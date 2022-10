Trionfo in dieci uomini: Dieye è un muro, Cornero segna di rapina

Impresa eccezionale dell'Alba Calcio che supera il Saluzzo per 1-0 restando in dieci per oltre un'ora di gioco. Una prova di carattere e solidità da parte degli uomini di Salvatore Telesca, bravi a non disunirsi e a reggere l'urto nemico dopo l'espulsione (per somma di ammonizioni) rimediata da Domenico Pirrotta dopo nemmeno 30 minuti di gioco. È Cornero, grazie alla sponda di un insolito assistman come Dieye (semplicemente dominante in chiave difensiva) a regalare i 3 punti all'Alba in questa settima giornata di campionato, che rosicchia così due punti al Cuneo Olmo capolista. La formazione di Manuel Melardi è invece risultata smunta in zona gol, non riuscendo nemmeno ad approfittare della superiorità numerica per due terzi di gara: ai granata manca ancora qualcosa lì davanti, e neppure il cambio di modulo è venuto loro in aiuto.

PIRROTTA COMBINAGUAI

Al terzo minuto di gioco Barcellona cade nell’area di rigore albese ma il direttore di gara non si fa ingannare e sanziona la simulazione del numero 9 saluzzese con un cartellino giallo e la conseguente punizione a favore dei padroni di casa.

La squadra di Melardi prova a ripartire sulle fasce, avendo a sinistra Matera e sulla destra Kone molto larghi, ma i due esterni difensivi di Telesca (Coppola da una parte e Dell’Anno dall’altra) contengono bene i tentati affondi dei due laterali. Da parte sua, invece, la formazione di casa si rende insistente in zona d’attacco, guadagnando diversi tiri dalla bandierina, sempre neutralizzati dalla retroguardia granata. L’incipit dell’incontro risulta abbastanza nervoso e caotico, in quanto nessuna delle due formazioni riesce a imporre il proprio gioco, anche a causa delle varie interruzioni. La prima occasione importante tra le mani del Saluzzo capita sui piedi di Negro, che su calcio di punizione sfiora solamente il palo alla destra di Bergonzi. Al 20’ invece grandissima opportunità per l’Alba, con un cross dalla sinistra che viene spizzato da Erbini per Cornero, che insacca sì il pallone, ma in posizione di fuorigioco, ben ravvisato dal secondo assistente. Poi è di nuovo Erbini, al 24’, a vedere l’ottimo inserimento di Nania, che davanti a Trocano non riesce a superare i guantoni dell’estremo difensore granata.

Arrivati nemmeno alla mezzora di gioco, i locali rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Pirrotta: il centrocampista ha rimediato il primo giallo al 25’ per un contrasto di gioco falloso; dopodiché, al 28’, il giocatore si accascia a terra per un fastidio alla caviglia rimediato proprio dal precedente contrasto. La panchina albese opta dunque per il cambio e Bacco sarebbe pronto a entrare, ma l’arbitro, irritato dalle continue proteste dell’8 dell’Alba, estrae il secondo giallo alla sua direzione. Il cambio non s’ha da fare e l’Alba è così costretto a disputare almeno un’ora di partita in inferiorità numerica.

I ragazzi di Telesca sembrano comunque tenere botta e finalmente si vede qualche costruzione offensiva in più (specialmente da parte degli ospiti) ma manca in ogni caso una buona dose di precisione da ambo i lati. Portieri poco occupati fin qui.

Al 46’ occasionissima per gli uomini di Melardi, con Valente che riesce a penetrare sulla destra e a mettere un pallone in mezzo all’area piccola: con Bergonzi fuori causa, è Dieye a salvare il risultato, sporcando il tocco di Negro e anticipando quanto basta l’accorrente Barcellona.

