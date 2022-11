2-2 spettacolare tra Calvairate e Accademia Pavese, in Via Vismara è Zingari show

Termina esattamente come un anno fa il match in Via Vismara tra Calvairate e Accademia Pavese, un 2-2 spettacolare in cui entrambe le squadre si sfidano a colpi di classe. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti con un gran diagonale di Dioh che approfitta di una disattenzione di Zappettini e spacca l'angolino con un gran diagonale, la Calva non ci sta e a tratti fa un gioco così spettacolare da ricordare il Camp Nou, ma il gol manca. Nella ripresa però cambia tutto, Zingari gioca una partita a parte ritornando sui suoi veri standard e non fa vedere il pallone a nessuno per 1 tempo, prima serve a Sow una palla da spingere in rete che vale l'1-1, poi dopo il gol dello svantaggio preso un minuto dopo da Laraia, bravo a siglare un gol in mischia che rivale il vantaggio, Zingari si accende nuovamente e da corner trova nuovamente Sow che fa sponda su Zappettini e porta il match sul definitivo 2-2.

IL RAPACE DIOH



Primo tempo in cui la Calvairate parte con il classico 4-5-1 mentre l’Accademia Pavese risponde con il 4-4-1-1. La partita parte sui binari dell’equilibrio con entrambe le squadre che si studiano e non mollano centimetri, all’ 8’ la Calvairate crossa con Bianchini che non trova la testa di Sow per questione di centimetri, al 12’ azione da manuale dei padroni di casa, palla avanti-palla indietro tra Zingari e Mazzei, innescando sulla corsia il cavallo pazzo Mancuso che crossa indietro per Zappettini a rimorchio che con un tiro di prima chiama Alio al miracolo. A questo punto risponde l’Accademia Pavese con una conclusione al 15’ di Ragucci che termina nei campi da tennis, al 17’ di nuovo i padroni di casa vicini al gol con Zappettini che calcia di prima su sponda di Sow e chiama nuovamente Alio al secondo miracolo di giornata. Al 21’ grande risposta dell’Accademia con Laraia che a pochi passi dall’area piccola tira di prima centrando Ruta, mentre al 22’ a calciare di prima dal limite è nuovamente Zappettini. Al 28’ sempre l'11 dopo averne lasciati due sotto porta ma essere partito tutto sommato bene, compie un errore clamoroso servendo Dioh che a tu per tu con Ruta incrocia e trova l’angolino siglando lo 0-1. Al 32’ Ruta vola ancora su un destro di Laraia che da pochi passi non trova l’angolino per questione di centimetri. Alla mezz'ora ennesima risposta della Calvairate con Zingari che su invito di Conte colpisce di prima e fa volare un destro che sibila vicino alla traversa. Al 38’ sempre il 7 ci prova da posizione defilata ma la sua maledetta termina di poco alta, ci riprova ancora la Calva con Visigalli che prova la maledetta ma il suo tiro termina altissimo sulla traversa difesa da Alio.

CALVAIRATE STILE BARCELLONA



Secondo tempo in cui le squadre partono forte subito e con i padroni di casa che cercano di alzarsi e prendere centimetri e gli ospiti che rispondono subito con un destro di Laraia che soffia a fin di palo. Zingari e Sow non sembrano essere in partita ma tutto di un tratto si accendono i due big scelti da Paolo Bianco, bicicletta di Zingari e cioccolatino per Sow che da pochi passi entra con la testa e il pallone nell’angolino difeso da Alio, 1-1 palla al centro. Neanche il tempo di gridare “GOL” che l’Accademia Pavese trova il nuovo vantaggio: palla in mischia dove sbuca Laraia ed è 1-2, il match si infiamma con Zingari che è il man of the match, saltando sempre nell'uno contro uno. Al 14’ corner sul secondo palo sbuca all'improvviso il solito Sow che ne butta tre a terra e schiaccia di testa, la palla resta danzante e arriva Zappettini che insacca il 2-2. Al 19’ gira Visigalli con un destro diretto all’incrocio che chiama Alio al miracolo con un gran colpo di reni. Al 22’ è Tommasone a coordinarsi e sfiorare l’incrocio dei pali. Al 25’ uno scatenato Laraia prova a calciare dalla distanza ma nulla di fatto, 3 minuti dopo è Zenga che gira di testa e sfiora la traversa. Da lì doppio squillo della Calvairate: prima gira Zingari di trivela sfiorando il palo più lontano, poi è Visigalli a provare dalla trequarti con la palla che si alza di poco sulla traversa. L'ultima occasione è per Sow che salta il portiere su invito di Conte e a porta vuota calcia a lato facendo terminare il match sul definitivo 2-2.

IL TABELLINO

CALVAIRATE-ACCADEMIA PAVESE 2-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2): 28' Dioh (A), 10' st Sow (C), 11' st Laraia (A), 15' st Zappettini (C).

