Il classe 2004 entra dalla panchina, decide il derby e consegna la prima vittoria in campionato

La prima vittoria stagionale arriva nel migliore dei modi per la Manara di Abaterusso: vittoria nel derby e tre punti che smuovono la classifica, in questo deludente avvio di campionato. Un gusto ancora più deciso se si considera la portata dell’avversario: la Brianza Olginatese di Delpiano, che conferma nel corso dei 90’ di gioco il grande valore tecnico della propria rosa, pagando a caro prezzo una fase centrale del match in cui mancano tante soluzioni offensive e una serie di disattenzioni difensive pagate a caro prezzo. Nel complesso però la vittoria è meritata da parte del Manara: vuoi per lo spirito mai arrendevole e deciso, vuoi perché all’interno della gara la continuità di prestazione è stata maggiore a differenza della formazione di Delpiano. Olginatese che attraversa cosi il periodo più difficile della sua stagione: seconda sconfitta consecutiva in campionato, e attacco che conferma le sue enormi difficoltà in fase realizzativa, come certificano le sole 11 reti segnate in stagione. Delpiano deve fare i conti con una prova incolore e fatta di tanti alti e bassi: dietro qualche disattenzione di troppo si è vista, in mezzo al campo il solo Rebolini ha tenuto alto il ritmo del palleggio, in avanti solo le poche sortite offensive di Vairani hanno impensierito i guantoni di Fenili. La Manara si ritrova, come già detto, nello spirito e nell’intensità del gioco espresso. A partire da una retroguardia sempre sul pezzo, passando per un reparto di centrocampo che oggi ha fatto bello e cattivo tempo. Detto questo il tempo di rifiatare non c’è, con il turno infrasettimanale che incombe: i Bersaglieri per confermarsi, la Brianza Olginatese per ritrovarsi e tornare a macinare i punti utili per smuovere la classifica.

LAMPO MERLINI, MAGIA BOVIS

Il Manara, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, si trova difronte il peggiore degli avversari. La Brianza Olginatese, tra le formazioni candidate a giocarsi la vetta, è compagine difficile da affrontare, almeno per quello che racconta la classifica e il valore delle due rose. Sensazioni confutate dal campo, con un primo tempo entusiasmante, all’insegna della battaglia agonistica e dei ritmi serrati che non danno possibilità di respiro. Il 4-3-1-2 di Delpiano, con Variani ad agire dietro a Panigada e Merlini, si contrappone al 3-5-2 di Abaterusso, dove la chiave fondamentale la ricopre il centrocampo. Inizialmente in campo con Losa e Cisternino ad agire come braccetti davanti a Colombo in cabina di regia, sostituito poi al 15’ causa fastidio fisico da Riva, la zona centrale del campo è di totale controllo da parte dei padroni di casa. Legge non scritta che viene infranta in prima battuta dal buon avvio di marca bianco nera, intorno al minuto 8’, quando tocca a Merlini aprire le danze. La bella iniziativa di Vairani porta a spezzare in due il centrocampo; palla giocata larga su Belingheri, che prova il tiro rimpallato. Va sulla sfera vacante Panigada che impatta però sul corpo di Fenili, terminando sui piedi del numero 11 che prende e insacca sul primo palo il gol del momentaneo vantaggio. Manara che assorbisce però al meglio il gol dell’Olginatese, rimanendo in ballo, con un atteggiamento propositivo e determinato. Come spesso racconta il calcio, in questa situazioni serve solamente un episodio, un colpo che riesca ad accendere definitivamente il fuoco dei bersaglieri. Detto-fatto, la freccia che infuoca il match parte dal destro meraviglioso di Bovis, che trova un tiro a giro dalla lunga distanza che si va ad insaccare sotto l’incrocio dei pali. La partita è viva, e come già detto, parecchio entusiasmante. I ritmi sono sempre alti e il gioco non viene mai spezzettato, il che è un bene viste le poche situazioni offensive di vero pericolo che vengono create. A conti fatte sono una per parte: la prima, per il Manara, con il destro violento di Melzi che trova la super parata di Micheletti a togliere la sfera dall’incrocio dei pali; la seconda, per l’Olginatese, con il tiro a botta sicura di Ruggeri, sventato sulla riga di porta da Mangili. Premesse interessanti per una ripresa aperta a qualsiasi risultato o evoluzione possibile.

