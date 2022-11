Dall'ictus al ritorno in campo: il capitano festeggia con una vittoria nel derby

È una storia dal lieto fine quella di Daniele Conti, capitano del Luciano Manara, che dopo aver vissuto uno dei momenti più duri della sua vita a metà giugno e tornato sui campi da calcio nel giorno della prima vittoria in campionato della sua amata squadra. «Sono sempre stato in perfetta forma: il 18 giugno mi trovavo a cena dai miei e mi si è paralizzata la parte destra del corpo, a cominciare dal formicolio al braccio che ha perso la forza; ero cosciente, volevo aspettare a chiamare l'ambulanza, ma quando hanno visto che non riuscivo a parlare... - racconta il classe 1994 - Sono stato in terapia semi-intensiva una settimana: avevo un forame ovale pervio, sanato dall'intervento effettuato il 7 luglio al Manzoni dal cardiologo Pera». Un ictus che ha tenuto l'attaccante lontano dai campi, sia fisicamente che con la testa: «Il calcio era l'ultimo pensiero. Servivano 45-60 giorni di convalescenza per riprendere una blanda attività sportiva. I tempi poi ipotizzati dai Medici dello Sport erano di almeno 6 mesi, a parte il problema di Cassano (che non aveva però avuto l'ictus) la casistica era limitata: pensavo al 2023, correndo al lago o lavorando in palestra. Nessuno sforzo prolungato, nessuna attività agonistica: una settimana fa l'orizzonte si è dischiuso. Venerdì ho avuto il benestare del Medico dello Sport Gevi e ho fatto una sorpresa ai compagni, ero subito al campo! È stato come ricominciare dall'inizio, spero di aver portato un sorriso all'ambiente rabbuiato dai risultati». Missione riuscita a giudicare dal risultato nella sfida di domenica 30 ottobre: ritorno in campo per il capitano e prima vittoria stagionale per il Manara, per di più nel derby con l'Olginatese. «Se non è una sceneggiatura poco ci manca. - scherza Conti, che sulle emozioni del ritorno prosegue - Lo striscione 'Bentornato Capitano' ha come chiuso il cerchio, perché la Luciano Manara mi è stata vicina in ogni modo, facendomi sentire parte del gruppo e apprezzato come persona. Conoscevo Max Colombo e mister Abaterusso dal Barzago, dove sono approdato dopo bei campionati al Caprino Bergamasco (e in maglia blu ho siglato il gol-vittoria nella finale playoff contro la Rhodense), e a Barzanò abbiamo composto una specie di colonia 4 anni fa, portando la società in Eccellenza e all'ultimo anno al quinto posto». Ora però è tempo di guardare avanti, con più fiducia anche per la squadra, che dopo il ritorno del suo capitano sembra aver ritrovato il sorriso. In casa dell'AlbinoGandino arriva infatti il secondo successo stagionale, che permette così di lasciare alle spalle la sconfitta del turno infrasettimanale con il gigante Forza e Costanza e di rimettersi in carreggiata nella corsa salvezza.

Lo striscione dedicato al capitano della Luciano Manara

CRISI OLGINATESE, OUT ANCHE BELINGHERI

È un momento più nero che bianco quello della Brianza Olginatese, che al di là dei risultati - quarta sconfitta di fila - continua a perdere anche pedine importanti. All'elenco degli indisponibili si aggiunge infatti pure Belingheri per un probabile stiramento. Nonostante l'1-2 finale il tecnico Alessio Delpiano valuta positivamente la prestazione dei suoi ragazzi: «Io ho visto una buonissima partita, la squadra si è posta nel modo giusto e non era semplice, ha costruito, ha tenuto il pallino del gioco e fatto delle giocate importanti. Purtroppo è così quando le cose girano male, nello stesso giorno in cui recuperiamo Adamoli ne perdiamo un altro. Mi dispiace moltissimo perché la prestazione è stata fatta e i ragazzi sono vivi. Oggettivamente stiamo prendendo qualche gol di troppo che solitamente non prendavamo, però la coperta è corta. Il periodo è difficile, ma dobbiamo restare insieme per trovare il bandolo della matassa».

LA TOP 11 DEL GIRONE B



ANCORA ROMANO! OLTREPÒ KO, STOP CLUB MILANO

Il turno infrasettimanale è stato un ottimo trailer per il grande spettacolo che questa domenica di partite ha riservato a tutti gli appassionati di categoria. Partendo dalla cima della classifica, non potevano scegliere periodo migliore Vogherese e Oltrepò per affrontarsi in uno scontro che ha dato un segnale importante al campionato. I rossoneri di Giacomotti sembrano infermabili e trascinati dal loro bomber Alex Romano (settimo sigillo per lui) lasciano a bocca asciutta la compagine di Albertini e bagnano le ceneri del capocannoniere Grasso che, nonostante una ripresa in dieci uomini per l'espulsione del portiere De Toni, non riesce a superare la ferrosa difesa della Vogherese ed è costretto ad arrendersi e a dare i 3 punti alla capolista; risultato che, visti gli altri sui vari campi, pesa parecchio. È iniziato molto bene il percorso del neoallenatore della Vergiatese Ramella, che dopo aver ripreso il Castello Cantù all'ultimo secondo mercoledì, intrappola il Pavia di Tassi colpendo addirittura tre legni e sbagliando diverse occasioni. Tira un sospiro di sollievo la seconda in classifica. Il Verbano va vicinissimo a un risultato che sarebbe stato un'impresa visto il momento corrente: contro un Club Milano privo del suo capocannoniere Rankovic, i padroni di casa passano al 15' con Pedrazzini, e solo un rigore conquistato e segnato da Pelle, terzo gol consecutivo, tiene in vita i ragazzi di Scavo che tengono salda la posizione e la vetta distante solo quattro punti. L'Ardor Lazzate ritrova il successo in trasferta e lo fa in casa di un Castello Cantù che si fa sorprendere due volte nel giro di 4' e non riesce più a riprenderla. Quattro punti in quattro partite per la squadra di Bertoni, che deve ringraziare la Solbiatese e la cura Domenicali che calano un prepotente 4-1 al Magenta, ribaltando il vantaggio iniziale di Mammetti e tenendo i gialloblù inchiodati a 20 punti esattamente come il Cantù. I nerazzurri sono ora più vicini che mai e distanti solo due lunghezze dai playoff. In coda, il subentrato Schiavo a 10 minuti dal fischio finale regala il successo successo al Muggiò, che esce dalla zona calda dei playout e ci lascia dentro pienamente un Gavirate che non riesce più a vincere. I due pareggi tra Calvairate e Accademia Pavese e tra Pontelambrese e Vis Nova lasciano alla Virtus Binasco l'ultimo posto in solitaria, sconfitta anche oggi tra infortuni ed espulsioni da una Sestese che ritrova il bottino pieno dopo tre partite grazie al gol di Alfano e alla doppietta di Ferraro.