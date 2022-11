Scacco matto Celestini: il Verbano espugna Giussano

È una sconfitta pesante quella rimediata dal Vis Nova di Mastrolonardo, fermata tra le mura di casa dal Verbano di Celestini, capace di finalizzare al meglio una ripresa disputata con grande qualità. L’allarme per i brianzoli arriva a livello di discontinuità nella prestazione: i neroverdi alternano momenti di calcio giocato ad alta velocità, a fasi dove la palla gira troppo lenta ed il gioco stenta a decollare. Anche l’atteggiamento poi non è dei migliori, come dimostrato dalla poca cattiveria messa in mostra in certi frangenti. Il Verbano dei giovani, al contrario, vanta un bagaglio caratteriale di tutto rispetto, che fa il pari con un livello tecnico complessivo che alla pratica è inferiore alla Vis Nova. Uno scacchiere iniziale, spazzato via in sordina dal classe 2003 Pietro Martirani, il Brahim Diaz del Verbano regala infatti una ripresa di altissimo livello, con le sue giocate nello stretto che spezzano le catene brianzole nel loro momento di massima produzione offensiva. Mastrolonardo esce deluso e con un macigno, in chiave salvezza, pesante da sorreggere, visto che la gara di oggi poteva già rappresentare un punto di svolta in una stagione iniziata male, che ancora stenta a decollare del tutto.

TECNICA E INTENSITA'

La partita a scacchi tra Mastrolonardo e Celestini è una sfida da subito affascinante: il tecnico di casa si affida al modulo delle meraviglie, quello che valse la meravigliosa corsa del primo Vis Nova targato Mastrolonardo. Difesa a 3, centrocampo a 4 con il lavoro fondamentale sugli esterni di Beretta e Testoni, mentre il trittico offensivo propone Catta a supporto di Cavalli e Meroni. I rossoneri sono più camaleontici, con una difesa a 4, capace di non scomporsi nemmeno davanti alla più tremenda delle tempeste, ed una fase di possesso che dalla cintola in su è in continua mutazione. Unico perno inamovibile è Morlandi, ad agire come interditore a centrocampo. In avanti il terminale è tamburellante il classe 2003, mentre nel mezzo vi è un continuo interscambio di posizione tra gli interpreti, che è alla lunga difficile da interpretare. Da qui un primo tempo che stenta a decollare: ci sono qua e là qualche guizzo e frangente di pericolo, da ambo le parti, ma la discontinuità in fase offensiva delle due contendenti preclude un ritmo più valido. La prima occasione passa dai piedi della Vis Nova: palla giocata a sinistra per Testoni che gioca palla tesa, trovando il tocco in anticipo di Catta che va a pizzicare l’incrocio dei pali. Lato Verbano, dopo una fase iniziale di assestamento, vi è un crescendo nella produzione di palle gol. Prima con Pedrazzini, che calcia da posizione defilata trovando il buon intervento di Foresti, poi con Federici, subentrato per Scognamiglio, il cui cross viene deviato in spaccata da Lacchini che manda le sfera di poco sul fondo.

SI ACCENDE IL MATCH

La prima sorpresa del secondo tempo tocca alla terna arbitrale. A causa di un infortunio occorso ad uno dei due assistenti, la ripresa viene guidata daL solo Mattia Foresti. Indicazione non da poco visto proprio l’assenza dei guardalinee lascia qualche vistoso dubbio in occasione del gol a marca Verbano. La ripresa è infatti da subito più vibrante ed entusiasmante: le formazioni si allungano e perdono qualche riferimento che prima li teneva ben saldi ad un assetto più conservatore. Il la a questa rivoluzione lo dà la Vis Nova, con la rimessa veloce nei primi secondi di gioco di D’Astoli che premia Cavalli, bravo a toccare palla in anticipo su Guarino e Santagostino, con la palla che attraversa pericolosamente l’area di rigore. Uno squillo a cui fa seguito il ritorno decisivo di un Verbano che cresce nella qualità delle giocate e nella tenuta del campo. Di contro però c’è un Foresti in formato straordinario: il numero 1 di Mastrolonardo si esibisce infatti nella ripresa con una serie di parate salvavita. Il primo su Pasello, che azzarda una conclusione violenta da fuori parata centralmente; la seconda su Di Marco, ben servito in area da Martirani per una conclusione di prima sventata con un’autentico miracolo. Numero 8 che però ha modo di rifarsi poco più tardi, con il tap-in che vale il gol, e la grande polemica del pomeriggio. Siamo al 18’ quando Pedrazzini prova a ripartire i suoi con un lancio ad aprire, in contropiede, per scatenare la corsa del numero 8. Palla deviata da Mantegazza, che nel tentativo di arpionare il pallone lo serve sui piedi di Martirani. Uno contro uno sprecato, con l’ennesimo intervento provvidenziale di Foresti, con il rimpallo che arriva sui piedi di Di Marco che a porta vuota infila a rete. Dubbia però la posizione dello stesso numero 8, apparso, almeno dalla tribuna, oltre la linea del pallone calciato dal numero 14. Una doccia fredda per la Vis Nova incapace di reagire nonostante i numerosi cambi: dentro Sarr, Proserpio e Mancosu, fuori Vincenzi, Meroni e Catta. Un assetto ultra offensivo che però si rivela essere fine a se stesso, con una produzione offensiva limitata e deficitaria. L’unica occasione creata arriva al 35’ con la sventagliata di Beretta che taglia tutta l’area arrivando sul secondo palo per il colpo di prima di Cavalli che scheggia l’incrocio dei pali. Nervosismo e poca lucidità, che costano nel finale non solo il rosso di D’Astoli, ma anche il raddoppio del Verbano con la ripartenza in campo aperto di Federici che vede e premia il taglio sul secondo palo di Lacchini che infila sotto la traversa.

