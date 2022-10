Scritta la storia: l'inedito derby è della neopromossa

“Noi vogliamo questa vittoria”, hanno cantato i tifosi sugli spalti del campo della Pro Villafranca per tutti i 90 minuti e alla fine l’hanno avuta questa vittoria per 3-2 nel primo derby di Eccellenza, contro una squadra di rango della categoria come il San Domenico Savio. Una vittoria meritata al termine di un match combattuto e nervoso, come si conviene a un derby, ma anche ricco di spunti tecnici e tattici interessanti. I Villans ci hanno creduto di più, arrivavano sempre prima sul pallone, e anche dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale hanno continuato ad attaccare. Sul fronte astigiano può essere apprezzabile la qualità di alcune giocate nel primo tempo, ma nella ripresa, la squadra di Cascino è calata, anche se poi sono bastati cinque minuti ben giocati alla fine e per poco i gialloverdi non riuscivano a centrare una clamorosa rimonta. Ma la storia è stata scritta: Bosticco si è preso il primo derby in categoria della storia della Pro.

Dallo svantaggio al ribaltone

Si inizia subito a gran ritmo, accompagnati dai continui cori dei tifosi di casa, che per l’occasione hanno organizzato coreografie con palloncini colorati e gli immancabili fumogeni. Il primo a provarci è Pasciuti, con una discesa personale sulla destra, conclusa con tiro ravvicinato, respinto coi piedi da Corradino. Rispondono subito i gialloverdi andando in vantaggio al 10’: l’assist delizioso è di Lewandowsky, che trova Poppa libero alle spalle del difensore, piatto destro e palla nel sacco. Pareggio immediato dei padroni di casa: punizione centrale di Pasciuti, la palla schizza in area, il più lesto è Druda che insacca da due passi. Sul piano tattico, Bosticco ha messo Pasciuti sulla linea di centrocampisti, e il suo sinistro pesca bene gli inserimenti del tridente offensivo. Gli ospiti si affidano alle giocate dell’esperto Lewandowsky: i suoi lanci precisi e i suoi assist col contagiri creano sempre situazioni di potenziale pericolo, ma spesso i suoi compagni non riescono ad approfittarne. Ma basta una fiammata, la Pro Villafranca ribalta tutto: bravo Mingozzi ad andarsene sulla sinistra, sul cross si crea una mischia in area, la palla arriva a Tenuzzo che la piazza sotto la traversa! Tifosi in visibilio e partita ribaltata.

Finale rovente

Ci si aspetta un San Domenico Savio d’assalto nella ripresa, a caccia del pari, invece il gioco ospite subisce un’involuzione: Lewandowsky si eclissa sulla destra, Poppa scompare e War non è praticamente mai pericoloso, nella tenaglia dei due centrali di casa. E così sono i ragazzi di casa a gestire il gioco. Al 13’ un’altra punizione di Pasciuti pesca bene Mingozzi sul secondo palo, che però colpisce male e sfuma il 3 a 1. Paradossalmente, le (rare) occasioni pericolose per gli ospiti arrivano in contropiede, grazie anche a Icardi, messo in campo per dare una mano a War in attacco. Al 31’ Mingozzi difende bene palla, il difensore non riesce a contrastarlo, e una volta arrivato ai limiti dell’area, con l’esterno destro non dà scampo al portiere in uscita. La Pro Villafranca ha messo le mani sul match: è tutto chiuso? Neanche per sogno, perché nei minuti finali, i gialloverdi si risvegliano e iniziano a mettere in apprensione la difesa di casa. Al 41’ Lewandowsky pennella una punizione, che anche un mancino come Maradona avrebbe apprezzato, è il 3 a 2.

Scattano però le proteste gialloverdi proprio nel finale di partita, quando in pieno recupero, si accende una megamischia in area, prima Lewandowsky tira in porta, ma colpisce War che, di fatto, nega il gol all'ex Acqui; subito dopo gli ospiti protestano per un presunto fallo di mano, che però viene giudicato attaccato al corpo. È l’incandescente finale di un derby intenso e bellissimo: la Pro Villafranca ha scritto la storia.

IL TABELLINO

PRO VILLAFRANCA-SD SAVIO ASTI 3-2

RETI (0-1, 3-1, 3-2): 10' Poppa (S), 13' Druda (P), 27' Tenuzzo (P), 31' st Mingozzi (P), 41' st Lewandowski (S).

PRO VILLAFRANCA (4-3-3): Franceschi 6.5, Druda 6.5, Bruno 6.5, Tenuzzo 6.5 (40' st Garello sv), Novelli 7, Macrì 7, Neri 7, Pasciuti 7.5, Gennari 6.5, Bandirola 6.5, Mingozzi 7 (36' st Pesce sv). A disp. Marabese, Fasano, Idahosa, Casse, Satta, Macaione D., Sorano. All. Bosticco 7.

