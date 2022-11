Assist e doppietta, Andrea Dalmasso riacciuffa il primo posto in classifica

Non c'è storia al Paschiero: il Cuneo Olmo surclassa la Cheraschese con un 3-0 devastante che non lascia spazio alle interpretazioni. Troppo ampio il divario fra le parti, con le Aquile che hanno sempre avuto tutto sotto controllo e con i Lupi (nonostante un avvio abbastanza incoraggiante) mai veramente padroni del gioco. Le briglie, di fatto, le ha sempre tenute in mano Michele Magliano, bravo a condurre la gara sui propri binari e a vincere la partita in primis a centrocampo, vero e proprio campo di guerra fra le parti. Il risultato cambia solo quando la formazione di Luca Mascarello decide di praticare harakiri, regalando palla ad Andrea Dalmasso (bravo a pressare senza sosta il portiere, che gli rinvia addosso la sfera) al quale non resta che siglare il più facile dei gol; il 10 biancorosso è il grande protagonista di giornata, perché sul finire della prima frazione impacchetta anche l'assist per la marcatura di Botasso, mentre nella ripresa sigla la doppietta personale (su un intelligentissimo spunto dell'altro Dalmasso, Giacomo) che chiude definitivamente i giochi. E se con questa vittoria il Cuneo riagguanta la vetta, per i bianconeri il ko non brucia molto in termini di classifica, dato che mantiene il terzo posto in classifica grazie alle combinazioni di risultati degli altri campi.

GLI ERRORI COSTANO CARO

L’inizio di gara è molto concitato, con nessuna delle due compagini che riesce ad avere la meglio sul piano del palleggio a causa dei continui spezzettamenti di gioco: tante le interruzioni, finché all’8’ i Lupi riescono a guadagnare un pericolosissimo calcio d’angolo che fa raggelare il sangue di tutti i biancorossi presenti allo stadio. L’incontro rischia di deragliare sui binari del nervosismo già da subito, con Massucco più volte protagonista di qualche attrito, fino a provocare la reazione di Bernardi, che guadagna un’ammonizione. Al 15’ erroraccio in disimpegno di Bellucci, che rinvia addosso ad Andrea Dalmasso, il quale fa valere al meglio il suo pressing continuativo e finisce col ritrovarsi la sfera sui piedi: al numero 10 non resta che depositare in fondo alla rete, così da portare avanti il Cuneo Olmo. L’attaccante è chiaramente ringalluzzito per il gol messo a segno e produce delle succose azioni offensive per i propri compagni, alle quali però manca quel pizzico di precisione in più per essere capitalizzate al meglio.

Gli uomini di Mascarello faticano a penetrare fra le maglie biancorosse, tra cui svetta Ciro Pernice con tutta la sua fisicità, ma del resto nemmeno i giocatori di Magliano riescono sempre ad avere la meglio e soprattutto peccano di imprecisione negli ultimi 16 metri. L’arbitro non aiuta, perché in un’occasione di 2 contro 1 a favore delle Aquile, il fischietto bolognese non applica il vantaggio e opta per una punizione, neutralizzata dai nerostellati. I padroni di casa aumentano man mano la propria intensità offensiva, costringendo gli ospiti a schiacciarsi nella propria trequarti e a subire i continui arrembaggi, che, tuttavia, sfumano in un nulla di fatto. Il momento di difficoltà nei bianconeri si vede anche nelle piccole cose, come un retropassaggio di Prizio che rischia di mettere nuovamente in difficoltà Bellucci, bravo stavolta a liberare direttamente in fallo laterale.

Nonostante la Cheraschese provi a distendersi nella parte finale del primo tempo, è il Cuneo a trovare (nuovamente) la via del gol: Massucco prova a ripartire sulla sinistra ma finisce a terra, l’arbitro non ravvisa nessun fallo e i locali ripartono sulla destra con Bernardi che scarica su Andrea Dalmasso, il quale appoggia all’indietro verso Botasso, che da dentro l’area fa partire un destro secco sul primo palo che trafigge Bellucci. Logica la protesta della panchina nerostellata, ma le squadre vanno a riposo sul punteggio di 2-0 per i cuneesi.

