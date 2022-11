A Brugherio come a Istanbul: da 0-3 a 3-3 al novantaduesimo (in inferiorità numerica)

Lo scontro tra contendenti alla vetta, in scena al «Felice Arpini» di Dovera, è emblematico d’una classifica (e una stagione) in cui ancora niente è prevedibile né tantomeno già scritto: il pareggio a reti inviolate tra le giallonere di Maraschi e il team in neroceleste di Ruggeri riduce lo scarto tra quello che pareva già configurarsi come l’inscalfibile trio di testa ed il resto del girone.

Con la vittoria in slancio agile contro la Riozzese, il Monterosso raggiunge quota 30 punti e si riprende a pieno titolo il posto da capolista, a distanza di sicurezza dalla Doverese, che invece cede terreno e ripete l’epilogo domenicale con un singolo (e stretto) punto, come quello ottenuto sul campo del Casalmartino nella scorsa tornata. «Il risultato è giusto perché rispecchia il sostanziale equilibrio che si è visto in campo», l’analisi del tecnico Andrea Ruggeri dalla panchina ospite «Personalmente, sono soddisfatto per quel che ho potuto vedere da parte delle mie ragazze: affrontavamo una squadra di livello, che ha dimostrato – e la classifica lo dice chiaramente – che può e vuole far bene; noi, però, rispetto forse a come abbiamo cominciato questo campionato, abbiamo saputo crescere e guadagnarci, col lavoro, una maturazione importante. In questo senso, abbiamo gestito bene lo stress mentale ed emotivo che una partita come questa necessariamente porta con sé, oltre ad uscire con propositività da situazioni complicate e costruire dal basso, senza buttar via palla».

L'undici titolare della Doverese

Il match procede, dunque, a fasi alterne ma senza il predominio particolare né dell’una né dell’altra formazione: uno dei primi guizzi parte dal lato ospite, perché è Ostini, proposta da rimessa laterale, ad impensierire le casalinghe, mentre la Doverese cerca di far leva sulla sua arma migliore, cioè le fulminanti ripartenze in velocità. In effetti, sia Gatti che Zanetti si trovano, per due volte, quasi a tu per tu col portiere brianzolo: Sara Colombo non si fa però ingannare e sostiene le sue con una prestazione d’attenzione e alta qualità. Nella ripresa, c’è anche spazio per un temporaneo (e fievolissimo) momento d’entusiasmo per le giallonere: il gol di Seveso, annullato una manciata di secondi dopo per fuorigioco. «Da qui, ripartiamo con determinazione: affronteremo impegni importanti, prima della pausa, con squadre – come Minerva e Monterosso – che ci metteranno alla prova, e dobbiamo puntare a far più punti possibile. Poi, si vedrà!», conclude Ruggeri «Di certo, se riusciremo a giocare ancora come oggi, ci potremo togliere delle belle soddisfazioni, ne sono certo».

Così Maraschi: «Gara equilibratissima, se fosse stato un incontro di boxe avremmo vinto, forse, di un punto. Due squadre tecniche, con delle idee, che sanno giocare a calcio. Loro i primi 15-20 minuti in cui hanno gestito e avuto occasioni, poi abbiamo iniziato a prendere confidenza anche noi. Partita aggressiva ma leale, divertentissima. Giusto anche il gol annullato».



L'altro pareggio molto pesante per le sorti del campionato è quello maturato tra il Città di Brugherio e il Lecco. Pareva un'altra domenica serena per le blucelesti, capaci di portarsi in vantaggio con Galbusera e di arrotondare fino al 3-0 con la doppietta di Porcaro sul campo delle Coguare. Le padrone di casa, però, riescono a trovare subito la rete che riapre il match con Erica Bertolini (ottime le prove anche di Merisio e Del Raso), arrivando poi a centrare (nonostante l'uomo in meno) un clamoroso 3-3 nel recupero dal dischetto con Ingegneri. Monica Iustoni affida ai social la sua analisi autocritica: «Quando vinci 2-0 il primo tempo giocando bene, vai sul 3-0 subito e con l’avversario che rimane in 10 non sai gestire il campo, non meriti di vincere».





Non brillante, ma comunque vittoriosa la prova del Città di Varese a Cesano Boscone, non ha problemi il 3Team sul campo del Vighignolo, rialza la testa il Sedriano che vince in casa del CUS nel posticipo. Per le gialloblù a segno Irene Fedrigo e la talentuosa 2004 Paula Majone, anche se le prestazioni più maiuscole sono probabilmente quelle difensive di Marika Di Gaetano e sopratutto Swami Marelli. Deve sudarsela il Minerva dopo che Moira Placchi aveva accorciato le distanza nel finale in via Treviglio per il Casalmartino, continua nel suo ottimo momento di forma il Crema, autore di un poker sulla 2B.