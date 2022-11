La coppia in vetta che non ti aspetti e l'ammazza-grandi torinese: il meglio dell'Eccellenza

GIRONE A Prestazione maiuscola del Borgaro in casa RG Ticino. Il big match della nona giornata termina con un pareggio a reti inviolate ma i gialloblù tornano a casa con un’ottima prestazione. Il tecnico Giuseppe Cacciatore: «È stata senza dubbio la nostra migliore partita finora, sono molto contento. I ragazzi hanno dimostrato una bella personalità concedendo solamente una palla gol ai nostri avversari. Noi abbiamo creato diverse situazioni importanti in avanti, in particolare con Molfetta e Magalhaes. Sono poi stati impeccabili Benucci e Francia». Il Borgaro, terzo in classifica, rimane comunque in scia di Accademia Borgomanero e Aygreville che hanno...

