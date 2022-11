Segna una doppietta e stende la capolista: ora davanti ci sono 4 squadre in 2 punti

Il Pavia perde 2-1 in casa del Club Milano e, complice il successo della Vogherese a Gavirate, lascia il primo posto in classifica. Gli ospiti vengono superati anche dall'Oltrepò, vincente sulla Vis Nova, e adesso sentono sul collo proprio il fiato dei biancorossi di Scavo, a un punto dal podio. In vantaggio nella ripresa vanno i locali con Pelle, che realizza un penalty con un destro all'angolino. Neanche il tempo di gridare gol che il Pavia pareggia grazie a una sfortunata autorete di Di Maggio, che batte Monzani con un colpo di testa dalla traiettoria strana. I ragazzi di Scavo non demordono e passano nuovamente due minuti più tardi con Locati, che serve Pelle, bravo ad arrivare in velocità. Una notte da ricordare per i padroni di casa, che volano a due punti dalla vetta e interrompono la corsa al titolo degli ospiti.

DOMINA L’EQUILIBRIO

Nel primo tempo il Club Milano di Scavo parte con Natale schierato a fare il bello e il cattivo tempo, Locati a fare l’ariete e Rankovic impiegato dietro la prima punta, mentre Costa gioca il solito ruolo in mediana. Tassi invece schiera il suo pupillo Stroppa, con Di Nardo e Principe. Le due armate partono pronte a dare spettacolo. All’8’ Rankovic va dal limite e piazza la maledetta all’angolino costringendo Cincilla al miracolo. La partita nei primi quindici minuti è piatta. Tolta la punizione di Rankovic poche emozioni e tanti contrasti. Al 18’ il Pavia accende il match e Ioance non buca di testa in mischia per centimetri. Il Club Milano nei primi venti minuti ha il solito problema in zona avanzata: la mancanza di fisicità e la troppa leggerezza nei contrasti. Locati fatica con l’esperto Ioance e la squadra ne risente non rimanendo alta, anzi abbassandosi troppo. Al 26’ grande occasione per il Pavia: punizione di Stroppa, palla che danza sulla linea con Abba che calcia alle stelle. Al 29’ Diouck usa il fisico per non farsi buttare a terra compiendo una gran chiusura. Al 31’ episodio chiave per l’economia della partita: Rankovic cede per infortunio muscolare e al suo posto viene inserito Cominetti. Al 33’ Locati prova a inserirsi, ma viene chiuso sul più bello. Al 36’ il Pavia compensa l’infortunio di Rankovic perdendo Stroppa: al suo posto subentra Radaelli. Un minuti più tardi esce pure Sarzi, sostituito da Trajkovic, facendo sembrare il match la sagra dell’infortunio. La partita al 40’ viaggia sui binari della tensione e per sbloccarla servirebbe un colpo del singolo che non arriva e il primo tempo termina 0-0, con Di Nardo che all’ultimo minuto chiama Monzani a un riflesso che sa di miracolo.

PELLE SHOW

A provarci è subito il Pavia con Di Nardo, che gira alto sotto porta. Due minuti più tardi Radaelli calcia centrale, ma l’occasione più clamorosa del match capita al 5’: Cominetti va via in slalom e serve al centro Locati, che praticamente a porta vuota calcia alto. All’11’ Radaelli va via in mezzo a due avversari e cade in area, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 17’ ci provano prima Calvi e poi Kanteh, tiri però centrali bloccati da Monzani che permettono al Club Milano di ripartire: contropiede magistrale in cui Cominetti viene steso in area; dagli 11 metri va Pelle che insacca all’angolino destro e cambia la partita, ma solo per un minuto poiché in contropiede Di Nardo crossa e trova la rete di Di Maggio, che commette un clamoroso autogol. La partita a questo punto si infiamma: il Club non ci sta minuto e al 27' Locati serve Pelle, che centra l’angolino sinistro e fa volare gli Scavo's boys in vantaggio. Partita messa in ghiaccio e vantaggio gestito. Il primo squillo ospite arriva solo al 37’, con Ioance che calcia centrale e Monzani che non si fa cogliere impreparato. Al 39’ episodio dubbio, con il Pavia che reclama un rigore per un contrasto su Principe, ma l’arbitro non fischia. Da li in poi sono scintille, con Di Nardo va a farsi la doccia in anticipo per un doppio giallo ingenuo, mentre Trajkovic viene sostituito tra le polemiche e il nervosismo. Alla fine, però, il risultato non cambia e il Club Milano porta a casa il 2-1.



IL TABELLINO



CLUB MILANO-PAVIA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 21’ st rig. Pelle (C), 24’ st aut. Di Maggio (C), 27’ st Pelle (C).

CLUB MILANO (4-1-3-1-1): Monzani 6.5, Carnevale 7 (30’ st Benatti sv), Cuoco 7.5, Costa 6.5, Di Maggio 7, Diouck 7.5, Pelle 8 (47' st Saronni sv), Principi 7 (24’ st Tota sv), Locati 7 (42’ st Sorrenti sv), Rankovic 6 (30’ Cominetti 7), Natale 7. A disp. Bonicelli, Priori, Arioli, Minelli. All. Scavo 8.

