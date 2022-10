Lima Barbosa non basta: Oddone agguanta il pareggio nei minuti finali della partita

"Partita finisce quando arbitro fischia". La famosa citazione di Vujadin Boskov riassume in pieno il pareggio tra Settimo e Volpiano Pianese con il risultato di 1-1. Proprio quando ormai la partita sembrava essere destinata a concludersi con una vittoria degli ospiti, ecco che la squadra di Gatta trova il gol proprio negli ultimi minuti: Oddone ha trovato, con un gran tempismo, il guizzo giusto per insaccare la rete su un cross proveniente dalla destra. Lima Barbosa ha invece portato in vantaggio la Volpiano Pianese nel primo tempo ben approfittando di un bellissimo assist di Artiglia. Le due compagini guadagnano così entrambe un punto al termine di una sfida in cui i padroni di casa hanno avuto più occasioni, in particolare con Ghia nella ripresa. I ragazzi di Licio Russo hanno invece risposto con un'attentissima fase difensiva e una compattezza di squadra per poi provare a vincere la sfida dopo il pareggio subito.

LAMPO DI LIMA BARBOSA

Il Settimo si affaccia in avanti fin da subito e, al 4’, Niang subisce fallo a pochi metri dal limite dell’area di rigore: Menabò si incarica della battuta del calcio di punizione ma non inquadra lo specchio della porta. Il ritmo rimane alto e il canovaccio sembra essere piuttosto chiaro, il Settimo fa maggiormente la partita mentre la Volpiano Pianese cerca di sfruttare le ripartenze. Al 14’ si sblocca il risultato a favore degli ospiti: Artiglia trova, da una posizione defilata sulla destra, lo spazio giusto per fornire un bell’assist a Lima Barbosa il quale insacca la rete con un tiro a botta sicura a pochi metri dalla porta avversaria. La squadra di Gatta reagisce immediatamente allo svantaggio e, al 17’, sfiora il pareggio: Menabò calcia una bella punizione colpendo Picone, la deviazione (che ricorda molto quella di Inzaghi nella finale di Champions League contro il Liverpool ad Atene, nel 2007) fa finire la palla sul palo e, sulla ribattuta, Geraci colpisce in pieno la traversa. Al 25’ Niang ottiene un altro calcio di punizione, questa volta al limite dell’area di rigore sulla fascia destra: Ghia mette in mezzo ma la difesa avversaria spazza fuori. Centoventi secondi dopo la Volpiano Pianese si riaffaccia finalmente in avanti con un tiro di Borin, bloccato in presa sicura da Fasan. Nei minuti successivi le due squadre si alternano nella fase offensiva, nessuna delle due si rende però veramente pericolosa. In questa fase vi è da sottolineare l’ottima prestazione delle due difese, in particolare quella della Volpiano Pianese messa continuamente sotto pressione dagli attacchi avversari. Dopo un minuto e mezzo di recupero il direttore di gara manda al riposo i giocatori con il risultato di 0-1 a favore della Volpiano Pianese.

ODDONE AGGUANTA IL PAREGGIO

L’inizio della ripresa vede una Volpiano Pianese con un atteggiamento differente, ossia maggiormente rivolto all’attacco alla ricerca del raddoppio. La partita vede però ancora scontri tra i giocatori in campo, motivo per cui il gioco risulta essere spesso spezzettato. Al 15’ i padroni di casa protestano per la mancata concessione di un calcio di rigore dovuto ad un sospetto tocco di braccio di Del Buono, l’arbitro ha però ritenuto fosse petto. In questa fase del secondo tempo il Settimo si è nuovamente impossessato del pallino del gioco, ritornando così al canovaccio visto per gran parte della prima frazione. Tuttavia nessuna delle due squadre ha creato particolari occasioni da gol. Al 25’ Ghia guadagna l’ennesimo calcio di punizione, di nuovo al limite dell’area di rigore sulla fascia sinistra: Menabò mette in mezzo ma la difesa avversaria spazza ancora una volta. Il primo brivido della ripresa arriva al 27’ quando Tabone prova la conclusione a distanza ravvicinata su cui Tunno risponde con un bell’intervento istintivo. Il tutto viene però vanificato da una posizione di fuorigioco segnalata dal primo assistente. Al 34’ Ghia si rende protagonista di una bella giocata sulla sinistra, va al tiro e Tunno devia ottimamente in calcio d’angolo. Il Settimo sta ormai tentando il tutto per tutto ed ecco che trova il pareggio al 41’: Oddone anticipa tutti in area di rigore su una punizione a favore e insacca così la rete dell’1-1. Poco dopo i padroni di casa sfiora addirittura il vantaggio con Ghia: il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. La Volpiano Pianese prova a vincerla nei minuti finali della partita ma non trova la via del gol. La partita termina così con un pareggio tra 1-1.

IL TABELLINO

SETTIMO-VOLPIANO PIANESE 1-1

RETI (0-1, 1-1): 14' Lima (V), 41' st Oddone (S).

SETTIMO (4-3-3): Fasan 6, De Mitri 6.5, Botta 6, Barale 6.5, Picone Chiodo 7, Ali 6.5 (12' st Oddone 7.5), Menabò 7, Dansu 6, Niang 6.5, Ghia Juan 7, Geraci 7 (12' st Tabone 6). A disp. Mattiello, Lacorte, Pipino, Albertini, Muto, Piovero, Della Rovere. All. Gatta 6.5.

VOLPIANO PIANESE (3-5-2): Tunno 6.5, Cristino 7, Enrico 6.5 (28' st Ferraris 6), Borin 6 (43' st Grandini sv), Fontana M. 7, Savva 7, Lima 7.5, Del Buono 6.5, Brunod 6 (26' st Bellomo 6), Gerbaudo 6.5, Artiglia 7 (38' st Lauritano S. sv). A disp. Longo, Cavallari, Minosse, Pavia, Manzani. All. Russo 6.5.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago 5.5.

COLLABORATORI: Mariut e Cinato.

AMMONITI: 6' st Gerbaudo (V), 7' st Geraci[03] (S), 15' st Savva[04] (V), 47' st Bellomo (V).