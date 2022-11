Vittoria che vale un sorpasso quadruplo. È un Crema da iperglicemia!

Crème de la crème: è proprio il caso di dirlo. Il Crema ingrana la marcia giusta ed effettua il sorpasso, sul campo ostico del Sedriano dell’assente tecnico Recchia. Le bianconere della coach Elena Calderola riaprono il braccio di ferro a metà classifica, allungando di un punto proprio sulle rivali gialloblù e sul Città di Varese, sconfitto in casa 3Team, ferme a 14 punti.Lo fanno con una prestazione di «testa, gambe e cuore», come avrà modo di chiosare a fine gara l'allenatrice cremasca: «Era importante vincere per dimostrare a noi stesse che la prestazione contro il Lesmo non è...