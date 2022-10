Blackout Solbiatese, il Muggiò rimonta una partita che sembrava persa

10 minuti sono niente in una vita, ma quando si vive su un rettangolo verde ecco che possono diventare un'eternità. La partita tra Muggiò e Solbiatese ha raccontato tante storie diverse, con gli ospiti a raddoppiare al minuto numero 80 che si erano illusi di aver messo la parola fine al capitolo "possibili sorprese". E invece è bastata una sponda su calcio d'angolo per riaprire tutto: il panico nerazzurro, il pareggio di Mair e un finale convulso non sono bastati al Muggiò per completare un clamoroso ribaltone e non hanno portato al folle harakiri della Solbiatese, ma il 2-2 finale farà sorridere soltanto gli uomini di Natobuono.

CORRENTE ALTERNATA

Fin dall'inizio le squadre non si risparmiano, con ritmi elevati che cancellano dal principio le possibilità di una fase di studio. Le occasioni, di conseguenza non tardano ad arrivare: la prima è per i padroni di casa al 9' con Cesana, che lanciato bene in profondità rientra sul sinistro ma non riesce ad angolare abbastanza per sorprendere Dominici. La risposta della Solbiatese è al minuto numero 12: Scapinello salta un uomo sulla trequarti e apre per Torraca, destro potente ma anch'esso troppo centrale per ingannare l'estremo difensore di casa Boselli. Ma la vera grande, e doppia, chance per gli ospiti capita al 20': prima Becerri su punizione dal limite costringe Boselli a un prodigioso riflesso in angolo, poi sullo stesso corner Parini stacca in maniera strana, toccando il pallone quasi con la spalla, trovando una traiettoria imprevedibile che finisce sulla traversa prima di uscire. La gara però è equilibrata e vibrante, con continui capovolgimenti di fronte e le squadre che si affrontano a viso aperto. Grande occasione chiama grande occasione, e al 26' tocca al Muggiò sfiorare il vantaggio: Baldan intercetta un passaggio a metàcampo, salta un uomo e trova un destro quasi perfetto, tra il pubblico si urla "gol" ma Dominici compie un autentico miracolo e toglie il pallone dall'angolino mettendo in angolo. Dopo una fase della gara entusiasmante per gioco e occasioni la gara frena un po' nell'ultima parte del primo tempo: non per quanto riguarda l'agonismo, sempre a livelli spasmodici, ma a livello di qualità nel giropalla, con una serie di errori di misura che annullano le possibilità di concretizzare la mole di gioco creata da entrambe le squadre. Un nuovo brivido prima dell'intervallo lo dà Torraca, che scatta sul filo del fuorigioco ma sul più bello viene anticipato dall'uscita in tuffo di un Boselli reattivissimo.

NON DIRE GATTO...