DIAGONALE ASSAMOI

Serve qualche mossa dalla panchina, almeno questa è l’indicazione restituita dalla sfida a scacchi che regalano i due tecnici. Il primo a mischiare le carte in tavola è Abaterusso, che sostituisce uno spento e incolore Annoni, dando spazio al classe 2004 Assamoi. Non solo il primo cambio dalla panchina scuote un po’ gli animi, ma anche la prima occasione del match porta a credere a una ripresa aperta a qualsiasi risultato. Passano solo 4’ minuti di gioco e Losa s’iscrive a referto con una conclusione da fuori che rimbalza davanti a Micheletti, andando a finire sui piedi proprio di Assamoi che a porta vuota va a botta sicura, trovando la deviazione della difesa ospite che manda la sfera in corner. Situazione che alimenta la determinazione del Manara, capace di vivere una fase di gioco ad alto ritmo, che costringe l’Olginatese alle strette. Vedi la situazione che porta al vantaggio dei Bersaglieri, con una palla giocata male in verticale dalla retroguardia di Delpiano, che regala la sfera a De Lisio, bravo ad anticipare la traiettoria del pallone, uscendo di forza dalla difesa. Palla ben condotta e allargata coi tempi giusti per Assamoi, lasciato solo a sinistra, che con un diagonale mancino infila a rete sul secondo palo, scatenando la gioia della panchina di casa. Olginatese che assorbe lentamente il gol del vantaggio, riproponendosi in avanti attorno al 18’, con l’incursione a sinistra di Vairani che tocca a centro area per il tap-in di Panigada, che trova la deviazione in angolo. Momento positivo che porta poco più tardi ad un’altra ghiotta palla gol con la punizione di Rebolini che attraversa indisturbata l’area, con nessuno dei giocatori in maglia crociata pronti a trovare la deviazione da due passi. La Manara si chiude e cerca di difendere al meglio il vantaggio, l’Olginatese prova a scuotersi, riversandosi in avanti, alla ricerca del pareggio. L’ultima vera palla gol del match arriva al 40’: Olginatese che gioca palla in area dalla lunga distanza, la sfera viene messa fuori dalla mischia sui piedi di Vairani, che raccoglie sul limite azzardando un destro piazzato che termina di poco la sua corsa sul fondo. Concitazione finale che alla fine non porta a nulla: Abaterusso sorride e si scrolla di dosso l’avvio deludente di campionato preparandosi al meglio in vista della sfida contro il Forza e Costanza; Delpiano e l’Olginatese che invece saranno chiamati alla sfida interna contro il Club Milanese.

IL TABELLINO

MANARA-BR.OLGINATESE 2-1

RETI (0-1; 2-1): 8’ Merlini (O), 11’ Bovis (M), 9’st Assamoi (M).

MANARA (3-5-2): Fenili 6.5, Melzi 6.5 (14’st Cotrone 6.5), Mangili 7, Losa 7.5, Esposito 6, De Lisio 8, Cisternino 6.5, Colombo M. sv (15’ Riva 6.5), Valtulina 7 (43’st Di Luccio sv), Annoni 5.5 (1’st Assamoi 6.5), Bovis 6.5 (29’st Conti 5.5). A disp. Valsecchi L., Limonta, Biaye, Palvarini. All. Abaterusso 6.5.

BR.OLGINATESE (4-3-1-2): Micheletti 6.5, Cancelliere 5.5 (15’st Torri 6), Ruggeri 6.5, Vairani 6.5, Redaelli L. 6, Merli Sala 7, Belingheri 6 (7’st Mauri 6), Fischetti 5.5, Panigada 5.5, Rebolini 7, Merlini 6.5. A disp. Colombo, Galbusera, Delpiano, Piscitielli, Redaelli A., Consoloni, Catalani. All. Delpiano 6.

ARBITRO: Copelli di Mantova 7.

ASSISTENTI: Lufi e Conti.

AMMONITI: Abaterusso (M), Conti (M).