Dopo un consistente recupero, la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

CORNERO PORTA GIOIE

La seconda frazione riprende con gli stessi interpreti della precedente e con un ovvio ampio possesso da parte dei saluzzesi, che cercano il pertugio giusto per ferire gli avversari. Telesca contiene le iniziative nemiche con un obbligato 4-4-1 in fase di non possesso, dove Campanaro e Nania si abbassano per aiutare i due centrali di centrocampo Cena e Della Valle; Melardi, invece, sfrutta a tutta fascia i due terzini e gli inserimenti di Kone e Matera. Alla fine, però, è l’Alba a passare in vantaggio, col calcio d’angolo di Della Valle battuto sul secondo palo verso Dieye che fa da sponda verso Cornero, il quale da due passi non può sbagliare in alcun modo e deposita la sfera in fondo alla rete. Proprio quando le condizioni erano maggiormente favorevoli a Carli e compagni, sono gli albesi a sbloccare il risultato, sfruttando a dovere la loro prima occasione del secondo tempo.

Per mettere in cassaforte il vantaggio, Telesca opta per un doppio cambio sulle fasce: fuori Nania e il messianico Cornero, dentro rispettivamente Peirano e Shtjefni, per dare nuova linfa sugli esterni e cercare di “soffrire bene”. Ai locali non resta che stringere i denti e contenere le iniziative (mai veramente pericolose) del Saluzzo e impreziosiscono la propria prestazione con dei favolosi palleggi in disimpegno per uscire dalle situazioni più complicate.

Il Saluzzo non riesce a incidere, allora l’Alba prova ad approfittarne con Delpiano che inventa per Coppola, il quale si inserisce bene dalla destra e scarica al centro verso Shtjefni, che tenta la conclusione in qualche modo da posizione angolata ma non senza centrare lo specchio della porta. Malgrado l’inferiorità numerica, è la squadra di Telesca a concepire i veri pericoli in questa seconda frazione, mentre quella di Melardi rivela scarso mordente in zona gol.

Nemmeno i 4 minuti di recupero bastano ai granata per mutare il risultato: l’Alba mette i tre punti in saccoccia e si porta a -1 dal Cuneo Olmo (che non è andato oltre allo 0-0 contro il Vanchiglia); il Saluzzo, invece, manca ancora una volta l’appuntamento con il successo (non vince dalla quarta giornata, l’1-0 sul Centallo) e cercherà dunque di rifarsi alla prossima giornata contro il Cavour.

IL TABELLINO

ALBA CALCIO - SALUZZO 1-0

RETI (1-0): 10’ st Cornero (A).

ALBA CALCIO (4-3-3): Bergonzi 6, Coppola 7, Dell’Anno 6, Cena 6.5, Esposito 6, Dieye 8, Cornero 7 (15’ st Shtjefni 6.5), Pirrotta 4.5, Erbini 6 (31’ st Guienne 6.5), Della Valle 6.5 (31’ st Delpiano 6), Nania 6 (15’ st Peirano 6). All. Telesca 7. A disposizione: Costamagna, Nastasa, Feraru, Bacco, Ciccone.

SALUZZO (4-2-3-1): Trocano 6, Valente 6 (40’ st Giordano sv), Bedino 6, Caldarola 6.5, Carli 6, Faridi 6.5 (21’ st Allasina 6), Campanaro 6.5, Matera 6 (29’ st Savio 6), Barcellona 5.5, Negro 6, Kone 5.5. All. Melardi 5.5. A disposizione: Giraudo, Gjergji, Cavanna, Bindolo.

GIALLI: 3’ Barcellona (S), 14’ Della Valle (A), 25’ Pirrotta (A), 24’ st Cena (A), 37’ st Guienne (A), 47’ st Dell’Anno (A).

ROSSI: 28’ Pirrotta (A).

ARBITRO: Sabri Ismail di Rovereto 5.5.

ASSISTENTI: Sergio Marco Zanin, Francesco Perrelli.

LE PAGELLE

ALBA CALCIO

Bergonzi 6 Per lui solo un part-time, visto che opera maggiormente durante il primo tempo, mentre nel secondo può comodamente appoggiarsi al palo, perché i saluzzesi non spaventano.

