Volpiano Pianese va forte con Brunod, Lauritano e Manzani: i tre giovani lanciano Licio Russo

Splende nuovamente la luce in casa Volpiano Pianese. La squadra di Licio Russo conquista i tre punti nella sfida casalinga contro l'Alicese Orizzonti al termine di una vera e propria battaglia, in particolar modo nella ripresa, con il risultato finale di 3-2. Brunod porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa ma la gioia dura solamente quattordici minuti perché Edalili pareggia i conti con un bel tiro. La Volpiano Pianese riesce però a trovare il doppio vantaggio grazie alle reti di Lauritano e Manzani, subentrato nella ripresa. Nei minuti finali Edalili si rende nuovamente protagonista, prima positivamente per aver accorciato le distanze, poi negativamente per il rosso diretto rimediato per un accenno di rissa con Lima Barboso, espulso anche lui in quest'occasione. Negli ultimi sessanta secondi i padroni di casa hanno poi l'occasione per chiudere definitivamente la partita ma Brunod fallisce dal dischetto, straordinaria parata di Mastrorillo. I ragazzi di Licio Russo volano così a quota 13 punti mentre l'Alicese Orizzonti rimane fanalino di coda insieme alla Pro Eureka.

BRUNOD E LAURITANO FANNO SPERARE LA VOLPIANO PIANESE

I primi minuti della partita sono giocati molto nella zona di centrocampo, motivo per cui nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull’altra per quanto riguardo il pallino del gioco. Il primo vero pericolo arriva a favore della Volpiano Pianese al 15’: Di Masi prende palla in area di rigore, tenta un tiro cross ma sia Brunod che Cavalla non riescono a spizzicare quanto basta la sfera in rete complice una deviazione avversaria. Proprio dal calcio d’angolo, battuto da Fontana, nasce il gol del vantaggio: Brunod svetta di testa e supera Malune portando così il risultato sull’1-0. Nei minuti successivi i padroni di casa si mostrano con una certa costanza in avanti mentre l’Alicese Orizzonti sembra aver accusato il colpo dello svantaggio. Al 28’ Pavia effettua un gran cross dalla fascia destra su cui Grandini ci arriva mandando però la palla abbondantemente alto sopra la traversa. Sessanta secondi dopo arriva il pareggio dell’Alicese Orizzonti, Edalili trova un bel tiro preciso dalla trequarti che finisce in rete alle spalle di Tunno. Gli ospiti sembrano aver ripresa vita dopo l’1-1 e, al 33’, Angeli trova un bel cross per Franchin che, in semi rovesciata, manda la palla di poco a lato della porta. Trascorsi quattro minuti, Del Buono prova la conclusione da fuori area ma Malune si fa trovare pronto deviando lateralmente la sfera. Qualche secondo più tardi il tiro di Fiorenza, da posizione defilata, sfiora il palo della porta. Al 43’ la Volpiano Pianese si porta nuovamente in vantaggio con un colpo di testa: Di Masi crossa dalla sinistra, Lauritano svetta e trova l’angolino della porta da gran cecchino. Si va così all’intervallo sul risultato di 2-1 per la squadra di Licio Russo.

UN FINALE DALLE MILLE EMOZIONI

L’inizio della ripresa assume lo stesso canovaccio del primo tempo, ossia con la Volpiano Pianese costantemente in avanti. Al 5’ Di Masi trova un bel tiro dal limite dell’area e Mastrorillo, subentrato a Malune per infortunio, devia in angolo. Successivamente l’Alicese Orizzonti riesce a guadagnare metri in avanti ma il pacchetto arretrato degli avversari non regala spazi. La partita è diventata nel frattempo un po' nervosa, complice un metro arbitrale fin troppo all’inglese. I padroni di casa si rendono pericolosi al 20’ quando Lauritano, lanciato in profondità, si ritrova a tu per tu con Mastrorillo: il portiere non si lascia però sorprendere e neutralizza l’occasione avversaria. Trascorrono nove minuti e la Volpiano Pianese trova il 3-1: Manzani, entrato al posto di Grandini, compie una bella progressione sulla fascia sinistra portando sul doppio vantaggio la propria squadra. Poco dopo, al 33’, i padroni di casa sfiorano il poker: Lauritano mette una bellissima palla per Del Buono ma il centrocampista non inquadra la porta. Al 37’ l’Alicese Orizzonti accorcia le distanze su un’azione nata da un sospetto fallo non fischiato nello scontro tra Pasinato e Brunod: Edalili approfitta di un lancio lungo proveniente dalla fascia destra per realizzare il 3-2 con un bel colpo di testa. Nel primo minuto di recupero si accendono gli animi in campo e scatta la rissa: Edalili e Lima Barboso vengono espulsi con un rosso diretto dall’arbitro. Al 50’ ecco un altro colpo di scena: la Volpiano Pianese ottiene un calcio di rigore, Brunod si presenta sul dischetto ma trova un super Mastrolillo che neutralizza il penalty tuffandosi sulla propria testa. La sfida termina così con la vittoria della Volpiano Pianese con il risultato di 3-2.

IL TABELLINO

VOLPIANO PIANESE-ALICESE ORIZZONTI 3-2

RETI (1-0, 1-1, 3-1, 3-2): 15' Brunod (V), 29' Edalili (A), 43' Lauritano S. (V), 29' st Manzani (V), 37' st Edalili (A).

VOLPIANO PIANESE (4-5-1): Tunno 6, Cristino 6.5, Lima 6, Del Buono 7, Fontana M. 7, Pavia 6.5, Cavalla 6.5, Grandini 6 (18' st Manzani 7.5), Brunod 7, Dimasi 7 (16' st Enrico 6), Lauritano S. 7 (41' st Savva sv). A disp. Longo, Cavallari, Caposele, Sponzilli, Piscitelli, Borin. All. Russo 7. Dir. Breda - Maretti.

ALICESE ORIZZONTI (4-3-1-2): Malune 6.5 (1' st Mastrorillo 7.5), Moussaif 5.5 (42' st Giovinazzo sv), Schettino 6, Caamano 6 (27' st Verna 6), Pasinato 5.5, Gila G. 6 (34' st De Paola sv), Angeli 6.5 (13' st Gai 6), Franchin 6.5, Diadoro 5.5, Edalili 7, Fiorenza 6.5. A disp. Petrocelli, Corcione, Pelle, Petrassi. All. Mellano - Beretta 6.5. Dir. Barbero - Diadoro.

ARBITRO: Novelli di Alessandria 5.

COLLABORATORI: Nespolo e Costantini.

AMMONITI: 37' Moussaif (A), 21' st Del Buono (V), 43' st Pasinato (A), 47' st Savva[04] (V).

ESPULSI: 46' st Edalili (A), 46' st Lima (V).