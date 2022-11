Ostini e Pirovano troneggiano nel gigantesco successo del Lesmo

Vittoria rotonda e roboante per il Lesmo di Ruggeri che si scrolla di dosso il brutto passo falso della sfida contro il Crema. La vittima sacrificale è il Bicocca di Piccaredda, crollata in via definitiva nella ripresa sul 7-1, dopo un primo tempo di grande sostanza e resistenza, al netto del divario tecnico in favore della formazione brianzola. Il passivo finale è influenzato poi non solo dal calo fisico del Bicocca, ma anche da una serie di sviste arbitrali che regalano al Lesmo due gol in netta posizione di off-side. Polemiche arbitrali a parte, la sfida restituisce a Ruggeri delle indicazioni chiare: al momento le rotazioni proposte in avvio di gara non regalano la stessa qualità e continuità di prestazione offerta dalle subentrate, Ostini su tutte. Il primo tempo del Lesmo è infatti segnato dalla discontinuità, e da una difficoltà iniziale marcata, nel trovare il giusto ritmo nel palleggio e nelle giocate. Da qui una prima frazione complicata, sia nella ricerca di soluzioni per il gol, sia nei tanti piccoli errori ingenui che concedono il fianco al Bicocca. Piccaredda deve portarsi a casa una prima frazione di tutto rispetto: il Lesmo fatica inizialmente non solo per demeriti propri, ma anche e in gran parte per la grande organizzazione della formazione milanese. Trascinatrici in questo senso l’ex, Rosangela Salvo, e Lucia Carabelli, non a caso l’asse vincente che permette al Bicocca di ristabilire la momentanea parità. Le due giovanissime regalano infatti attimi di grande apprensione per la difesa lesmese, messa a dura prova dal grande dinamismo e qualità tecniche delle due frecce offensive dell’arco di Piccaredda. Ruggeri può sorridere, e affrontare nel migliore dei modi la settimana più calda di questa prima parte di stagione, quella che porta allo scontro del prossimo turno sul campo della Doverese. Una gara da dentro o fuori, ultima spiaggia per non far decollare del tutto la capolista, e far perdere le speranze in chiave lotta alle prime posizioni.

APRE PIROVANO

Le difficoltà iniziali del Lesmo sono messe da subito in risalto: Piccaredda opta per un 4-4-2 inizialmente molto compassato e perciò difficile da leggere nei movimenti dei suoi interpreti. Salvo, ad agire sull’out di sinistra, lavora imperterrito nelle soluzioni sul mancino, cercando più volte la sterzata a rientrare in area, o lo scarico esterno per le compagne accorrenti. Vedi al minuto 4’ quando proprio questo tipo di soluzione porta al tiro pulito, da ottima posizione, da parte di Dapollo, la cui conclusione termina alta di poco. Momento difficile per le padrone di casa, che perdono un pallone clamoroso ben lavorato nuovamente dalla formazione in maglia nera, con la sfera che viene fatta uscire sulla sinistra, sui piedi di Salvo, il cui mancino però termina alto. Lesmo che prova a scuotersi dall’iniziale torpore, cercando le giuste posizioni in campo ed un ritmo più favorevole nello sviluppo della manovra. Tempi di gioco validi trovati solamente al tredicesimo di gara, quando la palla viene portata da un lato all’altro, favorendo l’inserimento di Possenti sulla sinistra. L’ex Pro Sesto sterza e prova il destro, respinta corta di Drago che lascia sulle disponibilità di Pirovano Rotini che da pochi passi infila a rete. Gol che sembra accontentare il Lesmo, da qui in netto calo, incapace di farsi trasportare dalla rete appena segnata, esponendosi al ritorno efficace del Bicocca. Siamo infatti attorno alla mezz’ora quando un bel recupero a centrocampo favorisce l’ottima imbucata di Carabelli per Salvo. L’ex numero 9 del Lesmo non si fa pregare, e a tu per tu contro Colombo si esibisce in un tocco sotto morbido che supera l’uscita di Colombo. Pareggio che torna a rianimare nel migliore dei modi l’armata di Ruggeri, il cui sforzo offensivo torna a crescere e ad essere effettivamente pericoloso. Vedi al tramonto del primo tempo, quando una serie di conclusioni ben sviluppate vengono murate a più riprese dagli ottimi interventi dell’estremo difensore avversario. Una serie di calci d’angolo che bloccano momentaneamente il match, sino al minuto 45’, quando il Lesmo riesce con una carambola fortunata a ritrovare il vantaggio. Il corner di Possenti passa a centro area trovando il tocco sporco di Postiglione, pallone che rimane a centro area con la capitana di casa che da terra, tocca appena la sfera, trovando una parabola che supera beffardamente Drago. La più tremenda delle docce fredde per il Bicocca, la gioia più grande per il Lesmo, che chiude con il vantaggio la prima frazione di gioco.