IL TABELLINO

VIS NOVA - VERBANO 0-2

RETI: 18’st Di Marco (VR), 50’st Lacchini (VR)

VIS NOVA (3-4-1-2): Foresti 8, Beretta 6 (40’st Favilla sv), Mantegazza 6.5, Vincenzi 6 (26’st Sarr 6), D’Astoli 6, Adobati 6.5 (36’st Schiavo sv), Meroni 5.5 (18’st Proserpio 6), Orlandi 6.5, Catta 5.5 (18’st Mancosu 5.5), Cavalli 6.5, Testoni 6. A disp. Asnaghi, Caggia, Abbiati, D’Avino. All. Mastrolonardo 5.5.

VERBANO (4-3-2-1): Guarino 6.5, Medici 6.5, Santagostino 7, Fabiani 6.5, Morlandi 6.5, Scognamiglio 6 (38’ Federici 6.5), Pasello 6, Di Marco 6.5, Ferrari 6.5 (11’st Martirani 7), Lacchini 6.5, Pedrazzini 7. A disp. Gargarella, Panicucci, Bianchi, Keci, Ponti, Reina, Rodanini. All. Celestini 6.5.

ARBITRO: Mattia Foresti sez Bergamo 6.5

ASSISTENTI: Luggeri di Cremona e Rivetti di Brescia.

AMMONITI: Fabiani (VR), Vincenzi (VN), Federici (VR), Cavalli (VN), Santagostino (VR), Guarino (VR), Celestini (VR), Favilla (VN).

ESPULSO: 45' st D’Astoli (VN).

LE PAGELLE

VIS NOVA



Foresti 8 Tiene a galla i suoi con una ripresa spettacolare. Ci mette la faccia in più situazioni, con numerosi interventi salva vita che alla pratica evitano un passivo finale più largo.

Beretta 6 Troppo discontinuo nella prova offerta. A tratti incontenibile quando sia scatena sull’esterno, altre volte, quando si spegne, estraneo al gioco e allo sviluppo della manovra (40’st Favilla sv).

Mantegazza 6.5 Della linea a 3 di Mastrolonardo è quello che offre le migliori garanzie. Sempre attento e sul pezzo, concede poco o nulla. Sfortunato invece sul gol del vantaggio Verbano.

Vincenzi 6 Prova opaca dove fatica a dare ritmo al palleggio. Buona invece la fase di recupero e di non possesso, dove ha il pregio di farsi trovare sempre al posto giusto (26’st Sarr 6).

D’Astoli 6 Rosso a parte, che arriva nel momento di massima tensione, la sua è una prova positiva. Sempre sul pezzo nel gestire la fase difensiva, battaglia bene nei tanti duelli in cui è chiamato all’azione.

Adobati 6.5 Nel complesso bene, anche se non riesce a guidare al meglio i suoi nella fase di massima difficoltà a metà della ripresa (36’st Schiavo sv).

Meroni 5.5 Tanta fatica, specie a livello fisico dove è messo a dura prova. Prova a farsi valere, raramente, nel gioco nello stretto. L’impressione è che non sia una gara adatta alle sue caratteristiche (18’st Proserpio 6).