PAVIA (5-4-1): Cincilla 7, Ammirati 6.5, Radaelli 6 (24’ st Giani sv), Sarzi 6.5 (36’ Trajkovic 6, 37’ st Nucera sv), Ioance 7, Abbà Ronchi 6.5, Bigotto 6 (32’ st Calvi sv), Kanteh 7, Principe 5, Stroppa 6 (34’ Radaelli 5), Di Nardo 6. A disp. Finardi,, Ragni, Di Bartolo, Concina. All. Tassi 5.5.

ARBITRO: Granillo di Napoli 7.

ASSISTENTI: Lufi e Lo Monaco.

ESPULSO: 40' st Di Nardo (C).

AMMONITI: Ioance (P), Principi (C), Carnevale (C), Di Nardo (P), Tota (C).



LE PAGELLE



CLUB MILANO

Monzani 6.5 Portiere di qualità, quando viene chiamato in causa non fa passare nulla.

Carnevale 7 Grandissima partita, svolge la diagonale e la fase di non possesso in maniera egregia.

Cuoco 7.5 Con tutta la difesa si muove in sintonia dando completa sicurezza ai compagni.

Costa 6.5 Mediano e pilastro indiscusso della squadra, dà sicurezza e gestisce bene il pallone.

Di Maggio 7 Nonostante lo sfortunatissimo autogol mette grinta e qualità a disposizione della difesa.

Diouck 7.5 Una gabbia per Principe che cerca il pallone ma non lo vede e non lo trova per 90 minuti. Mostruoso.

Pelle 8 Fa volare Scavo in paradiso. Segna una doppietta con il meglio del repertorio, se sprinta non ha eguali.

Principi 7 Grinta e qualità da vendere, porta il centrocampo a giocare con un'intensità diversa.

Locati 7 Il killer instict continua a mancare sotto porta, ma la sponda sul gol vale i tre punti. Ora bisogna continuare così e il resto arriverà.

Rankovic 6 Ci prova con la solita maledetta al 7’. Sembrava sui binari giusti, ma dopo trenta minuti l’infortunio lo stoppa.

31’ Cominetti 7 Entra e cerca di trovare spazi anche quando non ci sono. Grande prestazione.

Natale 7 Grinta e qualità, non molla un centimetro e dà tutto sulla corsia.

All. Scavo 8 Dà una lezione di tattica e si gode il colpo di giornata.

PAVIA

Cincilla 7 In molti casi evita guai peggiori ma non sempre è una sicurezza. Sul secondo gol poteva fare di più.

Ammirati 6.5 Cerca di impegnarsi e disimpegnarsi dando l'anima ai compagni, ma molte volte cade nello spalla a spalla.

Radaelli 6 La prova è sufficiente. Dà l'anima ai suoi compagni ma non riesce a essere incisivo come vorrebbe.

Sarzi 6.5 Per 36 minuti è sicurezza e garanzia a disposizione dei compagni, poi la sua uscita anticipata condiziona anche la ripresa.

36' Trajkovic 6 Entra ed effettua delle belle conclusioni, poi viene sostituito tra le potreste. Poteva forse far di più.

Ioance 7 Ci prova dalla distanza e dà sicurezza al reparto difensivo smistando palloni da una parte all'altra del campo.

Abbà Ronchi 6.5 Sotto porta calcia alle stelle il gol che poteva valere il vantaggio. L'età come per molti giovani si sente e non poco.

Bigotto 6 Cerca di dare l'anima lottando su tutti i palloni, esce dal campo con una prestazione sufficiente.

Principe 5 Assente ingiustificato, poteva fare di più in un match così importante.

Stroppa 6 Parte con tutte le intenzioni migliori del mondo ma non lo aiuta la sorte: come per Rankovic infortunio dopo mezzora.

35’ Radaelli 5 Entra a freddo, ma ci sono ancora molte lacune da colmare.

Di Nardo 6 Ci prova più volte dalla distanza cercando il gol che Monzani gli nega. Ingenuo sul rosso, poteva evitare la seconda ammonizione.

All. Tassi 5.5 Gli infortuni influenzano la partita, ma i cambi non si dimostrano azzeccati.

ARBITRO

Granillo di Napoli 7 Arbitra bene e non si fa condizionare usando la grinta giusta per imporsi.

LE INTERVISTE

CLUB MILANO

Nel post partita Giuseppe Scavo ha dichiarato: «C'è da fare i complimenti ai ragazzi, che hanno affrontato la partita nella maniera giusta. Le energie mentali e i centimetri fanno la differenza in queste partite, alcuni si sono allenati poco per problemi fisici, nonostante ciò è la vittoria di un gruppo che sta lavorando tanto e bene, ma non abbiamo fatto ancora nulla».

PAVIA

Nel post partita il direttore sportivo Antonio Dieni ha dichiarato: «Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Gli episodi sono stati dettati dal direttore di gara: sul rigore non esprimo la mia opinione perché ero coperto, ma sul secondo gol ha messo il fischietto in bocca, era fallo e non ha fischiato. Nel nostro momento migliore abbiamo preso gol. Complimenti a loro, sono una squadra che corre e di giovani. È la nostra seconda sconfitta, ma il calcio ci permette di andare a Vergiate domenica e di riscattarci».