ha dato parecchie soddisfazioni, poi è logico che ogni squadra ha le sue risorse e i suoi giocatori, quindi il tutto va adattato a determinate caratteristiche e posizioni in campo. Importante adesso è lavorare specialmente sull'aspetto psicologico: quando subentri in queste situazioni può darsi che ci siano delle cose da correggere alla radice quindi bisogna far leva sull'aspetto mentale e morale dei giocatori per ridargli fiducia. In queste categorie è fondamentale l'agonismo e la voglia di non mollare, poi con la qualità si completa l'opera. Ho già comunicato alla squadra che per me non esiste più il concetto di differenza tra un Under o un esperto: chi mi dà garanzie, gioca». Per quanto concerne la comunicazione della decisione e l'obiettivo principale: «Non c'è stato alcun preavviso. Dopo domenica la società cercava un certo tipo di profilo e i dirigenti si sono ricordati di me, che ho lavorato con loro a Varese. Sappiamo che la posizione in classifica è migliorabile e la squadra non è contenta, il gruppo è molto disponibile e lotteremo per migliorarla». La curiosità di vedere la nuova Solbiatese di Domenicali è tanta, appuntamento dunque a domenica 23 ottobre per la sfida alla Virtus Binasco.