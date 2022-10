Il difensore segna per la seconda volta di fila e regala altri tre punti alla capolista

Sfida dalle altissime aspettative quello giocato sabato pomeriggio tra i padroni di casa della Tritium e i brianzoli dell'AC Leon. Entrambe le squadre sono retrocesse dalla Serie D e stanno lottando per i primi posti della classifica nel Girone B di Eccellenza. Gli uomini di Di Blasio vincono per 1-0, grazie ad un colpo di testa di Bertaglio su calcio d'angolo ad inizio secondo tempo. La Leon attacca e si rende sempre più pericolosa, ma la difesa del Biscione non si fa trovare impreparata e porta a casa tre punti importanti.

TRA CONTRASTI E FUORIGIOCO È PARI

La Tritium capolista scende in campo con il solito 4-3-3, mentre la Leon risponde con un 3-4-3. Gli ospiti sono i più pericolosi in questa prima frazione, ma non concretizzano a dovere le poche chance concesse dalla solida difesa guidata da Bertaglio e Scietti. Dopo pochi minuti Marzullo, giovane terzino ospite, colpisce una traversa nel tentativo di crossare. Con il passare dei minuti la coppia Ferrè e Romeo acquisisce sempre più sicurezza e sbaraglia la mediana dei locali e tutti i palloni recuperati vengono poi serviti al giocatore più insidioso: Lillo, incontenibile nei primi minuti, che nonostante venga più volte raddoppiato riesce quasi sempre a smarcarsi. In un primo tempo giocato molto al centro del campo e con pochi tiri provati è comunque da sottolineare il grande lavoro delle punte di entrambe le squadre: da una parte Valente lotta da solo contro la difesa avversaria cercando di liberarsi, mentre dall'altra Giangaspero si muove bene sia incontro alla palla che in profondità e per due volte soltanto la bandierina dell'assistente lo può fermare davanti al portiere Acerbis.

COLPO DA TRE PUNTI

Dopo appena tre minuti dal fischio di inizio del secondo tempo la Tritium si porta in vantaggio grazie ad un'incornata di Bertaglio: stacco imperioso del centrale che mira all'angolino, Sgura tocca con la mano, ma la palla bacia il palo e accarezza la rete. Gli ospiti però non demordono e cercano più volte il gol del pareggio. La fascia dove si sviluppa maggiormente il gioco è la sinistra della Leon, dove Marzullo e Lillo provano ad arrivare in porta, ma un attento Pedrini concede soltanto un tiro insidioso al terzino brianzolo che sfiora il palo e muove l'esterno della rete. I cambi non influiscono sull'incontro, l'arbitro deve estrarre qualche cartellino per placare le tensioni ed espellere al 32' Quartuccio, tecnico della Leon, per proteste. Nel finale gli ospiti colpiscono la traversa con un colpo di testa di Bonseri nata da uno scambio tra Giangaspero e il subentrato Ruggeri. Durante il recupero si creano diverse mischie in area, ma la difesa di casa è attenta e la Tritium può festeggiare al fischio finale.

IL TABELLINO

TRITIUM-AC LEON 1-0

RETE: 4' st Bertaglio (T).

TRITIUM (4-3-3): Acerbis 6, Pedrini 7, Samina 6, Bertaglio 8, Scietti 7, Lazzaro 6.5, Vaglio 6.5 (12' st Leotta 6), Barzago 7, Valente 7 (38' st Marchese sv), Cotello 6.5, Scalcinati 6.5 (17' st Marchesi 6). A disp. Lisandri, Ghislanzoni, Rinaldi, Schingo, Caruso, Basiru. All. Di Blasio 6.5.

AC LEON (3-4-3): Sgura 6.5, Marzullo 7 (44' st Veneruso sv), Ortolan 6, Ferrè J. 7, Morganti 6 (22' st Ferrè A. 6), De Angeli 6.5, Giangaspero 6.5, Romeo 7 (34' st Aldè sv), Bonseri 6.5, Lillo 7 (26' st Panzetta 6), Fumagalli 6 (36' st Ruggeri sv). A disp. Vono, Portaro, Frigerio A., Ferrari F.. All. Castelnovo 6.5.

ARBITRO: Pina di Como 6.5.

ASSISTENTI: Tonti ed Eltantawy.

ESPULSO: 32' st Quartuccio (L).

AMMONITI: De Angeli (A), Lazzaro (T), Acerbis (T), Leotta (T), Morganti (A), Ortolan (A), Barzago (T), Pedrini (T), Marchesi (T), Cotello (T).

Mattia Marzullo, tra i migliori in campo degli ospiti

LE PAGELLE

TRITIUM

Acerbis 6 Attento sui tiri avversari, leader nel richiamare i compagni, peccato per le continue proteste.

Pedrini 7 Nel primo tempo fatica su Lillo, poi prende le misure e si concede anche delle buone uscite palla al piede.

Samina 6 Tra i più in difficoltà, difende abbastanza bene, ma in fase di ripartenza è lento e si sbilancia poco.

Bertaglio 8 Match winner che svolge un'ottima prestazione in fase difensiva.

Scietti 7 Insieme a Bertaglio riesce a limitare il potenziale di Giangaspero.

Lazzaro 6.5 Nel primo tempo fatica molto contro la mediana avversaria, nel secondo riprende ritmo giocando più palloni.

Vaglio 6.5 Viene chiuso spesso, ma riesce comunque a rendersi pericoloso.

12' st Leotta 6 Combatte, ma non entra nel vivo del gioco.

Barzago 7 Molto propositivo, si crea un paio di occasioni, ma spara alto.

Valente 7 Si trova spesso da solo, ma nonostante ciò difende bene palla e fa delle ottime ripartenze.

Cotello 6.5 Guadagna molti falli in momenti delicati della partita.

Scalcinati 6.5 Si propone bene in profondità e prova sempre a saltar l'uomo.

17' st Marchesi 6 Non entra nel vivo del gioco.

All. Di Blasio 6.5 Tocca poco la squadra, gli undici titolari sono riusciti a contenere gli avversari a dovere.

L'undici titolare della Tritium

AC LEON

Sgura 6,5 Sicuro nelle uscite e nonostante la giovane età si dimostra già all'altezza della categoria.

Marzullo 7 Partita in cui gli è mancato soltanto il goal, grande corsa, qualità e sempre attento in fase difensiva.

Ortolan 6 Buona prestazione difensiva, sbaglia poco.

Ferrè J. 7 Nel primo tempo è una diga, conquista tutti i palloni che passano nei dintorni e lotta fino all'ultimo secondo.

Morganti 6 Svolge il suo compito.

De Angeli 6.5 Ottima prestazione in fase difensiva, si dimostra una sicurezza.

Giangaspero 6.5 Buoni movimenti, peccato che venga bloccato due volte in fuorigioco, difende bene palla e fa a sportellate.

Romeo 7 Con Ferrè porta qualità e sostanza al centro del campo.

34 st Aldè sv.

Bonseri 6.5 Sfortunato sull'episodio della traversa, poi viene spostato esterno al posto di Lillo e mostra a pieno le sue doti.

Lillo 7 Spina nel fianco della difesa avversaria, crea sempre superiorità.

Fumagalli 6 Buona prestazione per il giovane che si dà da fare sia in fase difensiva, sia in fase offensiva.36 st Ruggeri sv.

All. Quartuccio 6.5 Non può chiedere di più ai suoi.

La formazione di partenza della Leon





ARBITRO

Pina di Como 6.5 Estrae i cartellini al momento giusto e gestisce bene le situazioni.