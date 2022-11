Sesto risultato utile di fila e vetta della classifica: «Dedichiamo tutto ai tifosi»

«Se ne va, la capolista se ne va», questo il coro che si alza prepotentemente dal settore ospiti al fischio finale di Gavirate-Vogherese, che termina 0-2 e consegna per la prima volta in stagione la testa della classifica ai rossoneri. Grande partita degli ospiti che riescono a passare in vantaggio subito nel primo tempo e a resistere bene durante una ripresa complicata e di grande pressione del Gavirate, per poi chiudere la partita a 10 minuti dal fischio finale. I padroni di casa si dispongono con un 4-4-2 con Selpa e Rocca riferimenti offensivi, risponde Giacomotti con il 3-4-1-2 con Guerra a sostegno di Bahirov e Romano, autore del raddoppio dopo il vantaggio siglato da Castellano su rigore. Due reti che permettono il salto in vetta grazie alla contemporanea sconfitta del Pavia.

CAPPATO TIENE A GALLA I SUOI

La Vogherese dimostra subito di valere la sua posizione in classifica e passa subito all'attacco dopo soli cinque minuti: Romano imbuca per Bahirov e il numero 11 a tu per tu prova il cucchiaio, grande intervento del giovane portiere classe 2003 Cappato che devia in corner con un bel riflesso; il primo di una serie di ottimi interventi dell'estremo difensore schierato titolare al posto dell'infortunato Menegon. La lancetta fa un solo giro e arriva la svolta del match: Bahirov si dimostra essere spina nel fianco subito e viene atterrato con un intervento scomposto da Municchi, l'arbitro Beretta senza esitazioni indica subito il dischetto del rigore; inutili le proteste dei padroni di casa, decisione inevitabile. Dagli undici metri si presenta Castellano, che scaglia un destro alto potentissimo alla destra di Cappato, che non può arrivarci: 1-0 e partita sbloccata. L'approccio dei rossoneri è impetuoso e nella prima parte di gara il Gavirate praticamente non si vede mai e il migliore in campo è il suo numero 1. Al 14' è infatti ancora l'asse Bahirov-Romano a far tremare i rossoblù, con stavolta l'11 a imbucare per il centravanti che fa partire un diagonale molto forte, sventato molto bene proprio da Cappato. Prova un sussulto la squadra di Caon con Lercara che al 23' dagli sviluppi di un calcio di punizione batte velocemente per Martinoia, il numero 8 se l'aggiusta sul destro e calcia a giro, ma il suo tentativo termina alto di poco sulla porta di De Toni. Il Gavirate non riesce però a dare continuità alla manovra e al 28' il tecnico opera addirittura il primo cambio togliendo un Municchi non al meglio e inserendo Eboa, ma gli ospiti si riprendono subito in mano il pallino del gioco con Castellano, che al 33' illumina per Bahirov: palla in mezzo tesa e forte che Cappato sventa ancora molto bene evitando ulteriori guai. Tre minuti dopo Selpa ha una buona opportunità da un rimpallo ma viene murato, e questo sarà il preludio per una partita storta per il numero 9 dei padroni di casa, che cinque minuti dopo reclama un rigore per un contrasto in area, ma il direttore di gara fa segno di continuare. A fine della prima frazione Cappato si esalta e dà speranza ai suoi: prima ferma un'altra volta Bahirov lanciato a rete intervenendo perfettamente sulla palla evitando così un altro rigore, poi si esalta con un doppio intervento: deviato il diagonale di Romano, la palla finisce sui piedi di Guerra che dal limite dell'area apre il destro e la piazza, ma con la mano di richiamo il giovane numero 1 spedisce in corner strappando applausi convinti dalla panchina e dalla tribuna. Termina così il primo tempo.