Coppola 7 Semplicemente fantastico in fase difensiva, riuscendo a limitare ottimamente i danni dalle sue parti e a ripartire sempre con grande spirito.

Dell’Anno 6 Anche il terzino sinistro rivela un atto tasso di attenzione in chiave difensiva, oltretutto, corre pochi pericoli poiché Kone non riesce a incidere.

Cena 6.5 Altra importante prestazione davanti alla difesa da parte del mediano, il quale è in grado di mettere ordine e di ripulire un notevole numero di palloni.

Esposito 6 Non rischia mai nulla e guida costantemente i suoi compagni di squadra con le sue urla e i suoi consigli a squarciagola; nessun avversario lo impensierisce.

Dieye 8 Sontuosa partita del centrale difensivo destro, che vince ogni contrasto (grazie anche a una fisicità imponente) e legge con largo anticipo le intenzioni avversarie. A adornare la sua già ottima prestazione, confeziona l'assist per il gol da tre punti.

Cornero 7 È lui l'uomo della provvidenza: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Dieye gli apparecchia il pallone davanti alla linea di porta e a lui non resta altro che spingerlo oltre alla linea. Un gesto semplice semplice che vale tantissimo.

15’ st Shtjefni 6.5 Entra veramente bene in campo, dando nuovo brio alla manovra nonostante l'inferiorità numerica e creando trame interessanti coi propri compagni.

Pirrotta 4.5 Da un giocatore di 32 anni ci si aspetterebbe un po' di accortezza in più: lascia in dieci la sua squadra per più di un'ora perché protesta in modo troppo veemente con l'arbitro e rischia di portarla nel baratro.

Erbini 6 Nel primo tempo inventa alcune palle stuzzicanti, che non sempre vengono sfruttate dai suoi compagni; nel secondo, si sacrifica per la causa abbassando il suo raggio di azione.

31’ st Guienne 6.5 Favoloso in fase di interdizione, esce vincente da parecchi contrasti e fa di tutto per tenere la sfera il più lontano possibile dalla sua metà; nel finale, si abbassa addirittura come esterno difensivo di sinistra.

Della Valle 6.5 L'inventore del centrocampo albese, è dotato di un buon dribbling e di una discreta visione di gioco che gli permette di creare alcune trame interessanti.

31’ st Delpiano 6 Mette in campo tutta la sua tecnica e soprattutto tutta la sua fisicità nel momento di maggior sofferenza della gara.

Nania 6 Si sbatte costantemente sulla fascia, come suo solito, ma manca di adeguato cinismo in zona gol: suo il primo squillo della partita, neutralizzato dal portiere.

15’ st Peirano 6 Porta energie fresche sulle fasce, in modo da contenere le iniziative dei saluzzesi.

All. Telesca 7 Vincere era importante, vincere in questa maniera (cioè con un uomo in meno e resistendo a lungo) risulta importantissimo non solo per la classifica ma anche per il morale della squadra. La rosa è conscia dei propri mezzi e anche col sacrificio ha dimostrato di meritare ampiamente le alte sfere del girone.

SALUZZO

Trocano 6 Pochi interventi ma buoni, specialmente l'uscita "a croce" sulla conclusione ravvicinata di Nania nel corso della prima frazione.

Valente 6 Tiene bene testa a Nania e, quando ne ha la possibilità, riesce ad affondare il colpo, come nell'occasionissima non sfruttata dai suoi compagni a ridosso dell'intervallo. (40’ st Giordano sv)

Bedino 6 Svolge bene i suoi compiti, contenendo come può gli attacchi che provengono dalle sue parti; gioca spesso in posizione avanzata ma in chiave offensiva risulta poco coinvolto.

Caldarola 6.5 Mostra tutta la sua esperienza nelle giocate difensive, anticipando con grande precisione le intenzioni degli albesi. Spalleggia bene Carli, l'uno è l'ombra dell'altro.