FATTORE DALMASSO

Malgrado il doppio svantaggio, Mascarello non effettua sostituzioni nel suo undici e fondamentalmente mantiene l’assetto dei primi 45’; dall’altra, Magliano non ha motivo di eseguire cambi in una formazione che fin qui ha convinto in maniera netta. Al 5’ è Nastasi a far partire l’azione cheraschese, appoggiando a sinistra per Massucco, il quale si libera sulla sinistra e crossa in mezzo: Giaccardi devia coi guantoni e Nastasi non riesce a mettere giù e a concludere. Gol sbagliato, gol subito: il Cuneo riparte e scodella un pallone verso il centro dell’attacco, dove Prizio si fa ingannare dal rimbalzo, Jack Dalmasso fa sponda di testa per Andrea Dalmasso, che a tu per tu col portiere non sbaglia. Dopo l’assist, ecco la doppietta personale per il 10 biancorosso, che porta la sua squadra sul 3-0.

Con le tre sostituzioni (dentro Costamagna, Battaglino e Tozzi, fuori Vittone, Nastasi e Morone) Mascarello torna ad un più classico 4-3-3, in cui Colaianni e Massucco svariano sulle fasce, mentre Tozzi si schiera al centro del tridente. Una soluzione che pare dare i suoi frutti, in contemporanea a un allentamento dei ritmi cuneesi, e sono soprattutto i calci piazzati (sempre ben battuti da Colaianni) a creare qualche apprensione nella retroguardia di casa, che fra qualche colpo di testa difensivo e qualche efficace uscita di Giaccardi riesce sempre a neutralizzare il tutto.

Nel frattempo, i padroni di casa sfiorano il poker, con Andrea Dalmasso che cerca l’altro omonimo (di cognome) con un bel filtrante rasoterra dentro l’area, ma Giacomo manca l’impatto col pallone. Al 24’ è invece Colaianni a provarci, sfruttando un lancio dalle retrovie e provando a scavalcare il portiere con un semi-pallonetto, che però non beffa Giaccardi, ancora una volta attento in uscita.

Poche le emozioni nell’ultimo quarto di gara, con le Aquile che tengono sempre a bada i Lupi e a loro volta gettano alle ortiche alcune occasioni da gol (non capitalizzando gli sforzi di Andrea Dalmasso): tanto basta a Magliano per mettere i 3 punti in saccoccia e concedere qualche minuto alle seconde linee.

C’è ben poco da fare per la Cheraschese al Paschiero, dove si è visto il divario tecnico fra le due forze in campo: il Cuneo Olmo mantiene il proprio status di favorita alla vittoria al titolo e vince in maniera agevole sui nerostellati; la formazione di Cherasco, dopo un inizio di stagione straordinario con 15 punti in 8 gare, per la prima volta “veste i panni della neopromossa”, sbattendo il muso sul muro biancorosso e facendo i conti con la dura realtà dell’Eccellenza. Magliano può sfoggiare un radioso sorriso non solo per la bella vittoria, ma anche per il concomitante pareggio dell’Alba, che riproietta i biancorossi al primo posto in classifica.

IL TABELLINO

CUNEO OLMO - CHERASCHESE 3-0

RETI (3-0): 15’ Dalmasso A. (Cu), 43’ Botasso (Cu), 6’ st Dalmasso A. (Cu).

CUNEO OLMO (4-2-3-1): Giaccardi 6.5, Bernardi 6.5 (28’ st Bottasso 6), Benso 6, Magnaldi M. 6, Pernice 7, Marchetti 6.5, Dalmasso G. 7 (25’ st Armando 6), Angeli 6, Rastrelli 6, Dalmasso A. 9 (40’ st Magnaldi D. sv), Botasso 7 (43’ st Giachino sv). All. Magliano 8. A disposizione: Dia, Nasta, Costa, Chesta, Eliotropio.

CHERASCHESE (4-3-3): Bellucci 5, Bosio 6, Polizzi 6, Giraudo 6, Vittone 5.5 (7’ st Tozzi 6), Prizio 6 (37’ st Capello sv), Massucco 6.5 (27’ st Morra 6.5), Nastasi 6 (7’ st Battaglino 6), Morone 5 (13’ st Costamagna 5.5), Colaianni 6.5, Mazzucco 6. All. Mascarello 5.5. A disposizione: Falco, Ternavasio, Cordero, Anselmo.