SOFFERENZA E TRIONFO

Caon si fa sentire nello spogliatoio e i suoi ragazzi entrano con maggiore convinzione in campo, mentre la Vogherese allenta la pressione un po' troppo e aspetta i rossoblù nella propria metà campo. Superato il primo quarto d'ora della ripresa i padroni di casa fanno girare in maniera continuativa e fluida il pallone mandando anche fuori giri i rossoneri, ma non riescono mai ad arrivare alla conclusione o a impensierire De Toni in qualche modo. La prima emozione è sempre di Selpa che però non crea un pericolo bensì cade in area su un cross proveniente dalla fascia, ma l'arbitro fa proseguire ancora una volta giudicando regolare l'intervento della rocciosa difesa avversaria. L'occasione più grande per il Gavirate arriva al 19': ennesimo cross in mezzo dove stavolta svetta Fall che colpisce con una leggera deviazione, la sfera si stampa sulla traversa e poi sulla riga, ma l'azione è talmente veloce che la percezione è che sia entrata e tutti vanno a chiedere all'arbitro di convalidare il gol, ma sia lui che l'assistente fanno proseguire sull'1-0. La squadra di casa ha sentito forte e chiaro la strigliata del tecnico negli spogliatoi e mette sotto i ragazzi di Giacomotti, che si barricano in difesa e respingono ogni offensiva avversaria, poichè l'assalto è sì continuo ma molto impreciso e senza la giocata decisiva sotto porta. L'esempio lampante arriva al 30': da un calcio di punizione palla a Martinoia che crossa impreciso e la sfera viene messa fuori, dall'altra parte arriva un controcross che anche stavolta è fuori misura. La legge del calcio è spietata e presenta subito il conto ai rossoblù. Prima l'arbitro ferma al 32' per presunto fallo di mano un controllo e tacco bellissimo di Romano a mandare in porta Bahirov, tra le proteste degli ospiti, poi al 36' la Vogherese dà il colpo di grazia alla squadra di Caon: un recupero di un grande Riceputi su Fall serve direttamente la palla a Selmi, il centrocampista lancia in maniera millimetrica a scavalcare la difesa del Gavirate e mette Romano a tu per tu con un Cappato, fin qui inattivo e impossibilitato nell'intervenire sul diagonale forte e preciso del 9, che si insacca alle spalle del giovane 2003 e scatena la gioia di tutta la squadra sotto la caldissima curva del settore degli ospiti. È il colpo del ko, che chiude definitivamente i conti e lascia scivolare la partita tra gli ultimi cambi dei due tecnici e qualche ammonizione per non rendere la partita troppo nervosa nel finale.

IL TABELLINO

GAVIRATE-VOGHERESE 0-2

RETI: 6' rig. Castellano (V), 36' st Romano (V).

GAVIRATE (4-4-2): Cappato 7, D’Amico 6 (27’ st Fossati 6), Rovedatti 6, Morello 6 (28’ st Marcaletti 6), Pescara 6.5, Municchi 5.5 (28’ Eboa 6.5), Fall 5.5 (39’ st Ghilardi sv ), Martinoia 6.5, Selpa 5.5, Lercara 6, Rocca 6 (24’ st Incarbone 6). A disp.: Camboni, Contini, Broggini, Canaglia. All. Caon 6.

VOGHERESE (3-4-1-2): De Toni 6, Honchar 6.5 (19’ st Andrini 6), Riceputi 7, Galimberti 7, Allodi 7, Bacaloni 6.5, Guerra 6.5 (22’ st Andriolo 6), Selmi 7.5, Romano 8 (41’ st Landillo sv), Castellano 7.5 (15’ st Lanzi 6), Bahirov 7. A disp.: Cassullo, Cristian, Daprati, Sorgon, Franchini. All. Giacomotti 7.5.

ARBITRO: Beretta di Bergamo 6.5.

ASSISTENTI: Franzon ed Eltantawy.

AMMONITI: Pescara (G), Incarbone (G).

LE PAGELLE

GAVIRATE

Cappato 7 Senza dubbio il migliore dei suoi. Seconda presenza in Eccellenza, rimpiazza il super Menegon che aveva negato un rigore nella scorsa partita con parate di riflesso e istinto e interventi sicuri e puliti con i quali tiene a galla la squadra e contribuisce alla semi-riscossa della ripresa.

Municchi 5.5 Errore dovuto alla giovane età e all'esperienza che ancora manca, esce per cambio tattico ma anche perchè ha un problema fisico e Caon non vuole rischiare troppo.

28' Eboa 6.5 L'ingresso prematuro non influisce sul suo approccio, che è giusto e migliora sensibilmente nella seconda frazione quando la maggior parte delle azioni pericolose, tipo la traversa, arrivano dalla sua parte; prova convincente.

Pescara 6.5 Della difesa è quello che ci mette più solidità e cattiveria. Sul secondo gol si fa sorprendere tutta la retroguardia ma una volta che prende le misure agli attaccanti avversari riesce a limitarli per quanto possibile. La garra gli costa pure un giallo.