Carli 6 Guida la squadra e rivela grande solidità difensiva. Molto simpatico il siparietto che dà vita assieme a Caldarola che li vede spesso "battibeccare" per qualche errore di troppo commesso da uno dei due.

Faridi 6.5 Disputa un primo tempo di altissimo livello, vincendo tantissimi contrasti e impostando per primo l'azione, conferendo quindi solidità alla formazione. Costretto a uscire per un affaticamento muscolare.

21’ st Allasina 6 Cerca di donare il proprio contributo, anche se spesso e volentieri pare un po' perso, non sapendo bene cosa fare col pallone fra i piedi.

Campanaro 6.5 Assieme a Faridi dà vita a una splendida coppia di mediani: assieme al compagno di reparto, infatti, riesce a dare ordine ed equilibrio al tutto.

Matera 6 Si sbatte facendosi trovare sempre pronto, soprattutto grazie a dei validissimi inserimenti senza palla; tuttavia, viene poco calcolato dai suoi compagni.

29’ st Savio 6 Prova a dare il meglio di sé, ma l'Alba è ben coperto dietro e lui ha pochi spazi e idee per cambiare le sorti dell'incontro.

Barcellona 5.5 Inizialmente mostra un piglio positivo (malgrado il giallo ottenuto per simulazione), dopodiché finisce pian piano con l'affievolirsi.

Negro 6 Il vero regista della squadra, un dieci puro che inventa e cerca corridoi per i propri compagni. Corridoi però spesso ben bloccati dalla retroguardia casalinga.

Kone 5.5 Tenta di farsi vedere in qualche modo ma né giocando largo né provando a giocare in posizione più centrale riesce a essere un reale pericolo per la formazione avversaria.

All. Melardi 5.5 La difesa è okay, il centrocampo è più che a posto, l'unico (grosso) problema è la trequarti, dove mancano gli spunti giusti per rendersi realmente pericolosi in fase offensiva; una negligenza negli ultimi 16 metri che si traduce in zero tiri in porta nel corso della ripresa.

LE INTERVISTE

«Pirrotta ha sbagliato e noi dovevamo pensare alla partita, ma voglio parlare degli episodi positivi, avendo vinto una partita soffrendo per 60 minuti - dichiara Salvatore Telesca (Alba Calcio) - Sono dei ragazzi eccezionali che lavorano in maniera maniacale in settimana. Ci siamo compattati e abbiamo chiuso le linee di passaggio, non subendo nulla nel secondo tempo. Grandissimo risultato contro una grande squadra. Il nostro obiettivo è stare più in alto possibile e questo gruppo mi stupisce perché mostra sempre la stessa fame dopo 2 anni. Al giro di boa vedremo dove saremo, ora pensiamo anche alla Coppa, che è un nostro obiettivo anche perché abbiamo una rosa maggiormente competitiva sul piano dei numeri».

«Il nostro problema è costituito dai ricambi, non abbiamo i numeri per competere contro le big, l’organico è troppo stretto - afferma Manuel Melardi (Saluzzo) - Non cerco alibi ma stiamo perdendo costantemente giocatori per infortunio; oggi però potevamo concretizzare meglio la superiorità numerica avuta per più di un’ora. Abbiamo gli undici titolari all’altezza di una squadra di alta classifica ma abbiamo bisogno di ricambi perché non possiamo spremere sempre gli stessi. Oggi eravamo contro una leader, ma non dovremo sottovalutare una neopromossa come il Cavour: se giochiamo come sappiamo penso che possiamo portare a casa il risultato, ci manca cinismo in avanti anche perché non abbiamo una prima punta di ruolo. Oggi siamo scesi in campo col 4-2-3-1 invece del solito 4-3-1-2 per avere maggiore compattezza in mediana e più ampiezza sulle fasce, ma non è bastato».