GIALLI: 10’ Bernardi (Cu), 36’ Colaianni (Ch), 12’ st Giraudo (Ch), 34’ st Costamagna (Ch), 48’ st Polizzi (Ch).

ARBITRO: Giuseppe Gargano di Bologna 5.

ASSISTENTI: Dragos Alexandru Mariut, Calogero Lo Giudice.

LE PAGELLE

CUNEO OLMO

Giaccardi 6.5 Dopo un primo tempo trascorso appoggiato al palo a sonnecchiare, nel secondo si fa trovare pronto in alcune uscite decisive.

Bernardi 6.5 Solita partita di grande attenzione e intensità: sebbene inizialmente soffra un po' la fluidità di Massucco, ben presto si riassesta ed è proprio da un suo recupero che nasce il secondo gol biancorosso.

28’ st Bottasso 6 Appena entrato, non perde tempo e fa subito "legna" contro chiunque gli capiti a tiro.

Benso 6 Buona prestazione di contenimento da parte del terzino sinistro, che non patisce in maniera particolare le iniziative di Nastasi.

Magnaldi M. 6 Il classe '98 convince in mezzo al campo, dove non si tira mai indietro per fare battaglia e disturbare la costruzione dei bianconeri.

Pernice 7 Giganteggia non solo con la sua importante fisicità, ma anche con la sua esperienza: tutte doti che gli permettono di diventare un tank a prova di bombardamento.

Marchetti 6.5 Paradossalmente, non risalta vista la prestazione top del compagno di reparto, ma è comunque autore di una gara accorta in cui limita tutti i danni.

Dalmasso G. 7 Mette alle strette il buon Polizzi e sbaglia un paio di palle gol, poi si rifà producendo l'assist per la doppietta del centravanti.

25’ st Armando 6 Porta sul terreno di gioco - e per la precisione sulla fascia - nuove energie per contenere l'irruenza degli ospiti.

Angeli 6 La sua fisicità in mezzo al campo fa la differenza in più frangenti; poi, è bravo a mettersi a disposizione anche nelle zone più avanzate del campo, ma qui gli manca la stoccata giusta.

Rastrelli 6 Poco coinvolto nella gara, visto che spesso e volentieri si gioca sulla corsia opposta: non brilla e non lascia macchie.

Dalmasso A. 9 Semplicemente dominante: il suo pressing asfissiante porta Bellucci all'errore e lui ringrazia, poi incarta l'assist per Botasso (e avrebbe potuto averne almeno un paio in più a referto se i compagni fossero stati più cinici) e infine mostra tutta la sua maturità realizzando una doppietta personale, che lo porta a quota 5 nella classifica marcatori. (40’ st Magnaldi D. sv)

Botasso 7 Non sempre dentro al gioco, anche per via dei continui spezzettamenti; lui però si fa trovare pronto e realizza un gol bello e importante con un'ottima conclusione da vicino. (43’ st Giachino sv)

All. Magliano 8 Rivela la differenza dalle parti dopo un avvio contratto: non rischia mai nulla contro il miglior attacco del girone e capitalizza al meglio buona parte delle occasioni create. Vittoria importante non solo ai fini della classifica, ma anche per confermare l'importanza del percorso intrapreso dalle Aquile, che puntano in alto.

CHERASCHESE

Bellucci 5 Commettendo un pasticcio veramente grossolano regala il vantaggio ai cuneesi, un fattore che cambia la partita, che diventa in salita per la sua squadra; più volte si dimostra in affanno.

Bosio 6 Fondamentalmente dalle sue parti rischia poco perché, di fatto, da quel lato si gioca poco: con l'ingresso di Costamagna, è lui a piazzarsi sulla corsia mancina.

Polizzi 6 Fa a botte con Jack Dalmasso e alla fine della fiera ne esce male, nonostante una discreta prestazione; con l'uscita di Vittone va a completare la coppia dei centrali.

Giraudo 6 Costantemente messo alle strette dai centrocampisti biancorossi, cerca di far valere la stessa ricetta sfoderando tutta la sua grinta e muscolarità.

Vittone 5.5 L'attacco avversario lo pone in costante difficoltà, non riuscendo a giganteggiare e a essere leader come è solito fare.