Inizia la ripresa, non cambia la storia: lotta senza quartiere, contrasti duri e contatti al limite, ma fatica nell'ultimo passaggio e nel trovare quella giocata apriscatole che sconvolgerebbe una partita sempre più bloccata. Per vedere una nuova occasione bisogna aspettare fino al 18', quando dopo una serie di rimpalli Minuzzi trova un destro sporco ma angolato che un Boselli in formato superman devia in angolo. Sul corner però neanche il numero 1 di casa in giornata di grazia può fare qualcosa su Torraca, che con un riflesso da vero bomber risolve in spaccata una mischia in area e da sottomisura regala il vantaggio agli ospiti. Con lo 0-1 la gara sembra ravvivarsi all'improvviso: il Muggiò ha infatti subito una reazione d'orgoglio, e al 24' va a millimetri dal pareggio: Personè va a lottare con mezza difesa, vince un rimpallo e calcia a botta sicura con Dominici a terra, ma non ha fatto i conti con il recupero di Lorenzo Lonardi, a dir poco provvidenziale nel deviare fuori sulla linea. I padroni di casa ci credono, ma non riescono davvero a iniziare un assedio alla porta di Dominici: merito di un centrocampo ospite che, guidato da Pellini, continua a giocare esattamente come se si fosse sullo 0-0. La capacità di continuare la propria partita e di non abbassarsi dà sicurezza alla Solbiatese e aumenta il nervosismo del Muggiò, che al 35' concede troppa libertà all'azione nerazzurra: risultato è il pallone al limite dell'area per Scapinello, che ha tutto il tempo per mirare l'angolino opposto e togliere le ragnatele con un gran sinistro a incrociare. Un gol che somiglia molto al colpo del K.O., ma che fa allentare la tensione agli uomini di Domenicali: al 37' su un calcio d'angolo dalla destra Personè allunga la traiettoria per Crimaldi, che di sinistro batte Dominici e riapre tutti i discorsi. Il Muggiò si butta in avanti con quella convinzione mai avuta per i primi 80 minuti, la Solbiatese invece commette l'errore di abbassarsi che sembrava in grado di evitare: e quando ti fai prendere dalla paura di vincere, il calcio sa punire come pochi altri sport. Si arriva così al minuto 44: ennesima azione dalla destra di Cesana, cross dentro per il neoentrato Mair che anticipa tutti e tocca quanto basta per infilare Dominici e completare la rimonta. E' il gol che fa esplodere Muggiò: i padroni di casa si lanciano in attacco mentre la Solbiatese è ormai totalmente in tilt, ma nel recupero non riescono a trovare il guizzo per ribaltare clamorosamente il risultato. Finisce così 2-2: un punto nettamente guadagnato per il Muggiò e due persi per la Solbiatese, ma una X che serve a poco a entrambe in ottica classifica.

IL TABELLINO

MUGGIO'-SOLBIATESE 2-2

RETI: 19' st Torraca (S), 35' st Scapinello (S), 37' st Crimaldi (M), 44' st Mair (M).

MUGGIO' (4-3-3): Boselli 7.5, Campanelle 6, Raffaglio 6, Baldan 6.5 (33' st Mair 7), Gandini 6 (33' st Marinoni sv), Caferri 6.5, Cesana 6.5, Crimaldi 6.5, Personè M. 6.5, Moretti 5.5 (29' st Schiavo 6), Patete 6.5. A disp. Griffini, Personè J., Campanella, Tremolada, Lazzaroni, De Toni. All. Natobuono 6.5.

SOLBIATESE (4-2-3-1): Dominici 7, Lonardi D. 6, Casagrande 6, Pellini 7, Lonardi L. 6.5, Parini 6, Minuzzi 6.5, Scapinello 7, Torraca 7 (39' st Mezzotero sv), Mondoni 6 (8' st Amelotti 6), Becerri 6.5 (29' st Pandiani 6). A disp. Catanese, Mei, Perez, Bosisio, Parisi. All. Domenicali 6.5.

ARBITRO: Ragusa di Legnano 6.

ASSISTENTI: Besozzi e Capelli.

LE PAGELLE

MUGGIO'

Boselli 7.5 Almeno quattro parate clamorose, dà sicurezza anche sulle uscite: se la squadra ha la possibilità di pareggiare nel finale, molto merito è suo.

Campanelle 6 Non sempre perfettamente posizionato in marcatura, anche in fase di spinta è incostante.

Raffaglio 6 Più folate offensive del compagno di fascia, ma senza grande precisione o efficacia.

Baldan 6.5 Dominante fisicamente in mezzo, vince un gran numero di contrasti e sfiora il gol con una sberla da fuori.

33' st Mair 7 Impatto decisivo dalla panchina, pochi minuti ma la firma indelebile del 2-2.

Gandini 6 Torraca lo fa sudare e lo brucia un paio di volte, lui comunque tiene botta fino alla fine. (33' st Marinoni sv)

Caferri 6.5 Quasi sempre puntuale in chiusura, si fa notare anche per la qualità con cui partecipa all'impostazione da dietro.

Cesana 6.5 Motorino inesauribile, salta l'uomo a intermittenza ma mette una gran quantità di cross in area.

