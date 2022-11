I più titolati abbandonano la coppa, i Campioni sognano la storica doppietta

Siamo agli sgoccioli e l'ultimo atto si avvicina. Definite le 4 formazioni che si giocheranno il titolo della coppa Eccellenza tra fine novembre e inizio dicembre, definendo poi la finalissima del 6 gennaio 2023. Prima dell'ultima gara in campo neutro ci saranno le finaline interne al girone, dove saranno a contendersi il pass Biellese e Volpiano Pianese da un lato e Saluzzo e Alba Calcio dall'altro.

GIRONE A

Biellese e Volpiano Pianese, a voi la scena! Le due squadre hanno conquistato la semifinale eliminando rispettivamente il Briga e la Pro Eureka nelle due gare di ritorno dall'esito incerto fino al novantesimo. Protagonista assoluto per i bianconeri è senza alcun dubbio Jabir Naamad, autore di una tripletta con cui ha rimontato i novaresi tra il primo e il secondo tempo: la compagine di Edvin Licaj si è portato in vantaggio ben due volte, prima con Jacopo Salvatore e poi con Diego Negretti ma il classe 2002 ha regalato vittoria e qualificazione ai bianconeri. Davide Montanarelli può così ritenersi soddisfatto non solo del risultato finale ma anche della reazione vista dalla propria squadra, sempre più in crescita giornata dopo giornata.

Di buon umore anche Licio Russo: la Volpiano Pianese esce positivamente dalla doppia sfida contro la Pro Eureka sia per la qualificazione ottenuta che per le prestazione più che convincenti. Il protagonista del ritorno è Manuel Brunod, autore della doppietta con cui ha momentaneamente portato sul doppio vantaggio, nel giro di soli cinque minuti, la propria squadra: prima spiazza Rusu sul calcio di rigore procurato da Manzani, poi si fa trovare pronto proprio sul cross rasoterra del compagno. Roccia accorcia poi le distanze ma Brunod continua con il proprio show servendo straordinariamente bene, con un tacco di classe, Christian Bellomo per l'1-3. I blucerchiati non demordono e riaprono il discorso qualificazione con la sfortunata autorete di Grandini. Ma questo non basta: la Volpiano Pianese resiste agli attacchi avversari nei minuti finali di partita e stacca il pass per la semifinale contro la Biellese.

GIRONE B

Sarà un grande derby tutto nella parte nord della Granda. A giocarsi il pass per la finalissima del 6 gennaio saranno Saluzzo e Alba Calcio, che hanno vinto anche la propria gara di ritorno. L'Alba Calcio di Salvatore Telesca sbanca pure Asti e stende il San Domenico Savio Asti per 2-0 con un gol per tempo. Ottima prestazione dei langaroli che ancora una volta non subiscono gol e che, tolto il gol preso a Grugliasco contro l'AS Torino Calcio, hanno subito da inizio ottobre ad oggi solamente le due reti di Cherasco nel ritorno degli ottavi di finale di coppa. Apre le danze dopo mezz'ora il solito Giovanni Bacco, che in coppa ha dimostrato di avere un feeling fortissimo con la porta, mentre il definitivo sigillo l'ha messo il 2004 Roberto Nastasa. Niente da fare per Camillo Cascino, che si ferma ancora una volta ai quarti di finale esattamente come lo scorso anno.

Ancora un gol, ancora un 1-0 per il Saluzzo di Manuel Melardi, che mette a referto il settimo 1-0 stagionale tra campionato e coppa. Al di là dell'affezione per la vittoria di misura il risultato tanto caro ai marchionali è figlio di due dati, spesso evidenziati dal tecnico granata: un reparto difensivo che funziona divinamente e un reparto avanzato che ancora fatica a concretizzare a pieno le proprie potenzialità. Poco cambia perché per il Saluzzo arrivano comunque le vittorie, battendo tra l'altro il Cavour per tre volte 1-0 nel girone di 14 giorni. Questa volta la decide un difensore, Nicolò Bedino, a firmare la sfida nel finale di primo tempo che lancia il Saluzzo alla sfida contro i campioni in carica.

COPPA ECCELLENZA, RITORNO QUARTI DI FINALE

BIELLESE - Briga 3-2 (Andata: 0-0)

RETI (0-1; 1-1; 1-2; 3-2): Salvatore (Br), Naamad (Bi), Negretti (Br), Naamad (Bi), Naamad (Bi).

Pro Eureka - VOLPIANO PIANESE 2-3 (Andata: 1-1)

RETI (0-2; 1-2; 1-3; 2-3): 47' Brunod (V), 5' st Brunod (V), 16' st Roccia (P), 21' st Bellomo (V), 38' st autogol Grandini.

San Domenico Savio Asti - ALBA CALCIO 0-2 (Andata: 0-3)

RETI: 30' Bacco, 20' st Nastasa.

SALUZZO - Cavour 1-0 (Andata: 1-0)

RETE: 42' Bedino.

COPPA ECCELLENZA, PROGRAMMA SEMIFINALI

GARE DI ANDATA (GIOVEDI' 24 NOVEMBRE, salvo variazioni)

BIELLESE - VOLPIANO PIANESE

SALUZZO - ALBA CALCIO

GARE DI RITORNO (GIOVEDI' 8 DICEMBRE, salvo variazioni)

VOLPIANO PIANESE - BIELLESE

ALBA CALCIO - SALUZZO