Rovedatti 6 Nel complesso la prova è buona ma Cappato mette le pezze su due azioni che vengono dal suo lato, per il resto la partita è ordinata e non sfigura anche in fase di impostazione.

D'Amico 6 Partito come esterno invertito fa un po' fatica ma nel complesso non compie errori gravi anche se spesso come il suo compagno di reparto si fa tagliare in mezzo dalle imbucate degli attaccanti rossoneri.

25' st Fossati 6 Entra e dà continuità alla manovra che stava portando il Gavirate in avanti.

Fall 5.5 Complessivamente la prova è buona e di continuità, prende anche una traversa ma pesa quell'errore dove, nel momento di massima pressione della sua squadra, si fa strappare il pallone da Riceputi e dà il là all'azione che chiude definitivamente i giochi. (38' st Ghilardi sv).

Lercara 6 Primo tempo sottotono, non trova mai lo spunto giusto, mentre nel secondo sale in cattedra e prova molto di più la giocata, il problema è che è molto impreciso.

Morello 6 Stesso discorso per il partner di reparto. La riscossa del Gavirate nel secondo tempo parte proprio dal centrocampo, ma manca la qualità sull'ultimo passaggio e il Romano di turno in grado di concretizzare.

29' st Marcaletti 6 Entra con la garra e la cattiveria giusta, pizzicando e facendo anche innervosire i difensori avversari ma non ha spunti importanti. L'ingresso non è decisamente di quelli molli e incolori.

Martinoia 6.5 Nel secondo tempo è probabilmente quello che tocca più palloni e crossa moltissimo in area, recupera, verticalizza. Sale lui sale il ritmo, il problema è sempre quello della poca concretizzazione.

Selpa 5.5 Ha la scusante che di fronte ha la migliore difesa del campionato quindi non era proprio la serata giusta per tornare a segnare, infatti la morsa dei difensori avversari lo soffoca e lo blocca da farlo parecchio innervosire fino al fischio finale. Non punge mai.

Rocca 6 Fa questo movimento continuo di abbassarsi e alzarsi per venire a prendere il pallone e giocarlo in avanti. Non pericoloso, ma decisamente volenteroso.

25' st Incarbone 6 Entra e prova qualche guizzo interessante.

All. Caon 6 Tanti infortuni e poca esperienza a disposizione. Con il portiere ci prende in pieno, tappa subito il problema in difesa con un cambio alla mezz'ora che rimette in carreggiata i suoi. Ottima reazione nel secondo tempo. Se il mercato invernale gli porterà anche i gol, migliorerà sicuramente la classifica.

L'undici di partenza del Gavirate

VOGHERESE

De Toni 6 Inoperoso per la maggior parte dell'incontro, corre pochi pericoli e amministra la difesa.

Bacaloni 6.5 Grande partita del numero 6 che non fa passare niente da quella parte. Mezzo punto in meno perchè quando sale il Gavirate i pericoli arrivano per la maggior parte dalla sua e soffre un po' di più.

Allodi 7 Ci sono partite e momenti in cui il pullman va parcheggiato e lui come autista va più che bene. Annulla completamente Selpa e dirige la difesa come un'orchestra.

Galimberti 7 Meriti divisi con il 4 che è onnipresente e si fa trovare sempre pronto come un falco quando serve fare un anticipo o una rincorsa, partita enorme.

Honchar 6.5 Il più in ombra ma perchè si concentra molto di più sulla fase di contenimento, ma quando può spinge.

19' st Andrini 6 Ingresso attento e senza sbavature.

Selmi 7.5 Il tempismo è una dote fondamentale, e insieme a quella lui ci unisce pure il contagiri con cui mette Romano davanti alla porta e chiude i conti. Metronomo.

Castellano 7.5 Freddezza, precisione e potenza per il rigore che apre la gara. Detta sempre i tempi di gioco, fondamentale.

15' st Lanzi 6 Entra dando buoni ritmi e quantità.

Riceputi 7 Ogni volta che sgasa con quella falcata sono dolori, non riescono a stargli dietro ed è pronto sempre il raddoppio. Innervosisce gli avversari per quanto sta loro addosso e impedisce di fare qualsiasi cosa. Recupera lui la sfera su Fall per il 2-0 definitivo. Moto perpetuo.