Orlandi 6.5 Bene nella gestione del pallone e nella ricerca delle geometrie utili a far muovere i compagni. Qualche rallentamento eccessivo, con qualche pallone che si poteva gestire in maniera diversa, per il resto il suo lo fa bene.

Catta 5.5 Altalenante nella prestazione offerta: quando si accende è sempre pericoloso, quando si estranea la Vis Nova cala vistosamente nell’intensità di gioco (18’st Mancosu 5.5).

Cavalli 6.5 Nonostante l’età la sua prestazione la trova sempre ed è continuamente efficace. Non tanto a livello caratteriale, oggi infatti appare meno leader morale, quanto più a livello tecnico e tattico, come certificano le tant’è occasioni create.

Testoni 6 Paga il calo fisico nella ripresa. I compagni lo cercano poco, il che è un peccato visto che crea da subito i maggiori pericoli. Nel secondo tempo è sul chi va là, e fatica in entrambe le fasi di gioco.



All. Mastrolonardo 5.5 Da salvare solamente il primo tempo, sia per quanto proposto che per la risposta caratteriale. Nella ripresa i suoi si sciolgono alle prime difficoltà, concedendo troppo campo ad un Verbano letale in campo aperto.

VERBANO

Guarino 6.5 Personalità che si fa sentire a lungo nella gestione della linea difensiva e dei compagni. Tiene sempre alta l’attenzione dei suoi, rimanendo sempre pronto per ogni eventuale occasione avversaria.

Medici 6.5 Rende bene prima da esterno basso, poi come centrale di difesa. Si adatta al meglio al cambio ruolo, trovando nella ripresa una prova di assoluto valore.

Santagostino 7 Cresce nel lungo: prima è un po’ sul chi va la, e necessità di tempo per prendere le giuste misure; dopo però è pressoché perfetto, nella gestione dei momenti e nelle chiusure in fase difensiva.

Fabiani 6.5 Nonostante il giallo rimediato in avvio, riesce a trovare una prestazione difensiva di gran qualità. Gestisce al meglio l’ammonizione, risultando determinando in più situazioni.

Morlandi 6.5 Li, davanti alla difesa, è inestimabile nell’apporto tecnico e tattico alla squadra. Detta tempi di gioco e da il via a numerose ripartenze dei suoi.

Scognamiglio 6 Tolto l’anticipo di Catta iniziale sul quale può fare meglio, la sua è una prova positiva. Sempre sul pezzo gestisce al meglio le imbucate e i movimenti dell’attacco di Mastrolonardo.

38’ Federici 6.5 Ottimo lavoro sulla fascia, specie in fase offensiva dove riesce a dare il meglio di se, con numerose corse, quasi sempre pericolose.

Pasello 6 Unico neo del castello di Celestini, ma solo per la mancata continuità nelle soluzioni offerte. Quando si accende regala attimi di gran calcio, appena cala anche i suoi faticano a trovare quell’intensità utile a proporsi con efficacia in avanti.

Di Marco 6.5 Un gol fatto, e altri 3 sprecati. Mancanza di cinismo a parte, il suo è un valore fondamentale nel gioco del Verbano. Negli inserimenti, nel recupero palla, l’apporto offerto è sempre dei migliori.

Ferrari 6.5 Un dinamismo nella corsa in profondità sempre determinante. Riesce a dire la sua tenendo vivo, da solo, tutto il reparto offensivo.

11’st Martirani 7 Non fa rimpiangere Ferrari, anzi, riesce a fare persino meglio. Ingresso pressoché perfetto, non tanto per l’aver propiziato il gol, quanto più per i numerosi guizzi geniali che regala nel corso della ripresa.

Lacchini 6.5 Chiude al meglio una gara di sostanza, quantità e qualità. Difficile mantenere sempre certi ritmi, fattore che lo porta così a gestire nel migliore dei modi le forze.

Pedrazzini 7 Apparso inizialmente timido, si rivela essere pedina decisiva nella partita tattica contro Mastrolonardo. I suoi continui movimenti ad andare sull’esterno creano parecchi grattacapi alla retroguardia nero verde.

All. Celestini 6.5 Incarta al meglio la Vis Nova, azzeccando il cambio Martirani-Ferrari. Una soluzione che poteva apparire inizialmente deleteria, ma che si è rivelata essere invece carta decisiva nello stravolgere le carte in tavola.





Arbitro Foresti di Bergamo 6.5 Unico dubbio il gol di Di Marco, situazione tutt’altro che semplice da vedere senza assistenti. Bravo però nel gestire l’emergenza del secondo tempo, con una direzione comunque positiva.