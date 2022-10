La trappola Calvairate scatta nel derby di Milano che si tinge ancora di rossoblù

Il derby di Milano finisce così, 1-0. La Calvairate piazza la trappola esattamente come un anno fa, giocando una partita sporca, furba e maliziosa andando a terra quando serve e lottando su ogni pallone. I ragazzi di Scavo si perdono nella gioventù, nella poca esperienza nonostante non manchi l’impegno, ciò che manca è invece l’atteggiamento per affrontare una partita difficile come un derby, esperienza che di certo non manca ai ragazzi di Raspelli che di battaglie come quella di oggi ne hanno vissute tante, e proprio quando serve lottare per il centimetro i rossoblu si esaltano. A portarli in vantaggio è Sow con un gol sporco, in mischia, dopo un ottima iniziativa di Mancuso. Da lì comincia un'altra partita : ogni contrasto diventa una bolgia, ogni azione un pericolo, al 36’ Pelle va via a Montalbano e viene steso in area di rigore, Rankovic prova a realizzare dal dischetto ma nella partita più importante a crollare è proprio il fuoriclasse ospite che fallisce. Nel secondo tempo la Calvairate si chiude e lotta, vincendo ai centimetri mentre il Club Milano crolla nel nervosismo non dimostrandosi cattivo sotto porta.



DERBY DI FUOCO

Una stracittadina in cui la Calvairate di Raspelli parte con il solito 4-5-1 e una panchina davvero inaspettata, poiché a sedervisi ci sono Ricupati, Visigalli e Zingari, mentre il Club Milano di Scavo schiera il 4-3-1-2, a partire subito forte sono gli ospiti con Pelle che va via in contropiede ma la sua assistenza non trova Locati per una questione di centimetri. Un minuto più tardi è Pelle a non trovare il tiro da buona posizione. Al 7’ Cuoco rimane con la testa nello spogliatoio e commette un fallo su Mancuso che quasi permette ai rossoblù di passare in vantaggio sugli sviluppi della successiva punizione. Al 9’ Roveri lascia tutti sul posto, va in slalom e calcia di poco a lato. Il Club comincia a scaldarsi e inizia a ingranare con Agostinelli che quasi batte Ruta con lo scavetto. Al quarto d'ora magia di Pelle che cerca Locati, il bomber bianco-rosso non arriva sul pallone per centimetri. Poco dopo si accende il derby: Mancuso stende tre uomini e se ne va, Monzani e Diouck chiudono con paura e sulla linea arriva Sow che sulla linea butta la palla in rete di forza e sigla l’1-0. Al 28’ il solito Rankovic prova la maledetta di poco a lato, il Club Milano il primo tempo non c’è per mezz'ora prova timore e la difesa ne risente tantissimo. Al 33’ Natale va alla conclusione ma il suo destro è sporcato in corner, al 35’ il derby diventa come il classico tormentone rossonero, ON FIRE: Pelle viene steso in area da Montalbano: dal dischetto va Rankovic che sente la pressione e tira alle stelle fallendo l'opportunità del pareggio. Un rigore veramente bruttissimo tirato nei campi da tennis dal trequartista ospite che nel momento del bisogno non riesce a prendere la squadra sulle spalle, ci prova invece Pelle che quando sprinta è incontenibile e fa soffrire la difesa avversaria. Al 44’ Conte prova il colpo da casa sua e per poco non supera Monzani, al 47’ sempre Pelle si gira su se stesso e calcia non trovando l’angolino e facendo terminare il primo tempo 1-0.

LA CALVAIRATE VINCE AI CENTIMETRI

L’inizio della ripresa è caratterizzato dall’ingresso in campo di Mazzei per Montalbano, al 5’ accade l’impensabile: Sow dopo un fallo netto non sanzionato in maniera incredibile dall’arbitro Zambelli si ritrova a tu per tu con Monzani, il 9 lo scarta e va fuori con il pallone, occasione clamorosa non concretizzata dal centravanti locale che non riesce a indirizzare la partita. Scavo non vede una reazione nella squadra e inserisce nella mischia Cominetti Giovanni Franco che appena entrato si fa ammonire subito. Al 14’ occasione clamorosa: Rankovic disegna un cioccolatino dalla bandierina che Di Maggio calcia nelle case dietro il campo a porta vuota. A metà del 2° tempo Roveri prende palla sulla trequarti e calcia alto sulla traversa. La partita inizia a diventare bollente: Passoni stende Locati con un fallo clamoroso, al 31’ stesso episodio ma in area: rigore netto con Cominetti che salta Monzani ma l’arbitro non fischia, in maniera nuovamente incredibile. Da lì la partita viene spesso interrotta a causa dell'arbitro che perde le redini della gara, e al 40’ di nuovo rigore mancato: tocco di mano di Stefania l’arbitro non sanziona nuovamente il penalty. La partita termina 1-0 sulle ali del nervosismo e della tensione da una parte all'altra per un derby che si è dimostrato maschio e all'altezza del nome.

IL TABELLINO

Calvairate-Club Milano 1-0

RETE: 23' Sow (Ca).

