Pavia e Vogherese non sbagliano, la Tritium vince ancora grazie a un difensore

In un pomeriggio ricco di gol e polemiche su tutti i campi, il Pavia si riconferma corazzata e annichilisce una Pontelambrese in grande difficoltà. Il gol di Maione su punizione, con errore del portiere avversario Dieci, è solo il preludio. Nel secondo tempo la capolista alza i giri del motore e ne segna altri 3, con il subentrato Stroppa che sigla una doppietta in 7 minuti. Ci si aspettava una conferma dall'Oltrepò dopo le due grandi vittorie con Calvairate e Pontelambrese, ma i ragazzi di Albertini incrociano sulla loro strada un Verbano ferito e arrabbiato in cerca di riscatto, che disputa una partita concentrata e coraggiosa e, a 5 minuti dal fischio finale, trova il vantaggio con Lacchini. Un risultato - l'1-0 - che tiene i rossoneri a -1 dalla zona dei playoff. Stessi colori, stesso finale: la lanciatissima Vogherese di Giacomotti vince ancora e si mette in scia del Pavia grazie al quinto risultato utile consecutivo. Il tecnico si è dimostrato pienamente soddisfatto della prova: «Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo giocato un'ottima partita contro una formazione che annovera tra le file suoi giocatori importanti e di esperienza. Noi siamo stati bravi a mettere in ghiaccio la partita nella prima frazione e tenere botta dopo il loro gol». Ancora male il Muggiò di Natobuono che dopo 20 minuti va sotto 2-0 grazie ai gol di Zucchetti e al rigore di Artaria. Il secondo gol consecutivo di Crimaldi riapre i giochi e il Muggiò riesce a riprenderla con il diagonale vincente di Patete. Ancora una volta però l'Ardor fa male in ripartenza e da un fallo in area nasce il rigore che Corioni trasforma per il 3-2. Vittoria suggellata dal super gol di Artaria che regala un'altra gioia a Stincone. Esordio vincente per il nuovo tecnico della Solbiatese Manuele Domenicali, i nerazzurri rispondono bene al cambio in panchina e rifilano 3 reti a una Virtus Binasco sempre più con l'acqua alla gola e alla 4° sconfitta di fila. La partita rimane comunque in dubbio fino alla fine, i primi 45 minuti si chiudono con il risultato di 2-1 e la Solbiatese può tirare il fiato definitivamente solo all'ultimo secondo quando Becerri deposita in rete la palla dei 3 punti. Si unisce al festival del gol a tempo scaduto anche Martinoia che permette al Gavirate di ottenere un punto insperato contro l'Accademia Pavese, che pregustava già il bottino pieno ma rimane a bocca asciutta, ancora 9 punti a testa per la formazione di Gaudio e di Caon.

VIS NOVA, PARI RACCATTATO

Ancora un risultato utile, ancora all'ultimo secondo. La Vis Nova ci prende gusto e strappa un pari a Cantù dopo una partita pazza e con ben tre espulsioni. La formazione di Mastrolonardo tira finalmente fuori gli artigli e si rilancia ufficialmente. A Vergiate, i granata vincono e convincono, bloccando bruscamente una lanciatissima Sestese con i gol di Moretti, Ghilardi e il rigore di Sofia.

LA TOP 11 DEL GIRONE A

TRITIUM, BERTAGLIO È IL TUO AMULETO

Compagne di categoria, ma divise geograficamente in due gironi diversi, Tritium e Leon si ritrovano per la prima volta faccia a faccia e l'esito del match riconsegna il disegno dei momenti delle due squadre: il Biscione è tornato a stritolare le proprie prede, i Leoni si leccano le ferite, consapevoli però di avere il potenziale per tornare padroni della savana. L'anticipo del sabato pomeriggio vede infatti i padroni di casa superare 1-0 i brianzoli grazie al gol di Bertaglio, ancora decisivo dopo il timbro di settimana scorsa in casa dello Scanzorosciate. «Sono contento, abbiamo fatto una prestazione in linea con quello che siamo: tosta, quadrata e con gli attributi. - spiega nel postgara Daniele Di Blasio, tecnico dei trezzesi - Anche oggi l'abbiamo approcciata bene, loro sono stati bravi all'inizio, sono venuti aggressivi per metterci in difficoltà e fare la partita, però dopo i minuti iniziali abbiamo preso il controllo. Nella ripresa abbiamo trovato il gol e ci siamo difesi con ordine, rischiando come al solito poco o niente». Brividi principali per la Tritium due traverse: una al 2' su un tiro cross di Marzullo, un'altra a una decina di minuti dalla fine, quando Bonseri colpisce il montante su cross di Ruggeri, che poi calcia sull'esterno della rete la ribattuta. I padroni di casa riescono così a tenere la porta inviolata per la quinta volta in campionato, confermandosi la miglior difesa del girone con appena 5 reti subite e restando saldamente in vetta con ben 8 successi su 9 partite giocate. Un avvio praticamente perfetto, anche se Di Blasio non si scompone: «Noi mettiamo punti, poi tireremo la riga dopo la sosta. Vedremo come saremo messi perché poi arrivano anche i momenti difficili, non è che si può andare sempre a mille». Dall'altra sponda dell'Adda, la Leon torna a casa con la prima sconfitta in panchina di Paolo Quartuccio. Un epilogo non troppo sorprendente visto il calibro dell'avversario e che secondo il tecnico non rende giustizia alla prestazione dei brianzoli: «Penso che la partita l'abbiamo giocata alla pari, contro una squadra che se è prima un motivo c'è. Noi meritavamo probabilmente qualcosa in più di zero punti, però il calcio è questo, quindi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a lavorare». Una sconfitta dunque che non scalfisce l'animo dei vimercatesi, consapevoli dell'ottima partita giocata e non ricompensati dalla fortuna, come dimostrano i due legni sopra citati. Quartuccio può dunque aggiungere alle vittorie di settimana scorsa con Vis Nova e AlbinoGandino un'altra bella partita di un'avventura iniziata col piede giusto: «Sono molto soddisfatto di essere in una grande società, in una grande piazza e con una grande squadra. Oggi abbiamo raccolto niente con grande rammarico però abbiamo fatto un'ottima prestazione».

BRIANZA OLGINATESE: «NON È SFORTUNA»

Il debutto nella sua nuova casa non è quello che sperava la Brianza Olginatese, che dopo tre vittorie di fila perde contro la Forza e Costanza. «Ho visto un primo tempo dove abbiamo fatto i primi 15 minuti abbastanza bene, dopodiché loro sono cresciuti e hanno meritato il vantaggio. - spiega il tecnico Alessio Delpiano - Noi abbiamo buttato via 30 minuti, mentre il secondo tempo l'abbiamo interpretato così come avremmo dovuto interpretare il primo. Siamo una squadra di carattere e abbiamo avuto delle occasioni, però mi sono rotto le scatole di parlare di sfortuna: sono occasioni sbagliate. Sappiamo che è un difetto costante, questa era una partita che si poteva e doveva riaprire subito, così come potevamo pareggiarla e sperare in qualcos'altro. La colpa è solo nostra, abbiamo regalato 30 minuti e sbagliato sotto porta. Non credo alla fortuna, ma in una maggiore determinazione. Puoi anche andare sotto 2-0 e vincere 3-2, ma con tutte quelle occasioni non può finire 2-1».