FIUME

Un po’ come successo nell’ultimo turno interno contro il Città di Brugherio, l’avvio di ripresa è il momento preferito da parte della formazione Lesmese. L’approccio nella ripresa è più deciso e intraprendente, la migliore delle indicazioni per Ruggeri che punta da subito a trovare il gol che chiuda la pratica e metta in discesa la seconda parte di gara. Richieste esaudite al minuto 7’, quando la solita Possenti si esibisce con una nuova sterzata, questa volta sull’out di destra, trovando un sinistro preciso per l’incornata vincente di Pirovano Rotini, che vale il momentaneo 3-1. Il Bicocca inizia a calare, senza però mai perdersi d’animo e sopratutto senza perdere inizialmente del tutto quanto di buono fatto fino a quel momento. L’occasione per accorciare tra l’altro c’è, e porta con il se il primo episodio dubbio della ripresa: il corner del Bicocca porta il pallone in mischia, sul secondo palo; qui sbuca pronta la solita Salvo che azzarda un tocco sotto che scavalca Colombo terminando in gol. Rete però annullata per una gamba alta in mischia, da parte della formazione ospite. Una decisione dubbia che fa tirare un sospiro di sollievo dalle parti di Ruggeri, che scatena cosi l’estro e lo strapotere tecnico della solita Ostini. Il talento di Lesmo, subentrato dalla panchina, trova infatti la rete dopo soli 5’ minuti dal suo ingresso in campo. Siamo al 13’ quando la palla viene mossa rapidamente sull’out di destra, dove parte in solitaria la numero 20 che non perdona, con un destro incrociato che termina in fondo al sacco. Rete che scatena nuovamente la rabbia della panchina ospite, che recrimina per la posizione di partenza forse irregolare della stessa Ostini. Se persiste il dubbio per questa occasione, netta è invece la posizione in off-side di Pirovano Rotini in occasione del 5-1, quando la numero 9 respinge a rete da due passi, la conclusione da fuori area di Talarico. Da qui il tracollo definitivo del Bicocca, le cui riserve di energia sono oramai esaurite, con il contrasto alle forze fresche della panchina di Ruggeri che appare quanto mai impossibile. Il passivo finale viene fatto più tondo poi al 37’, cross di Frangi dalla destra e tocco di prima di Ostini che anticipa sul primo palo, poi al 40’ quando la stessa numero 20 trova il piazzato angolato sul primo palo, per il gol del 7-1 finale.

IL TABELLINO

LESMO-CUS BICOCCA 7-1

RETI: 13’ Pirovano Rotini (L), 28’ Salvo (B), 45’ Postiglione (L), 7’st Pirovano Rotini (L), 13’st Ostini (L), 27’st Pirovano Rotini (L), 37’st Ostini (L), 40’st Ostini (L).

LESMO (4-3-3): Colombo 6, Boffi 6.5, Frangi 6.5, Vismara 6, Postiglione 6.5, Ambrosoni 6, Caspani 6 (25’st Talarico 6.5), Romeo 6 (7’st Sessa 6), Pirovano Rotini 7 (30’st Boldini 6), Di Iorio 6 (7’st Ostini 7), Possenti 6.5 (30’st Spagna 6). A disp. Olivieri, Ciambrone, Redaelli, Ferrara. All. Ruggeri 7.

BICOCCA (4-4-2): Drago 5, Nava 5.5, Varesi 6, Moscatiello 5.5, Borello 6, Salvo 6.5, Tremolada 6, Maroni 6 (34’st Corbetta sv), Dapollo 6, Carabelli 6.5, Forbicini 5.5 (37’ Cono 5.5). A disp. Ghilardi, Giarnetti, Iretti, Rossoni, Scirto, Taribelli, Zampolli. All. Piccaredda 6.

ARBITRO: Tadrous Yaakoub Esha Mina sez. Cinisello Balsamo 6.

AMMONITE: Frangi (L), Maroni (B).