CALVAIRATE (4-5-1): Ruta 7, Montalbano 6.5 (1' st Mazzei 6.5), Bianchini F. 6, Conte 7, Venza 6.5, Volpini 8 (47' st D'Erchie sv), Mancuso 7.5, Stefanìa 7, Sow 6.5 (25' st Ricupati sv), Passoni 7 (25' st Visigalli sv), Roveri Fe. 7 (39' st Orlandi sv). A disp. Casanova, Baiardo, Zingari, Zappettini. All. Raspelli 7

CLUB MILANO (4-3-1-2): Monzani 7, Cuoco 5.5, Agostinelli 5 (7' st Cominetti 5.5), Costa 6.5 (42' st Minelli sv), Di Maggio 6, Diouck 7, Pelle 6 (35' st Arioli sv), Principi 5.5 (47' st Benatti sv), Locati 5 (29' st Sorrenti sv), Rankovic 5.5, Natale 6.5. A disp. Bonicelli, Priori, Tota, Lo Monaco. All. Scavo 7

ARBITRO: Zambelli di Lodi 5

ASSISTENTI: Cattaneo e Borchielli.

AMMONITI: Passoni (Ca), Stefanìa (Ca), Visigalli (Ca), Conte (Ca), Cominetti (Cl), Orlandi (Ca), Agostinelli (Cl).



LE PAGELLE

CALVAIRATE

Ruta 7 Richiama i compagni con la voce mettendo qualità e grinta negli interventi a disposizione dei compagni.

Montalbano 6.5 Ci prova dalla distanza anche se i tiri sono spesso sbilenchi, la qualità è però quella degli scorsi anni.

1' st Mazzei 6.5 Entra in una partita delicatissima e cerca di dare tutto in fase di possesso e di non possesso).

Bianchini F. 6 Rivederlo in veste Jankulovski è un miraggio, ma sta tornando sui binari giusti, deve allenarsi sui cross in allenamento.

Conte 7 Il Paul Scholes di Via Vismara: il fisico non conta lui dà tutto fino al novantesimo.... Se solo fosse partito in preparazione prima!

Venza 6.5 Con Volpini cerca di formare un duo fantasia che ricorda quello dell'Inter di Lucio e Samuel.

Volpini 8 A tratti la grinta e l'intelligenza tattica ricordano quelle di Giorgio Chiellini, essere un attaccante marcato da Volpini è un incubo assoluto, oggi come spesso accade il migliore in campo. (47' st D'Erchie sv).

Mancuso 7.5 La scorsa stagione aveva finito male, ma l'atteggiamento messo dalla prima di campionato dimostrano il passaggio a un giocatore di pura qualità, che classe per il Catarinella di Via Vismara.

Stefanìa 7 Abbraccia chiunque passi dalle sue parti, l'età non conta, Peter Pan Stefania porta i suoi compagni all'isola che non c'è con tre punti clamorosi.

Sow 6.5 Nonostante il gol a porta vuota la forma fisica ancora non può essere accettata, deve arrivare al campo mezz'ora prima degli allenamenti e cercare di allenarsi di più. (25' st Ricupati sv).

Passoni 7 La grinta è la stessa del suo Labrador Leo che lo segue spesso abbaiando dalla tribuna, peccato il gol non arrivi per centimetri. (25' st Visigalli sv).

Roveri Fe. 7 Sta iniziando ad abituarsi alla categoria, il fisico ancora non lo aiuta ma la strada è quella giusta per crescere.

39' st Orlandi sv.



All. Raspelli 7 Calcio Argentino, la sua Calvairate sembra l'Estudiantes di Verón, la strada per i playoff è ancora lunga però.



CLUB MILANO

Monzani 7 La qualità e la grinta sono evidenti, incolpevole nella sconfitta se manca qualcosa è il gol.

Cuoco 5.5 Il primo fallo su Mancuso si fa scavalcare alle spalle dal pallone, e stende l'avversario, la testa i primi venti minuti era in spogliatoio.

Agostinelli 5 Prestazione da cancellare paga il fisico e non riesce mai a difendere dando sicurezza, anzi a volte inciampa.

7' st Cominetti 5.5 Cerca di sorprendere il portiere con tiri da posizione defilata ma non riesce ad essere incisivo.

Costa 6.5 Mentronomo e leader i palline che passano dalle sue parti sono una sicurezza deve trasmettere il suo atteggiamento ai compagni.

42' st Minelli sv.

Di Maggio 6 Divora il gol del 1-1 calciando alto a porta vuota, serve di più da un giocatore di eccellenza, prova comunque sufficiente.

Diouck 7 Uno dei giocatori più forti della categoria, c'è solo da fargli i complimenti, ad oggi è da serie C.

Pelle 6 Se sprinta è imprendibile ma da un giocatore che ha fatto il settore giovanile nell'Inter ci si aspetta più forza sotto porta.

35' st Arioli sv.

Principi 5.5 Lasciato spesso sul posto quando c'è da morire per il centimetro si tira indietro, serviva di più.

47' st Benatti sv.

Locati 5 Ad oggi è lontanissimo dall'essere pronto per giocare in categorie più alte, deve trovare più fame e più voglia di fare gol.

29' st Sorrenti sv.

Rankovic 5.5 Peccato per il rigore poteva aggiustare la partita, ma non è da quello che si giudica un giocatore infondo lo dice anche la canzone.

Natale 6.5 Umiltà indiscussa per novanta minuti corre senza fermarsi dando l'anima ai compagni, che atteggiamento.



All. Scavo 7 Grinta indiscussa ad i ragazzi mettessero tutti quello che mette lui per loro, il campionato sarebbe già bianco-rosso.



ARBITRO: Zambelli di Lodi 5 Una partita partita da cancellare, deve fare assolutamente più esperienza