7’ st Tozzi 6 Dà il proprio contributo in avanti, giocando spesso e volentieri di sponda e spalle alla porta.

Prizio 6 Soventemente svetta con tutti i suoi centimetri, ma ha sulla coscienza alcuni errori importanti che sono costati piuttosto caro. (37’ st Capello sv)

Massucco 6.5 Uno dei pochi a impensierire - almeno inizialmente - la retroguardia di casa; piano piano, abbassa i giri del motore e quindi risulta meno pericoloso.

27’ st Morra 6.5 Subentra con grande intraprendenza e rivela uno spirito battagliero che lo porta a creare alcune situazioni interessanti, disinnescate però dalla difesa biancorossa.

Nastasi 6 Non riesce a fare la differenza come accade di solito; a inizio ripresa manca l'aggancio e la conseguente occasione da gol, facendosi punire subito dopo dal Cuneo.

7’ st Battaglino 6 Fa a sportellate in mezzo al campo e arranca nel trovare un momento libero per riuscire a respirare liberamente.

Morone 5 Sempre in fuorigioco, costantemente fuori posizione: di fatto, con lui in campo la squadra gioca in inferiorità numerica, facendosi mettere nel sacco dai difensori rivali.

13’ st Costamagna 5.5 Non garantisce maggiore copertura sulla fascia, facendosi bucare abbastanza facilmente da A. Dalmasso.

Colaianni 6.5 Preziosissimo sulle palle inattive e unico (insieme a Massucco) a creare superiorità numerica, risultando a tratti imprendibile; attaccante che fa la differenza ma che, chiaramente, non può fare tutto da solo, specie contro una big.

Mazzucco 6 Spesso in difficoltà, viene messo in scacco a più riprese, ma mostra sempre grande spirito di sacrificio per la causa nel corso dei 90 minuti.

All. Mascarello 5.5 La squadra non (re)agisce alle impostazioni date durante la settimana: probabilmente si è patito il fattore campo e l'emozione ha giocato brutti scherzi. Un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde: non si è vista la Cheraschese delle prime otto giornate, ma solo le fattezze "da neopromossa" che in gare come questa è logico che sarebbero saltate fuori.

LE INTERVISTE

«Per prima cosa voglio fare i complimenti alla Cheraschese perché è una squadra che mi trasmette passione, intensità e agonismo, poi ai miei ragazzi che hanno proseguito il trend della volta scorsa - afferma Michele Magliano (Cuneo Olmo) - Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto, concedendo decisamente poco e meritando una bella vittoria. Prima della gara avevo chiesto ai miei giocatori un pizzico di attenzione in più in fase di possesso, e quindi avrebbero dovuto essere meno propositivi: alla fine abbiamo interpretato bene anche la fase offensiva e di oggi ricordo una circostanza sola in cui i Lupi sono stati pericolosi; non abbiamo subito contro una squadra con uno dei migliori attacchi del girone. L’anno scorso non avevamo alternative di pari livello, quest’anno sì e ciò fa la differenza, inoltre, ognuno vuole vivere il gruppo ed essere protagonista».

«È bello arrivare in certe piazze e confrontarci con realtà come il Cuneo - dichiara Luca Mascarello (Cheraschese) - Non abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato, forse abbiamo sentito troppo la partita e abbiamo patito noi stessi. Dal punto di vista individuale ci sono alcune insufficienze. Il vantaggio è arrivato da un brutto infortunio nostro che, a maggior ragione in un impianto del genere, ha reso il tutto ancora più difficile. Il secondo gol è stato viziato da un fallo e loro hanno capitalizzare in tre tocchi l’azione e ci siamo trovati in una situazione complicata. Si è visto il divario fra le parti, ora ci lecchiamo le ferite e ripartiamo. In stagione abbiamo fatto tanti gol su palla inattiva ma su quell’aspetto il Cuneo non patisce e sporca tutti i palloni, in più, noi abbiamo sbagliato troppi passaggi in fase di possesso. Al netto della gara di oggi abbiamo lavorato tanto per dimostrare che ci siamo meritati questa categoria: ci vuole umiltà per dimostrare di appartenere a questo livello e abbiamo i giocatori giusti per dire la nostra».