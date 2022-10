Il Borgaro è pazzo di Orofino: l'attaccante fa volare i gialloblù con una doppietta

"Un solo pensiero: non si molla mai" afferma uno striscione a bordocampo del Walter Righi di Borgaro. E la squadra di Cacciatore l'ha preso alla lettera: i gialloblù hanno superato in rimonta il Settimo grazie ad uno scatenato Orofino, autore di una doppietta, con il risultato finale di 3-1. Gli ospiti si sono portati in vantaggio dopo appena tredici minuti dal fischio d'inizio con Menabò, bravo ad insaccare la rete dopo un bel filtrante di Niang. Lo stesso attaccante innesca il pareggio avversario perdendo palla a centrocampo: Molfetta ne approfitta ed Orofino realizza l'1-1. Lo stesso attaccante si procura il calcio di rigore nella ripresa per poi trasformarlo portando così in vantaggio la propria squadra. Il Settimo tenta successivamente la reazione, sfiorando il pari con Dansu, ma Zunino chiude definitivamente la partita dopo una bella progressione sulla fascia destra.

FA TUTTO MENABÒ, NEL BENE E NEL MALE

I primi minuti della partita vedono un buon equilibrio sul rettangolo di gioco. Le due compagini trasmettono la sensazione di volersi studiare senza volere però sbilanciarsi più di tanto. Il primo vero pericolo della partita corrisponde al vantaggio del Settimo: al 13’ Niang effettua un bel passaggio filtrante per Menabò e l’attaccante esterno insacca la rete con un tiro preciso sul secondo palo. Il Borgaro reagisce immediatamente e, dopo appena tre minuti, sfiora il pareggio: Molfetta lancia la sfera in area di rigore, Tindo ci arriva ma la sua conclusione termina di poco a lato della porta difesa da Fasan. Nei minuti successivi i padroni di casa sembrano ormai essersi impossessati del pallino del gioco mentre il Settimo cerca di sfruttare gli errori avversari per ripartire in avanti. Al 28’ Zunino e Benassi trovano una bella combinazione sulla sinistra, il terzino va al cross su cui Mosca prova la conclusione al volo senza però centrare lo specchio della porta. I padroni di casa vanno nuovamente vicini al pareggio al 34’, quando Zunino trova con un bel filtrante Montesanto la cui conclusione termina di poco a lato della porta avversaria. Il Borgaro continua a spingere e, al 46’, trova il pareggio approfittando del primo vero errore difensivo degli avversari: Menabò sbaglia un disimpegno sulla sinistra, Molfetta conquista palla e lancia immediatamente Orofino che, trovatosi a tu per tu con Fasan, è lucido quanto basta per realizzare l’1-1. Subito dopo il direttore di gara manda al riposo le due compagini.

OROFINO E ZUNINO FANNO VOLARE BORGARO

Il secondo tempo ricomincia nello stesso modo in cui il primo era terminato, ossia con il Borgaro in avanti. I padroni di casa si rendono pericolosi al 5’: Romani calcia a botta sicura dall’interno dell’area di rigore e Fasan risponde con una bella parata. Immediatamente dopo il Settimo si porta in avanti, Geraci tenta da fuori area il tiro sfiorando il palo della porta. Trascorsi sette minuti, Niang effettua una bella sponda per Ghia ma l’attaccante non inquadra lo specchio dei pali. Successivamente il Borgaro continua a mostrare un buon possesso palla e, al 20’, si rende finalmente pericoloso: Tindo arriva sul pallone su un cross proveniente dalla fascia destra e calcia di poco fuori. Dopo appena tre minuti ecco il grande colpo di scena della partita: Fasan si avventa con un’uscita bassa su Orofino e atterra l’attaccante, motivo per cui l’arbitro concede il calcio di rigore. Lo stesso numero 11 si presenta sul dischetto e spiazza il portiere avversario portando così in vantaggio il Borgaro. Subito lo svantaggio, il Settimo prova a reagire e, al 34’, Dansu ha l’occasione per riportare la partita sul pareggio ma non inquadra incredibilmente lo specchio della porta con il suo tiro potente. I padroni di casa si riaffacciano nuovamente in avanti e Fasan risponde ottimamente con due bei interventi prima su Molfetta, poi su Benassi. Il Borgaro chiude definitivamente la partita al 42’: Zunino parte in progressione sulla fascia destra e, entrato in area di rigore, insacca la rete del 3-1 con l’aiuto del secondo palo. Due minuti dopo il Settimo prova a riaprire la partita con una bella combinazione tra Niang ed Albertini ma a quest’ultimo viene negata la gioia del gol da un bell’intervento di Vero. La sfida termina così con la vittoria del Borgaro ai danni del Settimo con il risultato finale di 3-1.

IL TABELLINO

BORGARO-SETTIMO 3-1

RETI (0-1, 3-1): 13' Menabò (S), 46' Orofino (B), 24' st rig. Orofino (B), 42' st Zunino (B).

BORGARO (4-3-3): Vero 6.5, Montesanto 6 (31' st Magalhaes 6.5), Benassi L. 7, Mosca 6 (11' st Bellino A. 6.5), Francia 6.5, Cassetta 6.5, Romani 5.5 (17' st Pititto 6), Tindo 7, Molfetta 7 (44' st Quaceci sv), Zunino 7.5, Orofino 8 (28' st Gilio 6.5). A disp. Aseglio Gianinet, Moscogiuri, Lamaj, Sarao. All. Cacciatore 7. Dir. Battaglia.

SETTIMO (4-2-3-1): Fasan 6, Cannavò 6 (41' st Albertini sv), De Mitri 6.5 (32' st Tabone 6), Barale 6, Picone Chiodo 7, Gueye 7, Menabò 6 (20' st Stano 6), Dansu 5.5, Niang 6.5, Ghia Juan 6.5, Geraci 6 (32' st Oddone 6). A disp. Mattiello, Lacorte, Ali, Pipino, Botta. All. Gatta 6. Dir. Modonutto.

ARBITRO: Iorfida di Collegno 6.

COLLABORATORI: Stevanin e Cencio.

AMMONITI: 4' st Dansu (S), 16' st Barale (S), 21' st Tindo (B), 23' st Fasan (S), 30' st Geraci[03] (S), 39' st Pititto (B).