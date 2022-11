La Tritium cambia presidente: «Sono pronto a collaborare con gli imprenditori del territorio»

La Tritium cambia il suo numero uno. Marco Foglia lascia infatti le chiavi della presidenza a Enrico Ortelli. Il nuovo proprietario ha presentato il suo progetto nel corso di una conferenza stampa. Insieme a lui ha preso parola anche Giuseppe Pardeo, direttore sportivo e direttore generale, che ha rotto il ghiaccio ricordando lo strepitoso avvio di stagione da parte della prima squadra e ringraziando l'ormai ex presidente Marco Foglia e l'attuale numero uno per la fiducia dimostrata.

Chi è il signor Enrico Ortelli?

«Sono un architetto nato in Val Seriana e mi sono avvicinato al mondo Tritium grazie a mio figlio, che gioca in questa società da ormai tre anni e che domenica si è guadagnato un'importante convocazione in prima squadra».

Come è avvenuto il passaggio di società?

«Il passaggio di società è stato voluto dall'ex presidente Foglia, che per problemi di salute non riusciva a svolgere al meglio questo compito».

Quali sono gli obiettivi della nuova presidenza?

«La figura cambia, ma gli obiettivi restano gli stessi: ritorno in Serie D e crescita del settore giovanile. Tentando di coinvolgere il territorio e appellandosi agli imprenditori di Trezzo e dintorni per ritrovare quella sinergia che si è persa negli anni. Mi sono già mobilitato nei contatti con l'amministrazione comunale, in particolar modo con il Sindaco Silvana Centurelli, per iniziare dei lavori allo stadio e risolvere il problema dell'illuminazione, anche se, per causa di forza maggiore, le nuove illuminazioni verranno introdotte almeno tra un paio di mesi».

Quali lavorano attendono invece la prima squadra?

«Ritocchi delle strutture, ma non della rosa. Non mi lamento dell'andamento degli uomini di Di Blasio e scaccio la possibilità di addii visto che il gruppo è più unito che mai, ma sempre tenendo la porta aperta a proposte di entrata per migliorare ulteriormente una squadra di livello superiore alla categoria in cui gioca. La squadra dovrà onorare la Coppa Lombardia e cercare di arrivare il più lontano possibile pure nella competizione infrasettimanale partendo dalla sfida di settimana prossima contro la Vogherese, pure lei capolista nel suo girone di Eccellenza».

Quali sono i progetti per il settore giovanile?

Prende parola il direttore generale Pardeo: «Arriverà qualche cambiamento già a gennaio, ma si è pronti a ripartire al meglio dopo un'estate in cui molti ragazzi hanno scelto altre destinazioni e sono stati influenzati dalle decisioni dell'ex responsabile del settore giovanile».

Il presidente Ortelli conclude con una frase incoraggiante in cui ripesca il passato per un futuro più fiorente: «Dalla Tritium sono usciti tanti calciatori, ne usciranno altrettanti e non sono intenzionato a cedere e a perdere nessuna categoria».

Possibilità di un Consiglio?

Il neo presidente: «Sono pronto ad accogliere offerte di collaborazione con imprenditori del territorio per aprire un Consiglio e riportare la Tritium dove merita. Ho già diversi appuntamenti e sono pronto ad ascoltare le proposte».

La conferenza si chiude con un giuramento di impegno e sacrificio per la Tritium, che sogna di tornare un emblema per il territorio e un motivo d'orgoglio per la comunità trezzanese.