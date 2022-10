In Langa sognano il bis, chi arranca in campionato trova conforto in coppa

La Final Eight di coppa Eccellenza è ormai iniziata. Rimaste in 8 a contendersi lo scettro attualmente in mano all'Alba Calcio, i giochi iniziano a farsi intensi anche senza le grandi favorite Cuneo Olmo ed RG Ticino, eliminate agli ottavi di finale. 2 pareggi nel girone A e 2 vittorie (una in casa e una in trasferta) nel girone B, con segnali convincenti da chi ha già dimostrato di tenere parecchio all'impegno infrasettimanale.

GIRONE A

Due partite, due pareggi. L’andata dei quarti di finali non ha regalato alcun vincitore lasciando tutto aperto per la sfida di ritorno, in programma giovedì 3 novembre. Non sono comunque mancate le emozioni, in particolar modo nella sfida terminata 1-1 tra Volpiano Pianese e Pro Eureka. Si è tutto deciso in appena cinque minuti, tra il 12’ e il 17’ del secondo tempo, con ben due calci di rigori: Fabrizio Sinisi ha portato in vantaggio i blucerchiati approfittando così del fallo commesso da Grandini su Volpatto all’interno dell’area di rigore; Alessio Stefano Ferraris ha poi pareggiato i conti freddando il portiere classe 2003, Fabrizio Rusu. La squadra di Licio Russo ha poi sfiorato il vantaggio nei minuti finali di partita con Christian Bellomo: il suo sinistro è però terminato fuori di un soffio dallo specchio della porta.

Termina invece con un pareggio a reti inviolate il match tra il Briga (reduce dalla prima storica vittoria in Eccellenza proprio contro la Pro Eureka) e la Biellese. Lo 0-0 soddisfa entrambe le compagini, visto il buon equilibrio durante i novanta minuti, ma la squadra di Edvin Licaj esce comunque dal terreno di gioco con un rimpianto: nella seconda metà della ripresa Brian Rainero, già autore di una straordinaria prestazione in campionato contro il RG Ticino, ha neutralizzato il calcio di rigore ad Ergys Bellgjini mantenendo così totalmente aperto il discorso qualificazione alla semifinale. Molti inoltre i Duemila schierati in campo, dal primo minuto, per ambo le squadre: quattro tra le fila del Briga (Margarita, Sciascia, Manca e Filiberti) e sei tra quelle della Biellese (Fontana, Muzzolon, Liberali, Lofrano, Gila e Micheletti).

GIRONE B

Continua il bel percorso del Saluzzo in coppa Eccellenza. I marchionali, dopo aver eliminato il Cuneo Olmo negli ottavi di finale, si ritrovano davanti il sempre ostico Cavour, che ultimamente in campionato sta arrancando ma che in coppa ha dato segni di ottima salute. Vittoria di misura per i granata di Melardi, che sbrogliano la pratica già nel primo tempo con la rete del 2003 Federico Savio, che ha trovato il primo gol stagionale in Eccellenza. Savio non aveva ancora mai esordito in campionato, trovando maggiore spazio in settimana dove, proprio mercoledì 19 ottobre, è andato in gol decidendo il primo atto dei quarti. Il Cavour non è comunque da sottovalutare: visto l'approdo ai quarti i giallorossi di Di Leone non vogliono prendere sotto gamba l'impegno e proveranno a ribaltare le sorti della doppia sfida con tutti i propri tenori.

Continua ad essere il territorio di caccia ideale dell'Alba Calcio la coppa Eccellenza. Nell'unica sfida giocata giovedì 20 ottobre i langaroli si impongono con un netto 3-0 sul San Domenico Savio Asti, ancora una volta imbottito di Under (9 titolari) e con il chiaro intento da parte dell'ex di turno Camillo Cascino di mettere minuti importanti per tutti. L'Alba però insegue il sogno del bis in coppa, cosa successa solamente una volta alla Pro Eureka nelle edizioni 2012/13 e 2013/14. La squadra di Telesca segna due reti nel primo tempo in pochi minuti, prima con Edoardo Cornero (seconda rete stagionale, prima in coppa) e poi con Gabriele Sthjefni (terza rete stagionale, seconda in coppa), per poi chiudere i giochi nella ripresa con l'ex Lucento Giovanni Bacco (secondo gol stagionale anche per lui, primo in coppa).

COPPA ECCELLENZA, ANDATA QUARTI DI FINALE

BRIGA - BIELLESE 0-0

VOLPIANO PIANESE - PRO EUREKA 1-1

RETI (0-1; 1-1): 12' st rig. Sinisi (P), 17' st rig. Ferraris (V).

ALBA CALCIO - SAN DOMENICO SAVIO ASTI 3-0

RETI: 32' Cornero, 36' Sthjefni, 16' st Bacco.

CAVOUR - SALUZZO 0-1

RETE: 35' Savio.