CALVAIRATE: Ruta 7, Mazzei 6.5, Bianchini F. 7, Mancuso 7.5 (38' st Zanettini sv), Venza 7, Aliotta 6.5, Zingari 8, Conte 7, Sow 7.5, Visigalli 7 (40' st Ricupati sv), Zappettini 7 (28' st Roveri Fe. sv). A disp. Casanova, Bianchini T., Cutolo, Zambelli, Orlandi, D'Erchie. All. Raspelli 7.5

ACC.PAVESE: Alio 7.5, Mori 7, Tomassone 6, Fiorani 6.5 (15' st Bernini 6), Filadelfia 7(49' st Tommasi sv), Velaj 7, Laraia 7, Provasio 6.5, Zenga 6.5(43' st Ravelli sv), Dioh 7, Ragucci 6.5 (33' st Jaupi sv). A disp. Belitrandi, Pasetti,, Masella, Bonelli. All. Gaudio 6.5.

ARBITRO: Ronchi di Monza 7.

ASSISTENTI: Chiaro e Puerto.

AMMONITI: Filadelfia (A), Visigalli (C), Tomassone (A), Aliotta (C), Velaj (A).

LE PAGELLE

CALVAIRATE

Ruta 7 Due grandi riflessi che valgono il punto di giornata quelli su Laraia nel primo vale il prezzo del biglietto.

Mazzei 6.5 Da rivedere la fase di non possesso a volte non ha i tempi d'intervento nulla di dire sull'atteggiamento.

Bianchini F. 7 Lo Jankulovski di Via Vismara accelera e decelera bene, sta migliorando sui cross.

Mancuso 7.5 Con il 4 ricorda Sandro Tonali, deve dominare il suo fisico lavorando sulla coordinazione ma tra i migliori in campo. (38' st Zanettini sv).

Venza 7 Grande prova ritmi e inserimenti giusti, svetta alle spalle di Zenga e lo ingabbia.

Aliotta 6.5 Giocare contro Zenga non era facile ma non lo fa avanzare di un centimetro guadagnando palloni sporchi e vincendo contrasti su contrasti.

Zingari 8 Oggi gioca una partita a sè, ogni volta che tocca palla è show, così può essere decisivo, se migliora sull'atteggiamento Via Vismara ha il suo top player.

Conte 7 Paul Tommaso Scholes Conte centrocampista con il piede telecomandato, se su quella Veronica nel finale fosse arrivato coi tempi giusti Sow...

Sow 7.5 Oggi mostruoso bei contrasti fisici, di testa sono tutte sue, certo sul gol a porta vuota poteva far di più.

Visigalli 7 La dieci che disegna calcio e fantasia, i suoi numeri e i suoi uno contro uno, lasciano sul posto vari avversari. (40' st Ricupati sv).

Zappettini 7 Il disimpegno errato costa il gol dello svantaggio ma sul tap in a botta sicura si fa perdonare. (28' st Roveri sv).

All. Raspelli 7.5 Niente da dire, semplicemente super partita a livello tattico, dovrebbe però provare a dare più spazio alla coppia Ricupati-Sow.



ACC.PAVESE

Alio 7.5 Doppio miracolo nel primo tempo su Zappettini che non lo fredda, il punto passa da lui.

Mori 7 Cavalca avanti e indietro sulla corsia abbinando la fase di possesso a un ottima fase di non possesso.

Tomassone 6 A volte sotto porta manca solo la precisione deve lavorare ai tiri e ai cross.

Fiorani 6.5 Smista da una parte all'altra del campo dando sicurezza ai compagni e mettendo il giusto atteggiamento.

15' st Bernini 6 Entra in un momento delicato e sacrifica tutto sè stesso cercando di intervenire sul pallone in maniera pulita.

Filadelfia 7 Nonostante i 36 anni l'esperienza si fa sentire, andargli via in scioltezza non è facile per nessuno. (49' st Tommasi sv).

Velaj 7 Con Filadelfia da sicurezza alla squadra, dando segnali positivi ad ogni tackle che compie.

Laraia 7 Il gol da calcetto con il quale fredda Ruta sull'angolino lontano vale il prezzo del biglietto.

Provasio 6.5 Fa girare la squadra coi tempi giusti, un metronomo puro del campionato di Eccellenza.

Zenga 6.5 Usa il fisico e si dimostra ancora un rapace nel gioco aereo, sta ingranando ma la sua forma può migliorare. (43' st Ravelli sv).

Dioh 7 Nel gol all'angolino recupera il pallone salta Aliotta e calcia sull'angolino opposto, che falco rapace !

Ragucci 6.5 Cerca di abbinare una gran fase di possesso con una discreta fase di non possesso, sotto porta poteva far di più. (33' st Jaupi sv).

All. Gaudio 6.5 Dà indicazioni sentendo molto la partita, la sua squadra è sicuramente in crescita.



ARBITRO: Ronchi di Monza 7 Arbitra mettendo l'atteggiamento giusto e all'occorrenza andando a muso duro, che grinta !