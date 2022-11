Pro Eureka al cardiopalma: D'Antoni fa volare i blucerchiati con un gran gol all'ultimo minuto

"Sono fuori dal tunnel" di Caparezza potrebbe risuonare negli spogliatoi della Pro Eureka in questa settimana. D'Antoni entra nel finale di partita e, con un favoloso pallonetto allo scadere, fa finalmente intravedere la luce ai blucerchiati regalando loro la prima vittoria stagionale ai danni del Baveno. Nella prima frazione di gioco le due compagini si sono praticamente equivalse nonostante siano stati proprio i padroni di casa ad avere le maggiori occasioni per portarsi in vantaggio, in particolare con Secci ad inizio partita. Nella ripresa la Pro Eureka si presenta costantemente nella metà campo avversario ma trova il gol vittoria solamente nel finale proprio con D'Antoni. La squadra di Guerino Molle paga la poca concretezza in fase realizzativa in quanto si è mostrata più volte in avanti senza mai tirare veramente in porta. I blucerchiati festeggiano invece il primo successo: l'abbraccio del gruppo dopo il gol di D'Antoni dimostra quanto la squadra ci teneva a vincere dopo un difficile avvio di campionato.

REGNA L'EQUILIBRIO

La Pro Eureka parte subito forte e si rende pericolosa dopo appena cinquanta secondi: Secci parte in profondità e, arrivato in aria di rigore, calcia in porta ma Travaglio si fa trovare pronto respingendo molto bene la conclusione avversaria. La sfida ha un ritmo molto intenso, le due compagini si alternano continuamente nella fase offensiva ma entrambi i pacchetti arretrati non si lasciano sorprendere. Con il passare dei minuti il Baveno cerca di fare maggiormente la partita mentre i blucerchiati puntano per lo più sulle ripartenze grazie alla velocità di De Maria e Romano. Proprio quest’ultimo, al 24’, effettua un tiro cross su cui Travaglio riesce ad anticipare per poco l’intervento decisivo di Bianco. Trascorsi cinque minuti, proprio la punta si rende pericoloso con un pallonetto su Travaglio, fuori dallo specchio dei pali, ma non inquadra lo specchio della porta. Nonostante il Baveno si sia affacciato diverse volte nella metà campo avversaria non è ancora riuscito ad impensierire veramente la difesa blucerchiata, al contrario dei padroni di casa. Il primo vero tiro per gli ospiti arriva infatti solamente al 37’: Tinelli tenta la conclusione da fuori area calciando però abbondantemente alto sopra la traversa. Nei minuti finali del primo tempo non si registrano particolari occasioni per ambo le squadre e si va così all’intervallo con il risultato bloccato sullo 0-0.

D'ANTONI AL FOTOFINISH

L’inizio della ripresa vede la stessa intensità della prima frazione di gioco. In particolare la Pro Eureka ha maggiore verve offensiva e, all’8’, Verlucca compie una bella progressione sulla sinistra e, una volta accentratosi in area di rigore, calcia in porta e Travaglio si fa trovare pronto deviando in angolo. I blucerchiati guadagnano poi una punizione sulla trequarti per il fallo di mani di Piccini, Starnai mette in mezzo ma Travaglio neutralizza il potenziale pericolo avversario con un’uscita alta. Al 18’ Secci trova lo spazio giusto sulla fascia destra per crossarla a Bianco, che ci prova in rovesciata senza però inquadrare lo specchio della porta. Ormai la Pro Eureka si è impossessata del pallino del gioco mostrandosi spesso in avanti e rischiando poco nulla in difesa. I blucerchiati si rendono ancora una volta pericolosi al 21’ quando De Maria lancia per Bianco, l’attaccante trova la deviazione giusta ma non riesce ad insaccare in rete. Dopo sette minuti anche Romano ci prova a sbloccare il risultato con un tiro da fuori area ma la sfera termina a lato della porta avversaria. Nei minuti successivi la Pro Eureka continua con la propria spinta offensiva ma non trova i varchi giusti per far male alla difesa biancorossa. Anche il Baveno tenta comunque di realizzare il gol del vantaggio con alcune ripartenze ma il pacchetto arretrato dei padroni di casa non si lascia impensierire. Proprio quando ormai la partita sembrava destinata a finire con il 0-0 ecco il grande colpo di scena al 49’: Di Leva controlla male la palla, ne approfitta il subentrato D’Antoni che, con uno straordinario pallonetto, supera Travaglio. Subito dopo il direttore di gara dichiara la fine della partita e la Pro Eureka ottiene così la prima vittoria stagionale.

IL TABELLINO

PRO EUREKA-BAVENO 1-0

RETI: 49' st D'Antoni (P).

PRO EUREKA (4-4-2): Petruzzella 6, Pezziardi 7, Verlucca 7, Roccia 6, Paris 7, Di Savino 7, Demaria 6.5 (28' st Tetaj 6), Starnai 6.5, Bianco 6.5 (37' st D'Antoni 8), Secci 6.5, Romano 6.5. A disp. Rusu, Golfarelli, Ricca, Di Carlo, Gili Borghet, Volpatto, Galietta. All. Siciliano 7.

BAVENO (4-2-3-1): Travaglio 6.5, Tasin 6.5, Ramalho 6.5, Di Leva 5.5, Danzo 7, Piccini 6.5, Vanzan 6, Manfroni 6, Barbieri A. 6.5 (24' st Piana 6), Romano 6 (34' st Marchionini sv), Tinelli 6 (38' st Prandini sv). A disp. Poletti, Donzelli, Pagliari, Tortora, Garoni A., Russo. All. Molle 6.

ARBITRO: Cavallo di Cuneo 5.5.

COLLABORATORI: Cutillo e Seda.

AMMONITI: 21' Romano (P), 7' st Roccia (P), 10' st Piccini[04] (B), 32' st Starnai[03] (P), 43' st Tasin (B), 44' st D'Antoni (P).