Guerra 6.5 Inizia male il secondo tempo sbagliando parecchi palloni, forse ripensando all'occasione che Cappato gli leva con un paratone nel primo tempo, poi pian piano si riprende e gioca una buona partita nel complesso.

22' st Andriolo 6 Entra per dare battaglia con i suoi compagni, più quantità che tentativi offensivi.

Romano 8 Che dire, non fa in tempo a cominciare la partita che sfrutta l'esperienza per trarre in inganno Municchi e prendersi la massima punizione, poi fa una giocata alla Ronaldo stoppando una palla altissima e girandola di tacco per il vicino numero 11 ma l'arbitro annulla per un presunto tocco di mano. Da attaccante vero segna il suo 6° gol in campionato, il 3° consecutivo. Si è sbloccato definitivamente e adesso la Vogherese ha un'arma in più. Gigantesco. (41' st Landillo sv).

Bahirov 7 Un fastidio continuo, che ronza continuamente e pericolosamente intorno all'area rossoblù e solo un super Cappato gli leva il gol con dei grandi interventi.

All. Giacomotti 7.5 La sua Vogherese è prima e sembra non volersi fermare. Squadra che sa soffrire e colpire quando è il momento, cambi che danno le energie richieste, miglior difesa e 2° miglior attacco del campionato, cosa chiedere di più?

La formazione titolare della Vogherese

ARBITRO

Beretta di Bergamo 6.5 Il rigore è giusto e il colpo di testa di Fall non era dentro, in quanto ai cartellini poteva anche darne qualcuno in più, ma mette comunque ordine quando serve.

LE INTERVISTE

Il tecnico del Gavirate Caon si è espresso così sul match disputato dai suoi: «Il cambio che ho effettuato è stato di tipo tattico per avere due terzini più offensivi. Municchi è un ragazzo giovane e tra l'episodio del rigore e un piccolo infortunio rilevato stava andando in difficoltà ma non importa, ha già giocato anche parecchie partite, avrà altre occasioni. Il secondo tempo è stato di grande livello ma con le loro dimensioni e capacità difensive, in quanto sono i meno battuti, puoi entrare solo fraseggiando e nell'occasione più limpida abbiamo preso la traversa. Il secondo gol lo abbiamo preso in ripartenza alla prima. Davanti ci manca qualcosa per arrivare al gol e la società ne è consapevole. La cattiveria sotto porta ci manca ma mancano i gol nelle gambe, i numeri questo dicono. Arriviamo spesso in area, non ci manca la qualità per arrivarci, ma non riusciamo a concludere, siamo poco pericolosi. Nell'emergenza infortuni di oggi devo fare i complimenti a Cappato che è un 2003 alla seconda presenza in Eccellenza e ha giocato benissimo, spero di recuperare quelli fuori. A livello di gioco ho preferito i miei a loro, ma ora siamo questi e dobbiamo fare il massimo con questi».

Grande entusiasmo per il neo capolista Giacomotti con la sua Vogherese: «Avremmo potuto capitalizzare meglio nel primo tempo perchè in queste partite poi va così, una mischia, una situazione come quella della traversa e rischi di riaprirla. Per quanto riguarda la posizione noi la volevamo importante e ora siamo lì, ma il campionato è duro e stasera lo si è visto: il Gavirate ha una classifica bugiarda ed è una buona compagine. Godiamoci questa vittoria in concomitanza con il primo posto in classifica ma con i piedi per terra. Ora ci aspetta l'Oltrepò con un grande attaccante davanti, ma noi abbiamo una difesa e un portiere in grande forma, oltre che il nostro di attaccante: sarà un bel match. Noi ci prepariamo al meglio e scenderemo in campo come sempre. Sarà divertente affrontare tutte queste compagini di testa con anche l'intermezzo della Coppa Italia. La rosa che abbiamo a disposizione è competitiva, ma dobbiamo rimanere umili e cercare di mettere in campo tutte le nostre qualità come ho ribadito ai ragazzi negli spogliatoi, poi ci saranno anche momenti difficili ma noi sapremo affrontarli. Per i tifosi non ci sono più parole: lo sottolineo ogni domenica e stasera in un turno infrasettimanale erano qua a incitare la squadra in questa trasferta lontana, in macchina dopo il turno di lavoro. È bello poter dedicare a loro la vittoria e la testa della classifica».