Crimaldi 6.5 Puntuale sul secondo palo dopo la sponda di Personè, non sbaglia un gol più difficile di quanto potesse sembrare.

Personè M. 6.5 Lotta a vuoto tutta la partita con la difesa avversaria, la sponda con cui ispira l'1-2 è da centravanti vero.

Moretti 5.5 Vaga tra le linee alla ricerca dello spazio giusto per incidere, ma in 75 minuti non ne trova molto.

29' st Schiavo 6 Un quarto d'ora per dar manforte all'attacco, non è decisivo ma dà freschezza.

Patete 6.5 Duttilità al servizio della squadra, chiude da terzino ed è presente durante l'assedio finale.

All. Natobuono 6.5 Premio alla perseveranza, la squadra si rimette in gara quando ormai sembrava spacciata.

SOLBIATESE

Dominici 7 Nella grande sfida nella sfida con Boselli risponde con un paio di miracoli, soprattutto quello su Baldan nel primo tempo.

Lonardi D. 6 Saltato un paio di volte dagli esterni avversari, non si arrende e torna sempre in chiusura sull'uomo.

Casagrande 6 Soprattutto nel primo tempo si fa notare anche per qualche folata offensiva, troppo timido nella ripresa.

Pellini 7 Fosforo e tecnica a centrocampo, chiude e ripulisce mille palloni, emblema del centrocampista completo.

Lonardi L. 6.5 Un paio di interventi provvidenziali e tanta sicurezza per 80 minuti, nella sofferenza finale è uno dei pochi a non demeritare.

Parini 6 Al contrario del compagno di reparto nel finale è tra quelli più in apnea, complice in un paio di situazioni concesse agli avversari.

Minuzzi 6.5 A centrocampo si sdoppia letteralmente, nel senso che sembra che ci siano due Minuzzi in campo: ne risente un po' la qualità, ma quanta corsa!

Scapinello 7 Cerca la giocata giusta a ripetizione e alla fine la trova, con quel grande sinistro per lo 0-2.

Torraca 7 Generosissimo con mille corse e sponde per la squadra, fa vedere l'istinto del bomber quando risolve la mischia dello 0-1. (39' st Mezzotero sv)

Mondoni 6 Alterna tocchi utili e di qualità a errori che spezzano il ritmo del gioco, troppo discontinuo.

8' st Amelotti 6 Fa pensare di poter spaccare la partita, ma è troppo nervoso e sbaglia alcuni palloni semplici.

Becerri 6.5 Va spesso via all'uomo e trova spesso il fondo, tecnico e veloce è un problema per i suoi avversari.

29' st Pandiani 6 Dentro nel finale, non ha particolari colpe durante la rimonta avversaria.

All. Domenicali 6 Ottanta minuti condotti verso una vittoria che sarebbe stata meritata, poi il blackout finale.

ARBITRO: Ragusa di Legnano 6 Lascia correre molto, forse troppo, e ci sono dubbi su più di un fischio.

LE INTERVISTE

Punto prezioso per Francesco Natobuono, il tecnico del Muggiò commenta così il pareggio con rimonta finale dei suoi: «Sono felice della prestazione dei ragazzi oggi, soprattutto per lo spirito che hanno mostrato e la voglia di crederci sempre nonostante le difficoltà. Prima di andare sotto avevamo avuto le nostre chance, poi quando la partita si è messa male siamo riusciti a reagire come meglio non avremmo potuto, portando a casa un punto preziosissimo anche considerando il periodo negativo che stavamo attraversando nelle ultime gare».

Molto più amareggiato, e comprensibilmente, Manuele Domenicali, l'allenatore alla seconda partita sulla panchina della Solbiatese: «Credo che la squadra abbia controllato la partita per larghi tratti e che aveva certamente meritato il doppio vantaggio. Poi abbiamo concesso l'1-2 su un errore di posizionamento in marcatura su corner e ci siamo abbassati troppo, concedendo troppo spazio anche in occasione del pareggio. C'è molto rammarico perchè avevamo la partita in pugno, ma questo finale di partita ci deve servire da lezione per il resto della stagione».