SD SAVIO ASTI (4-2-3-1): Corradino 6.5, Poppa 6.5, Francia 6 (34' st Cossi 5.5), Recchiuto 5.5 (34' st Molino 5.5), Passera 5, Marchetti 5.5 (16' st Abela 6), Dellagaren 5 (1' st Icardi 6), Acosta 6, War 5, Lewandowski 7, Laneve 6. A disp. Demilano, Cavazza, Gamba, Minniti, Lagrasta. All. Cascino 5.5.

ARBITRO: Marabese di Nichelino 7.

COLLABORATORI: Mulassano e Marro.

AMMONITI: Tenuzzo[03] (P), Gennari (P), Lewandowski (S).

LE PAGELLE

PRO VILLAFRANCA

FRANCESCHI 6.5 Nessuna parata di rilievo, qualche uscita scacciaguai, può migliorare nei rilanci coi piedi.

DRUDA 6.5 Passa 10 brutti minuti all’inizio, con Poppa che lo passa sempre alle spalle, e segna anche, poi segna il pari, prende le misure e pian piano rende innocuo il laterale gialloverde.

BRUNO 6.5 Star dietro alle giocate di Lewandowsky è complicato, ma lui tiene bene e nella ripresa si concede anche alcune sgroppate interessanti.

TENUZZO 6.5 Il gol è delizioso, poi punta molto sul movimento continuo in attacco.

NOVELLI 7 In coppia con il socio Macrì non concede un’occasione a War. Inappuntabile.

MACRÌ 7 Chiude centralmente ed è sempre pronto al raddoppio.

NERI 7 Unisce corsa e intelligenza tattica, e si vede quando già al 90’ va a prendersi un corner utilissimo per rifiatare.

GENNARI 6.5 Pronto all’inserimento offensivo, ma anche a mettere la gamba per impedire la ripartenza avversaria.

BANDIROLA 6.5 Anche lui, come tutto il tridente del Villa, svaria molto in attacco, senza dare punti di riferimento.

PASCIUTI 7.5 Nella sfida tra mancini numeri 10 con Lewandowsky, alla fine ha la meglio lui. Meno appariscente, ma più concreto e continuo, e dai suoi calci piazzati arrivano sempre palle pericolose.

MINGOZZI 7 Si mangia un gol a inizio ripresa, ma recupera alla mezzora, costruendo da solo il terzo gol

36’st PESCE 6 Utile nel finale per tener palla.

All. BOSTICCO 7 A corto di centrocampisti, si inventa Pasciuti regista alla Pirlo: mossa tattica + grinta gli consentono di vincere!

SAN DOMENICO SAVIO

CORRADINO 6.5 Un paio di belle parate, bravo anche a impostare il gioco da dietro.

FRANCIA 6 A destra prova a spingere, giostrando con Lewandowsky, senza riuscire però a creare veri pericoli

34’st COSSI 5.5 In un quarto d’ora tocca pochissimi palloni.

ACOSTA 6 Gioca da difensore centrale, ma prova a impostare da centrocampista, dove si muove più a suo agio.

PASSERA 5 Perde il duello con Mingozzi che porta al terzo gol. Patisce i movimenti delle punte di casa.

MARCHETTI 5.5 A sinistra fatica a contenere le folate degli attaccanti che si alternano sul suo lato.

16’st ABELA 5.5 Bada a chiudere, anche se si dovrebbe spingere per recuperare.

RECCHIUTO 5.5 Davanti alla difesa, si trova preso in mezzo alle giocate dei centrocampisti avversari

34’st MOLINO 5.5 Anche lui un quarto d’ora senza lasciare tracce.

LANEVE 6 Il più lucido in mezzo al campo, prova a dare ordine al gioco, cala nella ripresa.

DELLAGAREN 5 Un tempo sostanzialmente inutile, un po’ sulla mediana, un po’ sulla tre quarti, senza riuscire a incedere

1’st ICARDI 6 Ci mette un po’ di dinamismo per cercare di sostenere il reparto offensivo.

LEWANDOWSKI 7 Primo tempo sugli scudi, illumina il gioco dei suoi, offre anche l’assist nel gol. Nella ripresa scompare un po’ dal gioco, fino al gioiellino finale su punizione.

POPPA 6.5 Inizia alla grande, andando subito in gol, e creando pericoli con i suoi inserimenti sulla sinistra. Poi cala alla distanza.

WAR 5 Completamente annullato dai difensori di casa, una mezza occasione al 90’.

ALL. CASCINO 5.5 I gol presi forse erano evitabili, ma non riesce a caricare la squadra per la rimonta nella ripresa.

ARBITRO: MARABESE DI NICHELINO 7 Non mancano i momenti di nervosismo nel derby, ma lui si dimostra sempre attento e vicino al gioco. Il giudizio sul controverso episodio finale pare giusto.