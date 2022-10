L'allenatore dell'ultima in classifica suona la campanella: «Non molliamo, ma urgono rinforzi»

Se si stesse parlando di un qualcosa senza complicazioni, che segue uno schema lineare come una retta senza mai la possibilità di trovare una curva, non si parlerebbe di sport e soprattutto non si parlerebbe di calcio. Le difficoltà si incontrano ovunque e in qualsiasi ambito, ma se non esistessero non assisteremmo alle grandi risalite, a come una squadra o una società pone rimedio ai propri limiti e alle proprie defezioni e realizza talvolta l'impensabile: partendo da casa nostra basterebbe guardare il Crotone nel 2017 con Davide Nicola o la più recente Salernitana sempre dell'esperto tecnico torinese, a dicembre 2021 con un piede fuori dalla Serie A e a un passo dall'esclusione diretta, vista la difficoltà societaria, oggi al nono posto nel massimo campionato a 6 punti dalla Juventus di Max Allegri. Perché non guardare oltremanica, alla solita favola diventata leggenda del Leicester che si salva con il punteggio minimo nel 2014-15 e l'anno dopo con Sir. Claudio Ranieri raggiunge la vetta della Premier League. Insomma, i miracoli sportivi esistono e soprattutto non esistono obiettivi irraggiungibili, questo è il concetto che Domenico Anania, tecnico della Pontelambrese, si è prefissato. Ma per poter tagliare determinati traguardi, è importante migliorare con tutti gli aiuti possibili.





La classifica del girone A con la difficile posizione della Pontelambrese

DENTI STRETTI

23 gol subiti, peggior difesa insieme alla Vis Nova, 8 gol segnati, secondo peggior attacco del campionato, e 0 vittorie in casa, solo una al sorgere del campionato in casa del Verbano, con i pareggi contro Virtus Binasco e Calvairate a completare il bottino esile di 5 punti. La situazione della squadra di Ponte Lambro è di grande difficoltà e il tecnico ne è ben consapevole: «Se non dicessi che la situazione è preoccupante non sarei obiettivo, è un dato di fatto. La squadra a livello di dati è tra le peggiori e ne è consapevole. I ragazzi sono molto arrabbiati e giù di morale per ciò che sta succedendo. Inoltre le cose non girano bene, né in campo, né fuori. In partita ogni episodio è buono per prendere gol, e quando subisci subito appena ti attaccano il momento peggiora ulteriormente minuto dopo minuto. Ogni settimana perdiamo pezzi importanti per vari infortuni e la maggior parte delle formazioni che scende in campo è composta da giocatori riadattati a nuovi ruoli. Nonostante avessi preso in mano il 20 di luglio una squadra con un blocco di calciatori ben definito, ha reso molto meno rispetto alle aspettative, il tutto amplificato da una serie di complicazioni fisiche continue. Anche la scelta corretta di puntare su giocatori giovani non ha reso quanto sperato, molti hanno bisogno di più tempo per prendere i ritmi della categoria». Anania non si scoraggia e prova a vedere un barlume di luce in quella che sembra l'ombra più fitta: «Sono sempre stato felice di questa possibilità, e i recenti confronti con la società che mi ha voluto affidare questo incarico mi rassicurano e mi spronano ancor di più a superare questa difficile sfida con i ragazzi, che durante gli allenamenti lavorano e sudano. Anche in partita la responsabilità dei gol che subiamo non è da attribuire alla mancanza di concentrazione, ma a una serie di errori personali o gesti tecnici imparabili. Questa squadra ha bisogno di essere protetta e rinforzata e potrà dimostrare più di così».

COSA C'È E COSA SERVE

«La società sicuramente fa quello che può per poter compensare le mancanze e l'acquisto di Fabrizio De Santis, che è un terzino classe 2000 che ha la capacità di giocare sia a destra che a sinistra, ci ha dato una grande spinta per quanto concerne corsa ed esperienza. Ciò in cui pecca la squadra in questo momento è proprio quello: carattere ed esperienza. - prosegue Anania - Subire subito gol alle prime occasioni può capitare, ma sono i giocatori esperti che portano quello che a noi adesso manca e a permettere di non far perdere la bussola al resto della squadra. Quello che serve a noi è migliorare il reparto offensivo, ci serve il giocatore navigato che sappia gestire la palla e permettere anche al reparto di centrocampo di lavorare al meglio. Io ho a disposizione molti giocatori di corsa che fanno fatica gestire la sfera in quel reparto, dove comunque la società vorrebbe intervenire con l'acquisto di un esterno alto. Sarebbe ottimo rinforzare anche il reparto di centrocampo per poterlo arricchire con quella quantità e quella fame che permetta alla squadra di poter lottare per l'obiettivo prefissato: una salvezza con o senza playout». Il tecnico non ha omesso di sottolineare quanto la società abbia comunque da offrire nonostante la posizione in classifica: «Ci sono molte concorrenti che hanno sicuramente più budget disponibile rispetto a noi, ma qui a Ponte Lambro la società ai suoi tesserati dà sempre una gran mano sull'ambito lavorativo. Chi si impegna sul campo ha ottime possibilità di essere aiutato anche in altri che non siano quelli sul campo verde. Molti giocatori magari non più giovanissimi mentre giocano qui trovano lavoro grazie alla società, che su questo piano è decisamente presente». La situazione è compromessa ma c'è la certezza che con il lavoro, gli acquisti, la compattezza, la squadra e il tecnico Domenico Anania saranno in grado di recuperare il terreno perso in campionato, per poter raggiungere un obiettivo che non deve scappare.