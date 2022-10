L'As Torino Calcio cambia allenatore: scelto il vice Campione d'Italia

La ricerca del nome nuovo per rialzare la testa è terminata. Dopo due settimane e forse anche di più di consultazioni e analisi l'AS Torino Calcio/Accademia San Mauro ha ufficializzato il nome nuovo per la panchina della prima squadra: l'erede di Stefano Guidoni sarà infatti Raffaele Senatore, che dopo due stagioni sfortunate (nel 2020/21 alla guida della Juniores Nazionale del Bra, stagione però di fatto mai incominciata; nel 2021/22 tra le fila del Lucento ma di fatto come Jolly tra Under 19, prima squadra e giovanili) torna in pista con una panchina tutta sua e l'opportunità di poter far valere un curriculum di assoluto livello sviluppato negli anni.

LA CARRIERA DI SENATORE

Stiamo parlando infatti di un allenatore che è stato vice campione d'Italia sempre con il Lucento, nella stagione 2012/2013, alla guide dei Giovanissimi '98 dove si arrese alla formazione toscana del Margine Coperta per 2-0. Ovviamente non solo questo enorme traguardo nella carriera di Senatore: il tecnico ha di fatto segnato un'era ricca di successi con la società di corso Lombardia, ottenendo due titoli regionali (uno con i Giovanissimi e l'altro sempre con i '98 ma nella categoria Allievi, stagione 2014/15), conditi da due SuperOscar nelle medesime stagioni sempre da allenatore della leva 1998. Senatore è poi arrivato al fondo della coppa Promozione, perdendo però la finale nella stagione 2016/17 contro il Chisola ma segnando comunque un altro importante traguardo con la maglia rossoblù.

Non solo Lucento, ovviamente, nella sua carriera: CBS, Borgaro, Venaria, Atletico Torino e seppur per poco il Bra, con tanta esperienza nel mondo del Settore Giovanile e anche delle prime squadre, dove ha collezionato ben 73 panchine in Promozione. Seppur sia la prima esperienza ufficiale da allenatore in carica in Eccellenza Senatore ha già esordito in categoria, con una panchina con il Borgaro e due con il Lucento, tra cui una lo scorso anno.

LE PAROLE DI ENEA BENEDETTO

Sempre tramite Comunicato Stampa ufficiale il numero uno della società granata, Enea Benedetto, ha raccontato l'approdo di Senatore sulla panchina granata, «Siamo felici di affidare la guida della prima squadra ad un tecnico preparato e dell’esperienza di Raffaele Senatore – spiega Benedetto – che conosce già il gruppo avendo allenato nella sua carriera molti dei nostri giocatori. Siamo certi che sia la figura giusta per dare una svolta emotiva e caratteriale alla squadra. Senatore sarà poi affiancato dal Professor Luciano Gemello, che ricoprirà il ruolo di Direttore Atletico della nostra società. Coordinerà tutti i preparatori dalla prima squadra in giù». Una parola poi ai tecnici uscenti, dove non mancano i ringraziamenti: «Tengo a ringraziare Stefano Guidoni e Gian Luca Chessa per il grande impegno profuso, auspicando che possano avere una grande carriera come meritano».

LE PAROLE DI SENATORE

Raffaele Senatore si prepara proprio nella giornata odierna di martedì 25 ottobre a dirigere il primo allenamento con l'AS Torino Calcio. Un occhio alla squadra l'ha già dato durante qualche partita di campionato e adesso l'ex Bra è pronto ad imprimere la propria mano sul gruppo. «Sicuramente non è una situazione facile, è complicato cambiare marcia ma c'è tutto il tempo per farlo - racconta Senatore - Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità dal mercato di riparazione appena si aprirà la finestra di mercato: per ora voglio trarre dei feedback positivi dal gruppo che ho a disposizione. L'obiettivo è ragionare step by step, togliendoci prima dalle ultime due posizioni e dopo uscire dai playout, ma senza affannarci nell'ottenere nell'immediato i risultati».

«Se non credessi nella salvezza di questa squadra non avrei accettato - continua Senatore - Possiamo migliorare sia sul piano della classifica che sul piano prettamente qualitativo. Ho avuto sensazioni buone quando ho visto i ragazzi da dentro e da fuori dal campo, ora toccherò con mano la reale disponibilità dei calciatori di questa società. La mia sensazione è che sia un gruppo ben disposto a seguire idee e volontà dell'allenatore, cosa positiva nel cementare un bel clima. Vediamo se, tutto insieme, riusciremo a scalare le posizioni di questo girone comunque complicato».

Pronto quindi un lavoro prettamente atletico per la prima settimana, in sinergia proprio con il Professor Luciano Gemello, prima dell'esordio complicato in casa contro i secondi in classifica dell'Alba Calcio.