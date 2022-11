Avanti con un gol stupendo, la capolista viene ribaltata e la riprende nel recupero: è il primo pari

Il primo pareggio in campionato della Tritium porta la firma della Forza e Costanza, che sfiora addirittura l'impresa di condannare il Biscione alla seconda sconfitta stagionale. Al vantaggio di Schingo, infatti, segue la doppietta del solito Gningue, ma nel recupero Pedrini fa 2-2 e fa fare alla squadra di Di Blasio un altro punticino importante per tenere a distanza il Mapello, ora a -7 dal primato.

SCHINGO ALL'ULTIMO

Gli uomini di Di Blasio si schierano con un 4-3-3 in cui Basiru colma l'assenza di Cotello. Gli ospiti guidati da Rizzi scendono sul terreno di gioco con un 4-3-1-2 con il giovane Roncalli a supporto di Gningue e Meli. Avvio di partita in cui la Tritium ha le occasioni migliori, su tutte la traversa di Barzago dal limite dell'area al 6'. Alla mezzora anche la Forza e Costanza si rende pericolosa, ma Meli non concretizza a dovere un bel cross di Gningue. La Tritium continua a creare, ma gli avversari sono pericolosi nelle ripartenze: le falcate di Mazzoleni sull'esterno sono insidiose e lo strapotere fisico di Gningue diventa un vero grattacapo per Bertaglio e Scietti. All'ultimo minuto del primo tempo però Schingo riceve al limite dell'area un rinvio dalla propria difesa, accarezza il pallone con il tacco e dribbla un avversario, finta di tiro e supera un altro difensore, poi appoggia sul primo palo dove Sangalli, estremo difensore della Forza e Costanza, non può nulla e la Tritium sblocca il risultato.

MONTAGNE RUSSE

In avvio di ripresa il gioco è molto nervoso: l'arbitro è costretto ad estrarre ben quattro cartellini gialli in appena sette minuti. All'11', durante un'azione offensiva da parte della Tritium, Mazzoleni intercetta un passaggio, cavalca per tutta la fascia saltando due avversari con un gran numero e serve davanti alla porta Gningue, che non sbaglia e pareggia. Nella fase centrale del secondo tempo gli allenatori ritoccano le squadre con qualche cambio, ma nascono pochissime palle gol. Al 37' un rilancio della difesa della Forza e Costanza arriva al neoentrato Poma, che porta il pallone sul fondo e crossa rasoterra per Gningue pronto sul secondo palo: 2-1 e partita ribaltata. La Tritium inizia l'arrembaggio disperato, in cui Scietti colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi il portiere Sangalli gli neutralizza una bella conclusione rasoterra. Allo scadere del recupero, però, Pedrini stacca da solo in area e pareggia il match all'ultimo respiro.

IL TABELLINO

TRITIUM-FORZA E COSTANZA 2-2

RETI (1-0, 1-2, 2-2): 45' Schingo (T), 11' st Gningue (F), 37' st Gningue (F), 46' st Pedrini (T).

TRITIUM (4-3-3): Acerbis 6, Pedrini 8, Samina 5.5, Bertaglio 6, Scietti 7, Marchesi 6.5 (45' st Rinaldi sv), Leotta 6, Barzago 6, Valente 6.5, Schingo 7.5 (45' st Ghislanzoni sv), Basiru 7 (20' st Marchese 6, 43' st Caruso sv). A disp. Lisandri, Legarda, Campani, Toppi, Ortelli. All. Di Blasio 6.5.

FORZA E COSTANZA (4-3-1-2): Sangalli M. 6.5, Fratus 6, Mazzoleni 7.5 (52' st Raccagni sv), Pederzoli 6 (33' st Bignami sv), Nichi 6.5, Cucchi 6.5, Gningue 8.5, Signori 6.5, Meli 6.5 (28' st Poma 7), Roncalli 6.5 (18' st Colombo 6.5), Longhi 6. A disp. Tanghetti, Iore, Bonetti, Ettamimi, Harfi Achraf. All. Rizzi 7.

ARBITRO: Moretti di Cesena 6.

ASSISTENTI: Mucciante e Crippa.

AMMONITI: Leotta (T), Gningue (F), Meli (F), Cucchi (F), Pederzoli (F), Pedrini (T), Roncalli (F).

LE PAGELLE



TRITIUM

Acerbis 6 Para il possibile, ma nel secondo tempo sbaglia il tempo in un paio di uscite.

Pedrini 8 Segna la rete del pareggio allo scadere e fa un'ottima partita in fase difensiva.

Samina 5.5 In difficoltà sugli attacchi esterni degli avversari e sale poco.

Bertaglio 6 Ha un avversario tutt'altro che semplice da marcare, ma riesce a limitarlo il più possibile.

Scietti 7 Ottimo in fase difensiva e d'impostazione, sfortunato nel finale con un palo e un buon intervento del portiere.

Marchesi 6.5 Lotta e smista bene i palloni che gli arrivano, causa delle ammonizioni avversarie.

Leotta 6 Dirige al meglio il centrocampo proponendosi, ma non sempre viene servito a dovere.

Barzago 6 Macina chilometri in mezzo al campo, ma pecca di lucidità negli ultimi metri. A inizio partita prende una traversa, poi si spegne.

Valente 6.5 Si sacrifica e difende molti palloni, ma non incide come vorrebbe.

Schingo 7.5 Realizza la prima rete con un gran colpo, poi aiuta molto in fase difensiva e guadagna punizioni interessanti.

Basiru 7 Con la sua corsa è un pericolo continuo, si propone bene e cambia bene il ritmo.

20' st Marchese 6 Entra, pressa e partecipa a qualche azione, ma non incide e viene sostituito nel finale.

All. Di Blasio 6.5 Prepara la partita al meglio, la squadra è anche sfortunata sotto certi aspetti.

FORZA E COSTANZA

Sangalli 6.5 Salva il risultato in più occasioni e fa ripartire molto bene la squadra.

Fratus 6 Soffre gli inserimenti di Basiru, ma nonostante ciò disputa una buona gara.

Mazzoleni 7.5 Corre, difende, dribbla e fa anche assist, partita fantastica per il capitano.

Pederzoli 6 Combatte e si sacrifica, ma non spicca.

Nichi 6.5 Insieme a Cucchi contiene al meglio gli attacchi della Tritium.

Cucchi 6.5 Con furbizia sa come guadagnare tempo e metri importanti, pulito negli interventi e sicuro in fase di palleggio.

Gningue 8.5 Fenomenale con la sua corsa e i suoi inserimenti, nettamente superiore al resto dei giocatori in campo.

Signori 6.5 Protesta spesso, ma è sul pezzo e non tira mai indietro la gamba.

Meli 6.5 Gioca molto per la squadra e cerca lo scontro fisico con i difensori.

28' st Poma 7 Ha un ottimo impatto e riesce a realizzare l'assist per il momentaneo vantaggio.

Roncalli 6.5 Molto nervoso, commette spesso falli inutili, ma gioca bene i palloni che gli arrivano.

18' st Colombo 6.5 Entra e pressa al meglio aiutando la squadra.

Longhi 6 Parte bene, ma nel secondo tempo va leggermente in affanno ed esce dal gioco.

All. Rizzi 7 Fa i cambi al momento giusto e pesca tra i panchinari l'assist man di giornata.

ARBITRO

Moretti di Cesena 6 Sbaglia ad assegnare alcune rimesse laterali semplici e non sempre tiene le redini del gioco.